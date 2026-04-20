En début d’année, rien ne laissait penser que Rüdiger resterait à Madrid. Comme David Alaba, dont le contrat expire aussi cet été, l’international allemand semblait parti pour quitter le club dans le cadre de la probable refonte de la défense du Real. Mais ses dernières performances, renforcées par une condition physique retrouvée et une série d’apparitions convaincantes, ont poussé la direction à changer d’avis. Pour sa quatrième saison au club, Rüdiger compte 21 matchs officiels malgré quelques pépins physiques, et a même trouvé le chemin des filets une fois.

L’ancien défenseur de Chelsea et de la Roma disposerait toutefois d’autres offres alléchantes. Ces derniers jours, la Juventus, club le plus titré d’Italie, a été citée comme un prétendant sérieux. Les Bianconeri pourraient le séduire à la fois par une réunion avec son ancien entraîneur Luciano Spalletti et par un contrat de plusieurs années.

Selon Tuttosport, Manchester United et Liverpool envisageraient également de recruter le vétéran.