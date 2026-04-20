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Falko Blöding

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Il y a encore quelques semaines, cela paraissait impensable. Cependant, une tendance claire se dégage désormais concernant l’avenir d’Antonio Rüdiger

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Real Madrid
Antonio Rüdiger

Selon la presse espagnole, une tendance claire se dégage dans le dossier Antonio Rüdiger : le défenseur allemand devrait rester au Real Madrid.

Selon l’AS, le défenseur central de 33 ans aurait reçu une offre de prolongation de son contrat, qui expire à l’issue de la saison, dans la capitale espagnole. Rester chez les Blancos constitue une « priorité » pour Rüdiger, même s’il espérait des conditions légèrement différentes dans l’offre du Real.

  • Selon les informations disponibles, le vice-champion de Liga ne proposerait qu’une saison supplémentaire à Antonio Rüdiger, qui espérait pourtant prolonger de deux ans. Si le défenseur avoue ressentir « une certaine déception », le Real Madrid reste convaincu qu’il apposera bientôt sa signature. Un accord pourrait être trouvé « dans les semaines à venir ».

    Cette proposition d’une seule saison ne traduit aucun manque de considération, mais suit la politique maison : les joueurs de plus de 30 ans ne signent plus que pour douze mois.

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  • rudiger(C)Getty Images

    Antonio Rüdiger impose un nouveau mental au Real Madrid

    En début d’année, rien ne laissait penser que Rüdiger resterait à Madrid. Comme David Alaba, dont le contrat expire aussi cet été, l’international allemand semblait parti pour quitter le club dans le cadre de la probable refonte de la défense du Real. Mais ses dernières performances, renforcées par une condition physique retrouvée et une série d’apparitions convaincantes, ont poussé la direction à changer d’avis. Pour sa quatrième saison au club, Rüdiger compte 21 matchs officiels malgré quelques pépins physiques, et a même trouvé le chemin des filets une fois.

    L’ancien défenseur de Chelsea et de la Roma disposerait toutefois d’autres offres alléchantes. Ces derniers jours, la Juventus, club le plus titré d’Italie, a été citée comme un prétendant sérieux. Les Bianconeri pourraient le séduire à la fois par une réunion avec son ancien entraîneur Luciano Spalletti et par un contrat de plusieurs années.

    Selon Tuttosport, Manchester United et Liverpool envisageraient également de recruter le vétéran.

  • Les statistiques d'Antonio Rüdiger au Real Madrid

    Interventions177
    Buts8 passes décisifs
    Passes décisives4 cartons jaunes
    Cartons jaunes19
    Expulsions1
    Titre7
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