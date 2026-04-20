Selon l’AS, le défenseur central de 33 ans aurait reçu une offre de prolongation de son contrat, qui expire à l’issue de la saison, dans la capitale espagnole. Rester chez les Blancos constitue une « priorité » pour Rüdiger, même s’il espérait des conditions légèrement différentes dans l’offre du Real.
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Il y a encore quelques semaines, cela paraissait impensable. Cependant, une tendance claire se dégage désormais concernant l’avenir d’Antonio Rüdiger
Selon les informations disponibles, le vice-champion de Liga ne proposerait qu’une saison supplémentaire à Antonio Rüdiger, qui espérait pourtant prolonger de deux ans. Si le défenseur avoue ressentir « une certaine déception », le Real Madrid reste convaincu qu’il apposera bientôt sa signature. Un accord pourrait être trouvé « dans les semaines à venir ».
Cette proposition d’une seule saison ne traduit aucun manque de considération, mais suit la politique maison : les joueurs de plus de 30 ans ne signent plus que pour douze mois.
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Antonio Rüdiger impose un nouveau mental au Real Madrid
En début d’année, rien ne laissait penser que Rüdiger resterait à Madrid. Comme David Alaba, dont le contrat expire aussi cet été, l’international allemand semblait parti pour quitter le club dans le cadre de la probable refonte de la défense du Real. Mais ses dernières performances, renforcées par une condition physique retrouvée et une série d’apparitions convaincantes, ont poussé la direction à changer d’avis. Pour sa quatrième saison au club, Rüdiger compte 21 matchs officiels malgré quelques pépins physiques, et a même trouvé le chemin des filets une fois.
L’ancien défenseur de Chelsea et de la Roma disposerait toutefois d’autres offres alléchantes. Ces derniers jours, la Juventus, club le plus titré d’Italie, a été citée comme un prétendant sérieux. Les Bianconeri pourraient le séduire à la fois par une réunion avec son ancien entraîneur Luciano Spalletti et par un contrat de plusieurs années.
Selon Tuttosport, Manchester United et Liverpool envisageraient également de recruter le vétéran.
Les statistiques d'Antonio Rüdiger au Real Madrid
Interventions 177 Buts 8 passes décisifs Passes décisives 4 cartons jaunes Cartons jaunes 19 Expulsions 1 Titre 7