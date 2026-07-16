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« Il y a des niveaux dans ce jeu » : Zlatan Ibrahimovic invite les joueurs anglais, battus en Coupe du monde par « une vraie équipe », l’Argentine, à « se regarder dans le miroir »
Ibrahimovic remet en question la capacité de l'Angleterre à faire ses preuves dans les grands matchs
L'Angleterre attend toujours son premier titre majeur depuis plus de 60 ans, après avoir été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 par l'Argentine. Malgré un statut de prétendant, les Three Lions ont une nouvelle fois buté à l'avant-dernière marche, comme en 1990 et 2018.
Invité d’une table ronde à New York, Zlatan Ibrahimovic a livré un constat sans appel sur le groupe de Thomas Tuchel. L’ancien attaquant de Manchester United et du FC Barcelone a jugé que le parcours des Three Lions jusqu’en demi-finale était trompeur et que l’équipe manquait de la qualité nécessaire pour rivaliser avec l’élite mondiale sur la plus grande scène qui soit – même si les « Three Lions » n’étaient qu’à quelques minutes de la finale, menant 1-0 jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise à la 85e minute, avant que Lautaro Martínez ne marque le but de la victoire à la 92e.
- Getty Images Sport
Le check-up de la « bonne équipe »
Zlatan Ibrahimović a souligné l’écart de niveau entre les précédents adversaires de l’Angleterre et le défi représenté par l’Argentine. Il a fait valoir que si l’Angleterre parvient à se frayer un chemin face à des nations moins bien classées – après avoir battu la RD Congo 2-1 en seizièmes de finale, le Mexique 3-2 en huitièmes de finale et la Norvège 2-1 après prolongation en quarts de finale –, elle peine systématiquement face à des adversaires de haut niveau en phase à élimination directe.
« Si l’on remonte dans le temps, l’Angleterre a remporté une Coupe du monde », a déclaré Ibrahimovic lors d’une table ronde organisée par mypartner.com. « Combien de fois l’Angleterre a-t-elle battu une vraie équipe ? Puis-je poser la question au public présent ici ? Une vraie équipe ? Hier, elle a affronté une vraie équipe [l’Argentine] dans un grand tournoi. Battre la Norvège, avec tout le respect que je dois à ce pays, ce n’est pas battre une vraie équipe. Et moi, je suis Suédois, c’est vraiment de la moquerie. »
Les échelons du football international
Le Suédois a ensuite rejeté la manière dont les médias anglais dépeignent l’équipe nationale, suggérant qu’une culture du battage médiatique masque souvent les lacunes techniques et mentales de l’équipe. Pour Ibrahimovic, la défaite face aux champions du monde en titre a constitué un électrochoc nécessaire pour une nation qui, selon lui, surestime sa propre place sur la scène internationale, bien qu’elle ait atteint la finale du Championnat d’Europe lors des deux dernières éditions, en 2020 et 2024.
« Mais l’Argentine, c’est une vraie équipe. Alors oui, l’Angleterre fait preuve d’esprit combatif, elle montre sa mentalité. Mais soyons honnêtes, elle n’a pas battu une vraie équipe », a-t-il ajouté. « Et quand on bat une vraie équipe, là on peut commencer à parler. Mais je connais la presse anglaise : elle aime les ragots, elle aime la propagande qui les met en avant, qui les fait paraître plus grands. Hier, c’était un retour à la réalité. Il y a des niveaux dans ces matchs. Des niveaux. C’est ça, la différence. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous : « À quel point êtes-vous bons ? »
- AFP
Le mythe autour de la Premier League
Répondant à l’argument courant selon lequel la domination de la Premier League devrait se traduire par un succès international, Ibrahimovic – qui a évolué dans cette compétition avec Manchester United entre 2016 et 2018, remportant la Coupe de la Ligue, le Community Shield et la Ligue Europa – a souligné que la qualité du championnat s’appuie avant tout sur son vivier mondial de talents, et non sur les seuls entraîneurs nationaux ou les joueurs anglais. Il met en garde contre l’erreur consistant à prendre la richesse des clubs pour un gage de talent national.
« Les gens, dans leur tête, se pensent bons, meilleurs que tout le monde », conclut Ibrahimovic. « Mais la réalité, c’est que la Premier League ne repose pas uniquement sur les joueurs anglais. Il y a un mélange de joueurs étrangers qui font la force de la Premier League, et c’est pour ça qu’elle est si performante. »
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