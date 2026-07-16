L'Angleterre attend toujours son premier titre majeur depuis plus de 60 ans, après avoir été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 par l'Argentine. Malgré un statut de prétendant, les Three Lions ont une nouvelle fois buté à l'avant-dernière marche, comme en 1990 et 2018.

Invité d’une table ronde à New York, Zlatan Ibrahimovic a livré un constat sans appel sur le groupe de Thomas Tuchel. L’ancien attaquant de Manchester United et du FC Barcelone a jugé que le parcours des Three Lions jusqu’en demi-finale était trompeur et que l’équipe manquait de la qualité nécessaire pour rivaliser avec l’élite mondiale sur la plus grande scène qui soit – même si les « Three Lions » n’étaient qu’à quelques minutes de la finale, menant 1-0 jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise à la 85e minute, avant que Lautaro Martínez ne marque le but de la victoire à la 92e.