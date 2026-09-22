AFP
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« Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies » : l'Atlético de Madrid fustige José Mourinho pour le « harcèlement » des arbitres après la victoire dans le derby
Lignes rouges et respect au Metropolitano
Les retombées du dernier derby madrilène se sont déplacées du terrain à la salle de presse, alors que l’Atlético a réagi avec fureur au comportement de Mourinho après le match. Après avoir vu son équipe s’incliner au Metropolitano, l’entraîneur du Real a profité de sa conférence de presse pour lancer une attaque appuyée contre l’arbitrage, allant même jusqu’à apporter des supports visuels imprimés pour illustrer ses griefs. L’Atlético a attendu près d’une journée avant de riposter, utilisant d’abord les réseaux sociaux pour publier un visuel piquant montrant Mourinho sortant d’une imprimante, accompagné de la légende : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant ».
Cependant, la frustration du club va bien au-delà des piques sur les réseaux sociaux. Les dirigeants du club ont exprimé leur profonde inquiétude face à l’escalade de la rhétorique en provenance du Santiago Bernabéu. « Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies, et ils l’ont encore fait. On ne peut pas manquer de respect », a déclaré un représentant du club à Marca.
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L’Atleti met en garde contre les pressions ciblées sur les arbitres
La direction de l’Atleti a exprimé sa profonde inquiétude concernant le climat actuel dans le football espagnol, estimant que la pression publique incessante et la surveillance ciblée exercées à l’encontre des officiels de match ont placé les arbitres de Liga dans une position de plus en plus intenable. La direction affirme fermement que le fait d’instrumentaliser des canaux médiatiques internes pour critiquer systématiquement les décisions arbitrales crée une immense hostilité, compromet l’impartialité et sape l’esprit sportif dans son ensemble. Le club a averti : « L’intégrité du football espagnol est en jeu. Soit nous les arrêtons maintenant, soit il n’y aura plus de retour en arrière. »
Le Special One remet en question les qualifications de l’arbitre
Les critiques de Mourinho envers l’arbitre étaient remarquablement précises et cinglantes, même au regard de ses propres standards élevés en matière de controverse. Lors de son analyse d’après-match, il a remis en question la raison pour laquelle un officiel de 41 ans, qui ne dispose pas d’accréditation internationale, a été désigné pour une rencontre d’une telle ampleur. L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter a suggéré que l’arbitre était tout simplement incapable de gérer la charge émotionnelle d’un derby madrilène.
« Tout cela a été très étrange, a déclaré Mourinho dimanche. Tout d’abord, l’arbitre était connu une semaine avant le match, alors qu’on me dit que cela n’est généralement annoncé que 24 heures à l’avance. Ensuite, c’est un arbitre de 41 ans qui ne figure pas sur la liste internationale, donc cela ne peut pas être parce que c’est un grand arbitre. Le pauvre gars est venu ici et n’a pas pu gérer la pression. »
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La pression monte sur Mourinho après la défaite dans le derby
Cette défaite a laissé le Real dans une position précaire en ce début de saison, à la quatrième place après sept journées. Pendant ce temps, l’équipe de Diego Simeone est remontée à la deuxième place du classement, derrière le seul FC Barcelone. Pour Mourinho, qui a mené le Real Madrid à un titre en Liga et à une Coupe du Roi lors de son premier passage entre 2010 et 2013, la pression monte pour combler l’écart avec le leader. Cependant, son attention portée sur les arbitres plutôt que sur la performance de son équipe a donné des arguments à l’Atlético, qui estime qu’il tente de détourner l’attention des lacunes de son équipe sur le terrain.
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