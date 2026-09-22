Les retombées du dernier derby madrilène se sont déplacées du terrain à la salle de presse, alors que l’Atlético a réagi avec fureur au comportement de Mourinho après le match. Après avoir vu son équipe s’incliner au Metropolitano, l’entraîneur du Real a profité de sa conférence de presse pour lancer une attaque appuyée contre l’arbitrage, allant même jusqu’à apporter des supports visuels imprimés pour illustrer ses griefs. L’Atlético a attendu près d’une journée avant de riposter, utilisant d’abord les réseaux sociaux pour publier un visuel piquant montrant Mourinho sortant d’une imprimante, accompagné de la légende : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant ».

Cependant, la frustration du club va bien au-delà des piques sur les réseaux sociaux. Les dirigeants du club ont exprimé leur profonde inquiétude face à l’escalade de la rhétorique en provenance du Santiago Bernabéu. « Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies, et ils l’ont encore fait. On ne peut pas manquer de respect », a déclaré un représentant du club à Marca.