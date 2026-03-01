« Il y a de gros problèmes ici » - Furieux, Igor Tudor admet que Tottenham « a tout manqué » lors de sa défaite lamentable à Fulham

Après le coup de sifflet final, Tudor n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé son avis sur le premier but décisif, pointant du doigt le manque de cohérence des arbitres de Premier League et suggérant que Jimenez avait « triché ». Il a déclaré : « Bien sûr que c'est une faute, je pense. Neuf personnes sur dix diront que c'est une faute, je crois, parce que c'est tellement évident, vous savez. Parfois, ils ne comprennent pas que même un petit contact suffit, vous savez, si cela vous donne un avantage pour marquer le but, vous devez annuler cela, en finir. Il ne s'agit pas d'un duel normal où il est doux, non, quand il pousse avec les mains et ne regarde pas le ballon, non. Parfois, il est facile d'obtenir un avantage.

« Donc, c'est ridicule de ne pas siffler la faute, car les conséquences sont trop importantes. Ce n'est pas une petite faute au milieu du terrain, c'est un but après. Il y a donc une logique là-dedans, donc l'arbitre, c'est magnifique de continuer à jouer ici, jouons fort, duel, c'est fantastique, j'aime ça. Mais il y a une logique, si le but est marqué, parce qu'il a pris l'avantage, sans penser au football, il ne pensait pas au ballon, il pensait à comment tricher. Donc, il a trompé le joueur en le poussant et ils ont marqué le but. Donc, c'est logique, c'est de la triche et il y a la faute.

Ce n'est pas une question de duel et ils veulent que le football ici soit plus, vous savez, dur et nous aimons les duels, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il n'y avait aucune logique dans cette décision et la logique est au-dessus de tout, après viennent les autres choses. »