« Il y a de gros problèmes ici » - Furieux, Igor Tudor admet que Tottenham « a tout manqué » lors de sa défaite lamentable à Fulham
Les Spurs en chute libre : défaite controversée à Fulham
Le match a été marqué par un premier but controversé qui a donné le ton aux frustrations de Tudor après le match. Harry Wilson a donné l'avantage aux hôtes, mais l'action a été entachée par un tacle violent de Raul Jimenez sur Radu Dragusin. Malgré les protestations des défenseurs de Tottenham, le but a été validé et Fulham a profité du manque de sang-froid des visiteurs pour doubler son avantage grâce à une belle frappe d'Alex Iwobi. Bien que les Spurs aient tenté une remontée tardive, le mal était déjà fait, laissant Tudor ramasser les morceaux d'une nouvelle journée décevante dans la capitale.
Colère contre l'arbitrage et le manque de cohérence
Après le coup de sifflet final, Tudor n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé son avis sur le premier but décisif, pointant du doigt le manque de cohérence des arbitres de Premier League et suggérant que Jimenez avait « triché ». Il a déclaré : « Bien sûr que c'est une faute, je pense. Neuf personnes sur dix diront que c'est une faute, je crois, parce que c'est tellement évident, vous savez. Parfois, ils ne comprennent pas que même un petit contact suffit, vous savez, si cela vous donne un avantage pour marquer le but, vous devez annuler cela, en finir. Il ne s'agit pas d'un duel normal où il est doux, non, quand il pousse avec les mains et ne regarde pas le ballon, non. Parfois, il est facile d'obtenir un avantage.
« Donc, c'est ridicule de ne pas siffler la faute, car les conséquences sont trop importantes. Ce n'est pas une petite faute au milieu du terrain, c'est un but après. Il y a donc une logique là-dedans, donc l'arbitre, c'est magnifique de continuer à jouer ici, jouons fort, duel, c'est fantastique, j'aime ça. Mais il y a une logique, si le but est marqué, parce qu'il a pris l'avantage, sans penser au football, il ne pensait pas au ballon, il pensait à comment tricher. Donc, il a trompé le joueur en le poussant et ils ont marqué le but. Donc, c'est logique, c'est de la triche et il y a la faute.
Ce n'est pas une question de duel et ils veulent que le football ici soit plus, vous savez, dur et nous aimons les duels, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il n'y avait aucune logique dans cette décision et la logique est au-dessus de tout, après viennent les autres choses. »
Problèmes profondément enracinés à Tottenham
L'évaluation de la performance par l'entraîneur était encore plus sévère que sa critique des arbitres. Tudor n'a pas mâché ses mots concernant les lacunes affichées par ses joueurs sur le terrain, suggérant que les problèmes qui affligent actuellement le club ne sont pas faciles à résoudre. « Il y a de gros problèmes ici », a ajouté Tudor à Sky Sports. « Nous avons tout manqué. Il ne s'agit pas seulement d'un but ou d'une erreur. Quand vous jouez pour ce club, vous vous attendez à un niveau de combat et de qualité qui était introuvable aujourd'hui. Nous traversons une période difficile et nous devons nous remettre en question. »
La série de défaites, qui atteint désormais les deux chiffres, a mis Tudor sous une pression énorme. Le fait que l'entraîneur admette que l'équipe « a tout manqué » est un signe inquiétant pour les fidèles supporters des Spurs, qui voient leur équipe lutter pour retrouver sa forme nationale depuis plus de deux mois. Le manque de cohésion et de discipline tactique à Craven Cottage a mis en évidence une équipe qui semble de plus en plus dépourvue de confiance, et l'aveu honnête de Tudor suggère que les « gros problèmes » qu'il a identifiés pourraient nécessiter plus qu'une simple séance d'entraînement pour être résolus.
Le but de Richarlison ne suffit pas à déclencher la remontée
Une lueur d'espoir est apparue lorsque Richarlison a réduit l'écart à la 66e minute. L'attaquant brésilien a fait preuve d'un instinct de prédateur pour marquer à bout portant, laissant entrevoir la possibilité d'un retour. Cependant, Fulham a réussi à résister à la tempête de fin de match, s'accrochant pour obtenir les trois points et infligeant à Tottenham une nouvelle défaite qui aggrave encore la morosité qui règne autour du Tottenham Hotspur Stadium. Le temps presse pour Tudor s'il veut enrayer la chute, mais il reste combatif. « Il reste encore neuf matchs à jouer, nous n'avons pas le temps d'être déçus », a-t-il ajouté.
