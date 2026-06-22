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Il y a 40 ans, Diego Maradona inscrivait le « But du siècle ». Comment l’icône argentine a-t-elle créé ce qui reste, encore aujourd’hui, le plus grand moment de l’histoire de la Coupe du monde ?

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Argentine vs Autriche
Argentine
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Coupe du monde
Jordanie vs Argentine
Jordanie
D. Maradona
Argentine
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É.-U.
Jordanie

Un exploit inoubliable et un but controversé

Il y a exactement 40 ans, le football mondial vivait un moment historique : la légende argentine Diego Armando Maradona livrait une performance exceptionnelle contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 1986, au Mexique.

Le 22 juin 1986, l’Argentine affrontait l’Angleterre en quart de finale, et la rencontre, initialement banale, s’est muée en un moment historique qui, quarante ans plus tard, demeure gravé dans les mémoires grâce à deux buts d’anthologie.

Disputée au stade Azteca, la rencontre figure encore aujourd’hui parmi les plus commentées de l’histoire de la Coupe du monde, grâce à une réalisation de la main suivie du « but du siècle ».

  • La « main de Maradona » suscite la polémique

    À la 51^e minute, Maradona profite d’un ballon aérien dans la surface de réparation et, devançant le gardien anglais Peter Shilton, touche le ballon de la main pour l’envoyer au fond des filets, malgré les vives protestations des joueurs anglais.

    Malgré l’évidence des images télévisées, l’arbitre tunisien Ali Ben Nasser accorda le but, l’absence de la vidéo à l’époque faisant de cette action l’un des plus controversés de l’histoire du football.

    Dans ses mémoires, Maradona admettra avoir compris en une fraction de seconde qu’il pouvait tromper le gardien, et n’avoir pas hésité à en profiter.

    • Publicité

  • Considéré par de nombreux experts comme le plus beau but de l’histoire du football, cette réalisation exceptionnelle reste gravée dans les mémoires.

    Quatre minutes plus tard, la rencontre prit une dimension légendaire.

    À la 55^e minute, Maradona récupère le ballon dans sa moitié de terrain, puis entame une chevauchée solitaire vers les cages anglaises. Il efface cinq adversaires d’un dribble génial, passe devant Shilton et inscrit un but que beaucoup considèrent encore aujourd’hui comme le plus beau de l’histoire de la Coupe du monde.

    Une action éclair de onze secondes à peine, devenue l’une des images les plus célèbres de l’histoire du sport, où Maradona alliait vitesse, technique, équilibre et capacité à déjouer ses adversaires de manière exceptionnelle.

  • Un vieux rêve s’est enfin réalisé aux dépens de l’Angleterre.

    Le journal souligne une ironie frappante : six ans avant son but légendaire, Maradona avait déjà failli battre l’Angleterre lors d’un match amical à Wembley.

    En 1980, la star argentine avait en effet éliminé plusieurs adversaires pour se présenter seul face au gardien anglais, avant de conclure l’action par une frappe qui avait frôlé le poteau.

    De retour chez lui, son jeune frère Hugo Maradona lui reprocha de ne pas avoir dribblé le gardien avant de conclure.

    Des années plus tard, au stade Azteca, Maradona a répondu en réalisant le geste parfait : il a marqué le but qui a immortalisé son nom dans les annales du football.

  • Une rencontre qui a forgé une légende

    L’Argentine l’a emporté 2-1 et a ainsi poursuivi sa route vers un deuxième titre mondial.

    Mais le score n’était pas l’aspect le plus marquant de la rencontre. En quatre minutes, Diego Maradona a offert un doublé historique : la « Main de Dieu », but le plus controversé de l’histoire, suivi de la « Goal du Siècle », action individuelle d’une beauté inoubliable.

    Quarante ans plus tard, le « But du Siècle » demeure gravé dans les mémoires, car c’est à ce moment-là que Maradona a offert l’une des plus grandes performances individuelles que les terrains de football aient jamais connues.

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