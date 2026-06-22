Il y a exactement 40 ans, le football mondial vivait un moment historique : la légende argentine Diego Armando Maradona livrait une performance exceptionnelle contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 1986, au Mexique.

Le 22 juin 1986, l’Argentine affrontait l’Angleterre en quart de finale, et la rencontre, initialement banale, s’est muée en un moment historique qui, quarante ans plus tard, demeure gravé dans les mémoires grâce à deux buts d’anthologie.

Disputée au stade Azteca, la rencontre figure encore aujourd’hui parmi les plus commentées de l’histoire de la Coupe du monde, grâce à une réalisation de la main suivie du « but du siècle ».