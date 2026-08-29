L’ancien défenseur de Chelsea Frank Leboeuf estime que le jeu de gardien erratique de Sanchez a activement nui à l’arrière-garde de l’équipe au cours des trois dernières années. Selon lui, l’autorité de Martinez profitera énormément à des défenseurs centraux comme Levi Colwill et Maxence Lacroix.

« Les chiffres que nous avons vus ne veulent rien dire, a affirmé Leboeuf, cité par Metro. Il faut comparer le pourcentage de confiance que les défenseurs avaient la saison dernière en Martinez avec celui que les défenseurs centraux avaient en Sanchez. Là, je vous donnerai le bon chiffre.

« Je suis presque certain qu’Aston Villa avait 100 % de confiance en Emi Martinez, et je vous donne 10 % de confiance pour n’importe quel défenseur central ayant joué pour Chelsea. Ce sont les vrais chiffres. Vous savez, c’est crucial : si vous avez derrière vous un gardien en qui vous avez confiance, vous pouvez donner 100 %. Si vous n’avez pas confiance, vous allez devoir être attentif à tout et hésiter sur chaque décision que vous devez prendre. »