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« Il vous faut quelqu’un qui a de la présence » : Xabi Alonso écarte sans ménagement Robert Sanchez alors que Chelsea conclut un accord pour Emiliano Martinez
Alonso agit rapidement pour recruter Martinez
Alonso a entamé sans pitié sa vie d’entraîneur de Chelsea en validant un transfert de 7,5 millions de livres sterling pour Martinez d’Aston Villa. Ce transfert spectaculaire voit l’international argentin expérimenté remplacer Sanchez à Stamford Bridge.
Alonso avait auparavant insisté sur le fait qu’il était satisfait de ses options au poste de gardien, notamment Sanchez et sa doublure inexpérimentée Mike Penders. Cependant, le technicien espagnol a rapidement changé d’avis après les deux erreurs très médiatisées de Sanchez lors de la victoire de lundi contre Fulham. Chelsea a rapidement bouclé un accord à prix réduit pour le gardien vétéran. Martinez est désormais en passe de devenir le numéro un incontestable de Chelsea.
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Les consultants saluent l’incroyable montée en gamme de Chelsea
Les comparaisons statistiques de la saison dernière suggéraient qu’il y avait peu de différence entre Martinez et Sanchez, l’Argentin montrant des signes d’usure. Cependant, l’ancien gardien de Premier League Shaka Hislop a rejeté ces chiffres avec véhémence. S’exprimant auprès d’ESPNFC, Hislop a affirmé que Martinez constitue une amélioration incontestable.
« Vous avez besoin de quelqu’un qui impose sa présence et Emi Martinez a cela, sans l’ombre d’un doute. Il est très bon balle au pied et je pense qu’il coche beaucoup de cases pour Chelsea », a expliqué Hislop.
« Emi Martinez est supérieur à Sanchez, ces chiffres masquent les failles et la vérité. Emi Martinez est un bien meilleur gardien. Vous prenez Emi Martinez, même à ce stade de sa carrière, dix fois sur dix plutôt que Sanchez. Il n’y a même pas débat. »
Rétablir la confiance dans la défense de Chelsea
L’ancien défenseur de Chelsea Frank Leboeuf estime que le jeu de gardien erratique de Sanchez a activement nui à l’arrière-garde de l’équipe au cours des trois dernières années. Selon lui, l’autorité de Martinez profitera énormément à des défenseurs centraux comme Levi Colwill et Maxence Lacroix.
« Les chiffres que nous avons vus ne veulent rien dire, a affirmé Leboeuf, cité par Metro. Il faut comparer le pourcentage de confiance que les défenseurs avaient la saison dernière en Martinez avec celui que les défenseurs centraux avaient en Sanchez. Là, je vous donnerai le bon chiffre.
« Je suis presque certain qu’Aston Villa avait 100 % de confiance en Emi Martinez, et je vous donne 10 % de confiance pour n’importe quel défenseur central ayant joué pour Chelsea. Ce sont les vrais chiffres. Vous savez, c’est crucial : si vous avez derrière vous un gardien en qui vous avez confiance, vous pouvez donner 100 %. Si vous n’avez pas confiance, vous allez devoir être attentif à tout et hésiter sur chaque décision que vous devez prendre. »
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Martinez se prépare à la vie à Stamford Bridge
Le transfert de Martinez à Chelsea ne semble désormais plus être qu'une question de temps, une annonce officielle étant attendue dans les prochaines heures ou les prochains jours. Ensuite, le gardien s'intégrera à son nouvel environnement alors que Chelsea cherche à monter en puissance sous les ordres d'Alonso.
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