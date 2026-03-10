Getty/GOAL
« Il voulait un jacuzzi au pied du lit ! » - Le projet immobilier raté et dangereux de Cristiano Ronaldo à Manchester révélé au grand jour
Ronaldo a pris goût à la grande vie en Angleterre.
Ronaldo était une étoile montante lors de ses débuts à Old Trafford, où les poids lourds de la Premier League lui ont fourni la plateforme sur laquelle il a pu bâtir son statut de GOAT (Greatest Of All Time, le plus grand de tous les temps). Il a remporté la première de ses cinq couronnes en Ligue des champions et plusieurs Ballons d'Or alors qu'il jouait sous les ordres de Sir Alex Ferguson à Manchester.
C'est à cette époque, alors que sa notoriété mondiale et son salaire augmentaient, que Ronaldo a pris goût à la grande vie. Il bénéficie aujourd'hui du contrat le plus lucratif du football mondial au sein du club Al-Nassr de la Saudi Pro League, qui lui rapporte près de 500 000 livres sterling par jour, et est propriétaire d'un jet privé d'une valeur de 61 millions de livres sterling (82 millions de dollars).
Ronaldo voulait construire un manoir épique.
Tout en constituant sa collection de propriétés et de supercars, Ronaldo souhaitait construire un manoir grandiose dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il a été présenté au célèbre architecte portugais Eduardo Souto Moura par son ami proche Antonio Salvador, qui allait devenir président du Sporting Braga.
Pour diverses raisons, le chantier n'a jamais vu le jour. Souto Moura a raconté aujournal Público ses discussions avec Ronaldo, qui prenait régulièrement des pauses pour s'entraîner et formulait des demandes étranges.
Il a déclaré : « C'est un de ses amis, un entrepreneur [Salvador] qui est devenu plus tard président de Braga, qui m'a recommandé à Ronaldo en lui disant que j'avais construit le stade de Braga. Il m'a demandé si je voulais construire la maison de Ronaldo et j'ai accepté.
J'ai eu une réunion avec lui. Je suis allé à Manchester. J'ai pris l'avion pour m'y rendre et je lui ai demandé : « Comment voulez-vous que soit la maison, etc. » Les choses habituelles. Mais c'est un type unique. Cela m'a impressionné, car il interrompait la conversation toutes les 15 minutes parce qu'il allait s'entraîner. Je comprends Ronaldo, c'est le résultat d'un effort titanesque.
»Mais la maison n'a pas vu le jour parce qu'il avait acheté un terrain de grande superficie, mais la maison était si grande qu'il aurait fallu abattre 16 chênes-lièges. Je lui ai dit : « Je ne vais pas abattre des chênes-lièges. Il va falloir changer de terrain ». Il s'est fâché contre l'agent et m'a dit : « Je vais au Real Madrid et je ne construis pas de maison ».
Certaines des demandes de construction étranges de Ronaldo révélées
Souto Moura a ajouté quelques détails curieux que Ronaldo espérait voir inclus dans sa somptueuse demeure : « Il voulait un jacuzzi au pied du lit, et je lui ai dit : "Non, tu vas te noyer ; tu te réveilleras groggy et tu tomberas quand même dans le jacuzzi !" Il y avait des choses que je ne voulais pas faire, c'est tout. Il a compris et a ri.
Il n'était pas encore vraiment une star ; c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Et il était obsédé par la famille, c'était une communauté. La maison comptait 10 chambres... Mais ça a été une bonne expérience, la relation que j'ai eue avec lui. »
Ronaldo prêt à vendre une propriété en bord de mer au Portugal pour 25 millions d'euros
Ronaldo n'a pas eu beaucoup de chance en matière de nouvelles constructions. Les travaux d'une superbe propriété en bord de mer dans son pays natal ont été achevés après près de six ans d'efforts. Selon Semana, cette demeure est estimée à 25 millions d'euros (22 millions de livres sterling/30 millions de dollars), ce qui la place « parmi les maisons privées les plus chères du Portugal à l'heure actuelle ».
La maison est construite dans une « enclave résidentielle exclusive » située à seulement 200 mètres de l'océan. Le média portugais V+ Fama a toutefois affirmé que Ronaldo et sa future épouse Georgina Rodriguez pourraient ne jamais y emménager.
Ils rapportent que CR7 « pourrait organiser son mariage dans la propriété, ce qui serait un nouveau rebondissement, avant de la revendre ». Ronaldo serait préoccupé « par le manque d'intimité qui lui est offert ».
La demeure en question dispose de « deux piscines, d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 20 voitures et d'intérieurs somptueusement finis ». Elle est équipée de « toutes les commodités, des piscines intérieure et extérieure à une salle de sport, un spa, un cinéma privé et de vastes jardins ».
Elle serait équipée « des matériaux les plus chers du marché, tels que du marbre italien et des robinets en or massif, ainsi que d'accessoires exclusifs comme une fresque murale Louis Vuitton spécialement conçue pour eux ». Ronaldo pourrait considérer cette propriété comme une nouvelle expérience ratée, à l'instar de son projet de « jacuzzi au pied du lit ».
