« Il voulait un jacuzzi au pied du lit ! » - Le projet immobilier raté et dangereux de Cristiano Ronaldo à Manchester révélé au grand jour

Tout en constituant sa collection de propriétés et de supercars, Ronaldo souhaitait construire un manoir grandiose dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il a été présenté au célèbre architecte portugais Eduardo Souto Moura par son ami proche Antonio Salvador, qui allait devenir président du Sporting Braga.

Pour diverses raisons, le chantier n'a jamais vu le jour. Souto Moura a raconté aujournal Público ses discussions avec Ronaldo, qui prenait régulièrement des pauses pour s'entraîner et formulait des demandes étranges.

Il a déclaré : « C'est un de ses amis, un entrepreneur [Salvador] qui est devenu plus tard président de Braga, qui m'a recommandé à Ronaldo en lui disant que j'avais construit le stade de Braga. Il m'a demandé si je voulais construire la maison de Ronaldo et j'ai accepté.

J'ai eu une réunion avec lui. Je suis allé à Manchester. J'ai pris l'avion pour m'y rendre et je lui ai demandé : « Comment voulez-vous que soit la maison, etc. » Les choses habituelles. Mais c'est un type unique. Cela m'a impressionné, car il interrompait la conversation toutes les 15 minutes parce qu'il allait s'entraîner. Je comprends Ronaldo, c'est le résultat d'un effort titanesque.

»Mais la maison n'a pas vu le jour parce qu'il avait acheté un terrain de grande superficie, mais la maison était si grande qu'il aurait fallu abattre 16 chênes-lièges. Je lui ai dit : « Je ne vais pas abattre des chênes-lièges. Il va falloir changer de terrain ». Il s'est fâché contre l'agent et m'a dit : « Je vais au Real Madrid et je ne construis pas de maison ».