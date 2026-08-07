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« Il voulait partir » : le directeur de Newcastle confirme que Bruno Guimaraes a forcé son transfert à Arsenal après une demande de départ pleine d’émotion
Guimaraes en route vers Arsenal pour 75 M£
Arsenal est sur le point de boucler un transfert de 75 millions de livres sterling pour le capitaine de Newcastle, Guimaraes après une avancée décisive dans les discussions. Le milieu de terrain brésilien aurait fait ses adieux, en larmes, à ses coéquipiers et au staff lors de leur stage de pré-saison en Espagne. Ce transfert représente un coup dur majeur pour Newcastle, qui n’avait pas l’intention de vendre son leader talismanique cet été. Cependant, le club s’est senti contraint d’agir après que le joueur de 28 ans a explicitement demandé à partir.
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Le plaidoyer émouvant du capitaine a forcé la main à Newcastle
Le directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, a reconnu que la vente de Guimaraes n’avait jamais fait partie de la stratégie estivale du club. Cependant, le conseil d’administration a dû réagir une fois que le capitaine a clairement fait connaître sa position.
« Ce que nous devions évaluer, c’est que, avec beaucoup de respect de la part de Bruno dans son comportement envers nous, et aussi beaucoup d’émotion, il nous a en substance dit qu’il voulait partir et passer à autre chose », a déclaré Wilson, cité par BBC.
« Cela ne veut pas dire qu’il peut partir, mais cela entre forcément en ligne de compte dans notre réflexion quand nous atteignons une certaine fourchette de montant. Il n’est pas question de dire que cela faisait partie de notre stratégie et de notre réflexion cet été : ce n’était pas le cas. Mais nous devons être flexibles et réagir aux choses qui arrivent. »
Satisfaction financière malgré de lourdes pertes dans l’effectif
Guimaraes devient le quatrième joueur clé à quitter Newcastle en moins d’un an. Sandro Tonali et Anthony Gordon ont récemment rejoint Tottenham et Barcelone respectivement, tandis qu’Alexander Isak a rejoint Liverpool l’été dernier. Le directeur général David Hopkinson a confirmé qu’Arsenal avait initialement proposé des montants inférieurs pour le milieu de terrain, qui fêtera ses 29 ans en novembre. Néanmoins, Newcastle a obtenu une indemnité de transfert conforme à ses attentes financières.
« Vous avez affaire à des acteurs très sophistiqués de chaque côté, a-t-il déclaré. Voilà à quoi ressemble une négociation. C’est un montant qui nous satisfait. Si vous voulez y voir un angle marketing, c’est le montant le plus élevé pour un joueur à ce poste et à cet âge, et tous ces éléments entrent en ligne de compte.
« Est-ce une bonne affaire pour Newcastle United ? Je pense que oui, mais Arsenal récupère un joueur et une personne très spéciale. Cela a fonctionné d’un point de vue financier pour les deux parties. »
- AFP
Newcastle recherche des remplaçants expérimentés au milieu de terrain
Newcastle travaille désormais activement sur le marché pour recruter un remplaçant direct avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. Le club prévoit d'effectuer encore un ou deux renforts en plus d'un nouveau milieu de terrain. Quatre des cinq recrues estivales de Newcastle étaient âgées de 20 ans ou moins. Par conséquent, Newcastle donne la priorité à un joueur disposant d'une plus grande expérience du très haut niveau pour remplacer son capitaine sur le départ.
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