Le directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, a reconnu que la vente de Guimaraes n’avait jamais fait partie de la stratégie estivale du club. Cependant, le conseil d’administration a dû réagir une fois que le capitaine a clairement fait connaître sa position.

« Ce que nous devions évaluer, c’est que, avec beaucoup de respect de la part de Bruno dans son comportement envers nous, et aussi beaucoup d’émotion, il nous a en substance dit qu’il voulait partir et passer à autre chose », a déclaré Wilson, cité par BBC.

« Cela ne veut pas dire qu’il peut partir, mais cela entre forcément en ligne de compte dans notre réflexion quand nous atteignons une certaine fourchette de montant. Il n’est pas question de dire que cela faisait partie de notre stratégie et de notre réflexion cet été : ce n’était pas le cas. Mais nous devons être flexibles et réagir aux choses qui arrivent. »