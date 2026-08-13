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« Il voulait faire ses débuts » : la faim de Bruno Guimaraes a impressionné Mikel Arteta alors qu'Arsenal a été tenu en échec par Côme en amical
Arteta impressionné par l’impact immédiat de Guimaraes
Arteta a reconnu avoir été frappé par l’envie immédiate affichée par Guimaraes de retrouver les terrains après son transfert très médiatisé. L’international brésilien a effectué sa première apparition sous le maillot d’Arsenal en seconde période lors du match amical de mercredi contre une équipe italienne. Bien qu’il n’ait disputé qu’une poignée de séances d’entraînement depuis son retour après sa coupure post-Coupe du monde, Guimaraes est apparu affûté et prêt à s’intégrer dans l’entrejeu des champions de Premier League.
« Il n’a eu que trois séances d’entraînement, mais il a été bon. Il poussait vraiment pour jouer quelques minutes aujourd’hui », a déclaré Arteta aux journalistes. L’Espagnol a souligné que la motivation du joueur était évidente dès son arrivée au centre d’entraînement. « Il voulait faire ses débuts et ressentir immédiatement ce que c’est que de jouer devant nos supporters. On le sent tout de suite. Je pense qu’il y a une vraie connexion, et cela va nous rendre meilleurs. »
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Sentiments mitigés pour le dernier match de pré-saison
Le match en lui-même a offert un mélange d’expérimentations tactiques et de fulgurances individuelles, avec d’abord un but de la sensation adolescente Myles Lewis-Skelly. Le joueur de 19 ans, au cœur d’intenses spéculations sur un possible départ du club, a profité d’un moment d’inattention du gardien de Côme Jean Butez pour donner l’avantage aux locaux. En célébrant avec un geste en forme de cœur à destination des fidèles de l’Emirates, Lewis-Skelly a rappelé à quel point le centre de formation d’Arsenal est riche en talents.
Cependant, l’avantage n’a pas tenu jusqu’à la pause, Martin Baturina ayant trouvé la faille face à Kepa Arrizabalaga pour égaliser pour les visiteurs. Le nul a ensuite conduit à une séance de tirs au but après le match pour le divertissement des supporters, qu’Arsenal a remportée 4-3 grâce à un tir au but décisif d’une autre recrue, Christos Tzolis.
À la conquête de trophées et du bonheur des supporters
De son côté, le milieu de terrain Mikel Merino, qui faisait partie de ceux ayant réintégré le groupe mercredi, a souligné la faim collective de l’effectif pour continuer à remporter des trophées. L’état d’esprit dans le vestiaire semble être celui d’une volonté constante de progresser et d’un désir de rendre la fidélité des supporters d’Arsenal, qui ont vu leur équipe retrouver une place au sommet du football anglais.
« C’est une autre finale et nous voulons gagner, nous voulons donner encore plus de joie aux fans, a-t-il déclaré. Mais surtout pour nous, nous voulons être compétitifs. Porter ce maillot et cet écusson signifie beaucoup, et cela veut dire tout donner et jouer au maximum de nos capacités. »
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La flexibilité tactique et la route vers le Community Shield
Malgré l’enthousiasme suscité par les nouvelles recrues et le retour de certaines stars, Arteta a affiché une approche mesurée dans la gestion de son effectif lors du match contre Côme. Des éléments clés comme Rice, Martin Zubimendi et Bukayo Saka ont été totalement écartés du groupe pour le match afin de s’assurer qu’ils soient entièrement remis de leurs obligations en tournoi cet été. Le calendrier des débuts de Guimaraes est particulièrement crucial compte tenu de l’état de l’effectif d’Arsenal. Arsenal doit affronter Manchester City lors du Community Shield dimanche.
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