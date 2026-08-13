Arteta a reconnu avoir été frappé par l’envie immédiate affichée par Guimaraes de retrouver les terrains après son transfert très médiatisé. L’international brésilien a effectué sa première apparition sous le maillot d’Arsenal en seconde période lors du match amical de mercredi contre une équipe italienne. Bien qu’il n’ait disputé qu’une poignée de séances d’entraînement depuis son retour après sa coupure post-Coupe du monde, Guimaraes est apparu affûté et prêt à s’intégrer dans l’entrejeu des champions de Premier League.

« Il n’a eu que trois séances d’entraînement, mais il a été bon. Il poussait vraiment pour jouer quelques minutes aujourd’hui », a déclaré Arteta aux journalistes. L’Espagnol a souligné que la motivation du joueur était évidente dès son arrivée au centre d’entraînement. « Il voulait faire ses débuts et ressentir immédiatement ce que c’est que de jouer devant nos supporters. On le sent tout de suite. Je pense qu’il y a une vraie connexion, et cela va nous rendre meilleurs. »