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« Il voudrait qu’ils l’écoutent » - Comment Cole Palmer réagirait-il à une offre de transfert de 150 millions de livres sterling alors que Chelsea risque de perdre sa superstar, qui serait dans le viseur de Manchester United ?
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Contrat de Palmer : en fin de contrat avec Chelsea
Chelsea a prolongé son emblématique numéro 10 jusqu’en 2033 et n’a aucune intention de le céder, réclamant un transfert record en cas de départ.
Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior en cours de saison, les Blues pourraient manquer les places européennes, pointant à la neuvième place de Premier League à trois journées de la fin.
Si les compétitions européennes venaient à disparaître du calendrier de Stamford Bridge, des joueurs comme Palmer pourraient se demander s’il est temps de chercher un nouveau défi.
Le club londonien envisagerait-il de se séparer de Palmer ?
Alors qu’on dit souvent que tout joueur a un prix, l’ancien arrière latéral de Chelsea, Johnson, s’est confié en exclusivité à GOAL via BetMGM. Interrogé sur la possibilité que les Blues écoutent des offres record pour Palmer, il a répondu avec autorité : « Je pense que oui. Je pense qu’il voudrait qu’ils les écoutent.
S’ils ne terminent pas dans le top 4 et ne se qualifient donc pas pour la Ligue des champions, un club prêt à aligner une telle somme appartiendra forcément au très haut niveau. De quoi attirer l’attention de Cole, forcément.
Je ne connais pas les détails de son contrat, mais s’il se retrouve dans un effectif qui ne performe pas et que les frasques en dehors du terrain ne cessent pas, il aura tout intérêt à étudier son option et à voir où il atterrira. »
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Les rumeurs de transfert concernant Manchester United persistent.
Il y a encore quelques mois, l’idée d’un départ de Palmer vers Manchester United paraissait absurde : les Blues venaient de remporter la Coupe du monde des clubs 2025 tandis que les Red Devils pointaient à la 15e place. Mais la situation des deux clubs, l’un basé à l’ouest de Londres, l’autre dans le nord-ouest de l’Angleterre, s’est inversée de façon spectaculaire.
Interrogé sur l’attrait qu’un retour au pays pourrait exercer sur Palmer, formé à City et supporter de United depuis son enfance, Johnson a ajouté : « Si vous aviez posé cette question il y a un an, nous aurions éclaté de rire. Mais aujourd’hui, le football évolue très vite et c’est presque comme s’ils avaient échangé leurs places. United semble en pleine ascension.
« Je sais qu’il est originaire de Manchester, mais je ne sais pas s’il est supporter de United. Quoi qu’il en soit, revenir vivre à Manchester, si c’est là que se trouve sa famille, alors tout comme le Real Madrid serait une aventure passionnante pour quelqu’un d’autre, rentrer chez soi et jouer pour un très, très grand club, ce serait intéressant aussi. »
Quelle est la principale préoccupation de Palmer durant la saison 2025-2026 ?
Les blessures ont parfois freiné la progression de Palmer cette saison, l'empêchant de retrouver le niveau qui lui avait permis d'inscrire 25 buts et de remporter le titre de Jeune joueur de l'année de la PFA lors de sa première saison à Chelsea.
Interrogé pour savoir si le joueur de 24 ans semblait frustré, Johnson a répondu : « Je dirais plutôt qu’il n’est pas lui-même. Il ne paraît pas aussi serein. Mais on parle de Cole Palmer : rien n’est réglé. Il n’y a pas une seule chose au sein du club qui soit réglée, il est donc difficile pour les joueurs d’être performants.
« Tout le monde dit toujours : “Joue ton jeu, entraîne-toi dur, dispute tes matchs, laisse le football parler de lui-même et ne t’inquiète pas de ce qui se passe, laisse les autres s’occuper des affaires en dehors du terrain”. C’est facile à dire, mais c’est assez difficile à faire.
« On commence à adhérer à la philosophie d’un nouvel entraîneur, à travailler dur comme il le souhaite, à courir là où il veut qu’on coure, et puis il est limogé un mois plus tard et il faut tout recommencer. Alors oui, les joueurs doivent rester professionnels et se concentrer sur leur jeu autant que possible, mais c’est difficile, car cela casse tout simplement notre élan. »
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Palmer doit encore convaincre pour prétendre à une place dans le groupe anglais pour la Coupe du monde.
Palmer espère se mettre en évidence lors des dernières semaines de la saison 2025-2026, car des places sont encore à prendre dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, la concurrence étant féroce au poste de meneur de jeu chez les Three Lions.
Chelsea doit encore disputer trois matchs de Premier League exigeants ainsi qu’une finale de FA Cup contre Manchester City. Palmer devrait y tenir un rôle clé, mais on ignore encore s’il restera chez les Blues pour la saison 2026-2027 ou s’il choisira un nouveau départ.