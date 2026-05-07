Chelsea a prolongé son emblématique numéro 10 jusqu’en 2033 et n’a aucune intention de le céder, réclamant un transfert record en cas de départ.

Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior en cours de saison, les Blues pourraient manquer les places européennes, pointant à la neuvième place de Premier League à trois journées de la fin.

Si les compétitions européennes venaient à disparaître du calendrier de Stamford Bridge, des joueurs comme Palmer pourraient se demander s’il est temps de chercher un nouveau défi.