« Il voit des choses que vous ne verriez jamais » : Declan Rice encense le « meilleur » Mikel Arteta après l'engagement de l'entraîneur d'Arsenal avec un nouveau contrat de longue durée

S'exprimant auprès d'ESPN Brazil, Rice a mis en avant les exigences intenses que son entraîneur impose à l'effectif. Le milieu de terrain de 27 ans a souligné que l'attention incessante d'Arteta aux moindres détails le distingue de ses pairs.

« C'est simplement sur le plan tactique, à l'entraînement, dans la gestion, dans le niveau de détail qu'il pousse, les choses qu'il voit et que vous ne verriez jamais », a déclaré Rice à Renato Senise. « Il vous observe en permanence quand vous ne pensez pas être observé. Il regarde, pose sans cesse des questions pour essayer de vous piéger, pour voir si vous écoutez. Il vous maintient toujours en alerte, en s'assurant que vous êtes prêt. »

Rice a ajouté que cette préparation méticuleuse permet à l'équipe de n'être jamais prise au dépourvu, tout en exprimant son soulagement de voir l'avenir de l'entraîneur dans le nord de Londres assuré.

« À chaque fois que nous abordons un match, tactiquement, nous savons ce que nous faisons. Défensivement, avec le ballon, comment nous allons battre l'adversaire. Ce sont vraiment les petits détails, la manière dont il décompose tout, qui font de lui le meilleur pour moi », a poursuivi Rice. « C'est incroyable qu'il [Arteta] ait signé un nouveau contrat et que nous puissions l'avoir comme entraîneur pendant les quatre prochaines années. Donc, nous aurons beaucoup de chance. »



