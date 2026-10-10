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« Il voit des choses que vous ne verriez jamais » : Declan Rice encense le « meilleur » Mikel Arteta après l'engagement de l'entraîneur d'Arsenal avec un nouveau contrat de longue durée
Arteta prolonge son séjour à l’Emirates
L'entraîneur d'Arsenal a récemment signé un nouveau contrat de quatre ans qui le lie au club jusqu'en 2030. Arrivé aux commandes en 2019, l'Espagnol est désormais l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps dans les quatre premières divisions anglaises.
Son mandat a atteint de nouveaux sommets la saison dernière lorsqu'il a mené avec succès Arsenal à son premier titre de Premier League depuis 22 ans. Cet exploit monumental a consolidé son statut à l'Emirates, poussant la direction à sécuriser ses services pour l'avenir prévisible.
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Une attention aux détails inégalée
S'exprimant auprès d'ESPN Brazil, Rice a mis en avant les exigences intenses que son entraîneur impose à l'effectif. Le milieu de terrain de 27 ans a souligné que l'attention incessante d'Arteta aux moindres détails le distingue de ses pairs.
« C'est simplement sur le plan tactique, à l'entraînement, dans la gestion, dans le niveau de détail qu'il pousse, les choses qu'il voit et que vous ne verriez jamais », a déclaré Rice à Renato Senise. « Il vous observe en permanence quand vous ne pensez pas être observé. Il regarde, pose sans cesse des questions pour essayer de vous piéger, pour voir si vous écoutez. Il vous maintient toujours en alerte, en s'assurant que vous êtes prêt. »
Rice a ajouté que cette préparation méticuleuse permet à l'équipe de n'être jamais prise au dépourvu, tout en exprimant son soulagement de voir l'avenir de l'entraîneur dans le nord de Londres assuré.
« À chaque fois que nous abordons un match, tactiquement, nous savons ce que nous faisons. Défensivement, avec le ballon, comment nous allons battre l'adversaire. Ce sont vraiment les petits détails, la manière dont il décompose tout, qui font de lui le meilleur pour moi », a poursuivi Rice. « C'est incroyable qu'il [Arteta] ait signé un nouveau contrat et que nous puissions l'avoir comme entraîneur pendant les quatre prochaines années. Donc, nous aurons beaucoup de chance. »
Nouveaux défis et gestion des charges de travail
Si Rice a été un élément incontournable d'Arsenal cette saison, il a récemment fait l'impasse sur le rassemblement international afin de gérer un léger problème physique. Après des discussions avec le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel, il a choisi de rester à London Colney pour récupérer.
« C'est probablement la première fois, peut-être la deuxième, que je manque un rassemblement depuis mes débuts avec l'Angleterre, donc j'étais dégoûté de manquer ce rassemblement, mais après une conversation honnête avec Thomas [Tuchel] et le coach ici, c'était la meilleure chose à faire pour moi, pour calmer certains des problèmes que j'ai eus, a expliqué Rice. Et maintenant, je me sens bien, je me sens frais, et à l'approche de cette prochaine série de matches, je vais vraiment me sentir bien. »
Parfaitement reposé, Rice est prêt à aider Arsenal à défendre son titre national, même s'il insiste sur le fait que le triomphe de l'an dernier ne compte plus désormais.
« C'était un accomplissement incroyable [remporter le championnat], mais cette année est une toute nouvelle saison : nouvelle équipe, nouveaux adversaires, nouveaux joueurs. Donc cela présente un défi différent, a souligné Rice. Donc, oui, OK, nous sommes les champions, mais nous n'entrons pas sur le terrain en pensant à la saison dernière. Nous jouons clairement avec plus de confiance cette saison, on le sent au sein du groupe, mais il s'agit de rester humble et de prendre les matches les uns après les autres comme nous l'avons fait l'an dernier, tout en essayant d'en gagner le plus possible. »
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Rebondir face à Leeds
Arsenal retrouve la Premier League ce samedi avec la réception de Leeds United à l’Emirates Stadium. Les hommes d’Arteta veulent absolument réagir après la lourde défaite 3-0 contre Brighton lors de leur précédente sortie.
Avec Rice en forme et disponible, Arsenal tentera de relancer immédiatement sa défense du titre. Bien négocier ce rendez-vous à venir sera essentiel pour retrouver de l’élan et prouver que son statut de champion reste intact.
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