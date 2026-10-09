Getty Images
Traduit par
« Il vient avec nous » : Roberto De Zerbi donne une importante mise à jour sur la blessure de Dejan Kulusevski avant le choc contre Manchester United
En déplacement pour soutenir l’équipe
Kulusevski va voyager avec le groupe de Tottenham pour son match de ce week-end contre United, samedi. L’attaquant suédois sera accompagné par son coéquipier blessé Pedro Porro, les deux devant apporter leur soutien moral depuis le bord du terrain. L’entraîneur De Zerbi a expressément demandé la présence de l’ensemble de son groupe pour ce déplacement très attendu à Manchester. Cette consigne concerne tous les joueurs actuellement indisponibles pour cause de blessure.
- Getty Images
Montrer l’exemple
L’entraîneur de Tottenham n’a pas tardé à saluer l’extraordinaire résilience de Kulusevski au cours d’un long processus de rééducation. De Zerbi est fermement convaincu que l’attitude positive de l’attaquant constitue un exemple parfait pour le reste du vestiaire.
« Il travaille bien, demain il vient avec nous, Porro aussi. Je veux tous les joueurs ce soir et demain », a déclaré De Zerbi sur le site officiel du club.
« Il travaille très bien, et je pense qu’il est un exemple pour tout le monde, Deki, parce qu’il faut oublier le joueur, mais l’exemple, la façon dont il réagit à la blessure, la façon dont il réagit à la malchance, le caractère qu’il a montré cette fois-ci, cela a été un exemple, une référence pour tout le monde. »
Un long chemin vers le retour
Kulusevski a traversé une période cauchemardesque sur la touche et n’a plus disputé le moindre match officiel depuis plus de 500 jours. L’attaquant a subi une grave blessure à la rotule du genou droit à la toute fin de l’exercice 2024-2025.
Cependant, le joueur semble enfin voir la lumière au bout du tunnel. Il a intensifié sa récupération lors de la récente trêve internationale en participant sans problème à un match d’entraînement à 11 contre 11 face à l’académie de Tottenham. Malgré cette avancée significative, De Zerbi a appelé à la prudence concernant une date précise de retour avec l’équipe première.
« Je ne sais pas, je ne sais pas », a-t-il admis. « Ce n’est pas seulement de mon ressort. Nous travaillons ensemble avec le staff médical. Ils travaillent très bien avec lui. Ils ont effectué un travail spécifique. Nous devons l’analyser semaine après semaine. »
- Getty
Analyse semaine par semaine
Tottenham continuera à gérer avec précaution la charge de travail de Kulusevski alors qu'il se rapproche lentement d'une pleine condition physique pour les matches. Le club est déterminé à éviter tout contretemps physique inutile après une absence aussi grave et de longue durée.
Pour l'instant, Kulusevski assistera simplement en tant que supporter au match de Tottenham contre United. Par la suite, le staff technique évaluera son état sur une base hebdomadaire stricte avant de l'inscrire officiellement dans un groupe pour un jour de match.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles