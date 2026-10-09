« Il vient avec nous » : Roberto De Zerbi donne une importante mise à jour sur la blessure de Dejan Kulusevski avant le choc contre Manchester United

L’entraîneur de Tottenham n’a pas tardé à saluer l’extraordinaire résilience de Kulusevski au cours d’un long processus de rééducation. De Zerbi est fermement convaincu que l’attitude positive de l’attaquant constitue un exemple parfait pour le reste du vestiaire.

« Il travaille bien, demain il vient avec nous, Porro aussi. Je veux tous les joueurs ce soir et demain », a déclaré De Zerbi sur le site officiel du club.

« Il travaille très bien, et je pense qu’il est un exemple pour tout le monde, Deki, parce qu’il faut oublier le joueur, mais l’exemple, la façon dont il réagit à la blessure, la façon dont il réagit à la malchance, le caractère qu’il a montré cette fois-ci, cela a été un exemple, une référence pour tout le monde. »