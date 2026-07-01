L’intérêt du FC Barcelone pour Julián Álvarez a été officialisé lorsque le président du club catalan a confirmé une offre « de club à club » à l’issue d’une cérémonie d’inauguration. Cette déclaration coïncide avec les propos tenus par l’attaquant argentin après la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche en Coupe du monde, où il avait confié à ESPN : « J’ai discuté avec les responsables de l’Atlético et la meilleure solution pour tout le monde est un transfert qui me permette de réaliser mon rêve. »

Laporta a démenti toute implication du Barça dans les déclarations de l’attaquant, affirmant aux journalistes : « Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético. Les tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas cité le Barça. Certains y ont vu une allusion au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui a pris l’initiative. Ce joueur était déjà dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avons fait une offre, de club à club. »



