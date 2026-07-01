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« Il veut venir » : Joan Laporta confirme l'offre de transfert du FC Barcelone pour Julián Álvarez et accuse l'Atlético Madrid d'être « totalement intransigeant »
Barcelone officialise son intérêt pour Alvarez
L’intérêt du FC Barcelone pour Julián Álvarez a été officialisé lorsque le président du club catalan a confirmé une offre « de club à club » à l’issue d’une cérémonie d’inauguration. Cette déclaration coïncide avec les propos tenus par l’attaquant argentin après la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche en Coupe du monde, où il avait confié à ESPN : « J’ai discuté avec les responsables de l’Atlético et la meilleure solution pour tout le monde est un transfert qui me permette de réaliser mon rêve. »
Laporta a démenti toute implication du Barça dans les déclarations de l’attaquant, affirmant aux journalistes : « Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético. Les tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas cité le Barça. Certains y ont vu une allusion au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui a pris l’initiative. Ce joueur était déjà dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avons fait une offre, de club à club. »
- AFP
Frustration face à l’intransigeance de l’Atlético
Malgré une offre officielle, les négociations sont au point mort : Laporta estime que l’Atlético traîne les pieds, faute d’avoir trouvé un remplaçant à Alvarez. L’attaquant de 26 ans, arrivé en 2024 en provenance de Manchester City pour un contrat de six ans, vient d’achever un exercice 2025-2026 éclatant, avec 20 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.
Laporta a déclaré : « Nous comprenons qu’ils ne le vendent pas parce qu’ils n’ont pas d’alternatives. Lorsqu’ils en auront, s’ils le souhaitent, et si cette offre est toujours valable, nous serons intéressés par ce transfert. Je constate maintenant qu’il y a eu une série de démarches. Je ne comprends pas leur logique. Les dirigeants de l’Atlético sont très expérimentés, mais je ne sais pas quelle est leur stratégie. Ils connaissent notre offre ; s’ils souhaitent l’accepter, nous en serions ravis. »
Menaces juridiques et plaintes auprès de la FIFA
Les tensions se sont intensifiées lorsque l’Atlético a officiellement déposé plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole de football (RFEF) contre Barcelone, l’accusant d’avoir sollicité Alvarez de manière irrégulière pendant la période de protection de son contrat – une démarche juridique confirmée par le PDG de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. En réponse, Laporta a remis en question la nécessité de recourir à des tactiques aussi agressives, compte tenu de l’histoire des deux clubs.
« Ce ne sera pas la première fois que nous trouvons un accord ; jusqu’ici, tous ont été trouvés à l’amiable, sauf quelques exceptions litigieuses », a-t-il ajouté. « Celui-ci est sans doute plus délicat. Nous faisons un effort considérable et nous maintenons notre proposition jusqu’à ce que nous la revoyions. L’Atlético se montre totalement intransigeant, et j’espère qu’ils changeront d’avis et accepteront. S’ils ne le font pas, qu’ils le disent clairement et nous en resterons là. Mais saisir l’UEFA ou la FIFA… Je ne vois pas l’intérêt. Peut-être y a-t-il des gens qui cherchent à semer la zizanie… Ça n’a aucun sens. »
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Date butoir du Barça pour le transfert d'Alvarez
Barcelone veut recruter Alvarez, mais Laporta a prévenu : la patience et les moyens financiers du club ont des limites. Le président affirme que le Barça fixera ses propres conditions sur le marché et n’attendras pas éternellement que l’Atlético cède. Le message est clair : l’offre est faite, la balle est désormais dans le camp du Metropolitano.
« Le Barça est capable de mener à bien n’importe quelle opération, mais en respectant une logique sportive et économique. C’est nous qui dicterons les règles du marché. J’ai discuté avec l’Atlético et j’ai clairement fait part de nos attentes. Deco a fait une offre. Nous savons que le joueur souhaite rejoindre le Barça, et ce depuis longtemps. Nous avons formulé cette proposition en tout respect envers le club madrilène. Ils m’ont répondu qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre, car nous n’avions pas d’alternatives. Nous maintiendrons cette offre aussi longtemps que nous le jugerons nécessaire. Nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite. S’ils souhaitent conclure le transfert, nous en serions ravis. Mais l’offre n’est pas valable indéfiniment », a conclu Laporta.