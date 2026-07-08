Getty/GOAL
Traduit par
« Il veut se mettre en avant » : Jude Bellingham rejoint Wayne Rooney et Paul Gascoigne dans le club très fermé des « gros têtes » anglais
Qui d'autre ? Bellingham sera la star de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.
Pourtant auteur d’une saison éclatante en Amérique du Nord, la simple présence de Bellingham dans le groupe de Thomas Tuchel à l’approche du grand tournoi international a suscité des interrogations.
Morgan Rogers lui disputait férocement le poste de numéro 10, tandis que Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White restaient à la maison, la pression était donc maximale sur les épaules de ce « Galactico » du Real Madrid, véritable meneur de jeu.
Dans la foulée de sa célébration « who else » à l’Euro 2024, le milieu de terrain a rappelé qu’il était un homme des grands rendez-vous, faisant taire les sceptiques. Il a ouvert son compteur buts en Coupe du monde 2026 en redonnant l’avantage à l’Angleterre lors d’une victoire 4-2 contre la Croatie, lui offrant le meilleur départ possible.
Il a ensuite débloqué la situation lors d’un match âprement disputé contre le Panama, avant de s’imposer avec autorité face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express, inscrit en altitude et sous les yeux d’un public fervent au stade Azteca, a permis aux Three Lions de signer l’une de leurs victoires les plus mémorables dans la compétition phare de la FIFA.
- Getty
Pourquoi Bellingham puise dans le même vivier de talents que Gazza et Rooney
Bellingham continue d’offrir des moments exceptionnels : à 23 ans, il est capable de produire des éclairs de génie capables de changer le cours d’un match, à l’image des anciens joueurs énigmatiques que sont Gazza et Rooney. Interrogé sur la question de savoir si le « magicien » anglais des temps modernes jouit d’un tel statut, l’ancien défenseur Walker – s’exprimant en partenariat avec Wiz Slots – a déclaré à GOAL : « Jude est toujours là quand il le faut, dans les matchs importants, dans les moments décisifs. C’est ce que fait Rooney, ce que faisait Gazza, et ce que font tous les grands joueurs.
C’est un athlète hors pair, probablement le meilleur au monde en termes de distance parcourue et de puissance, de la première à la dernière minute. Surtout, quand Jude entre dans la surface, c’est avec un seul objectif : marquer. C’est une qualité exceptionnelle pour une équipe, car la pression n’est pas uniquement sur les épaules d’Harry Kane. Quel que soit le match, Jude vise toujours le but adverse. Sa puissance, son athlétisme et sa détermination l’inscrivent parmi les tout meilleurs au monde. »
Sur le terrain, le fait que Bellingham soit un « frimeur » et un « prétentieux » est, contrairement aux apparences, une bonne chose.
Interrogé sur la capacité de Bellingham à savourer la pression des grands rendez-vous, l’ex-star des Three Lions Walker, membre de l’équipe de 1990, a répondu avec autorité : « Absolument. C’est notre homme clé. Il prospère quand il porte l’équipe. Cette soif de leadership le motive. Il aime se mettre en avant, jouer le rôle du meneur.
« C’est très bien d’être le grand seigneur et de se mettre en avant, mais il faut l’être sur le terrain. C’est ce qu’il fait, et c’est là sa force. Je pense que lorsqu’on essaie de freiner cela – ce qu’on appelle de l’arrogance dans le sport –, on a besoin de cette arrogance. Si on essaie de lui enlever ça, on lui enlève la moitié de son jeu. Car il y a plein de joueurs – on en a tous vu des tas – qui, en dehors du terrain, ont la grande gueule, sont arrogants, se promènent comme s’ils étaient les meilleurs footballeurs du monde. Mais le samedi après-midi, quand on affronte les vraies équipes coriaces, les grandes équipes, parfois ils disparaissent. Jude, lui, ne disparaît pas. »
- Getty Images Sport
Chasseurs de trophées : Bellingham mène la charge anglaise aux côtés de Kane
Bellingham ne s'est pas fait discret ni n'a disparu des rangs de l'Angleterre dans sa dernière quête de gloire mondiale. Si 60 ans de disette en matière de titres doivent prendre fin cet été, il sera au premier plan.
D’autres éléments – à l’image de Kane, meilleur buteur de l’histoire et capitaine emblématique – jouent aussi leur partition, mais c’est ce natif de Birmingham, taillé dans le même bois que Rooney et Gascoigne, qui s’est imposé comme une force motrice et qui tire le meilleur parti de sa confiance inébranlable.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles