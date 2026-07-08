« Il veut se mettre en avant » : Jude Bellingham rejoint Wayne Rooney et Paul Gascoigne dans le club très fermé des « gros têtes » anglais

Pourtant auteur d’une saison éclatante en Amérique du Nord, la simple présence de Bellingham dans le groupe de Thomas Tuchel à l’approche du grand tournoi international a suscité des interrogations.

Morgan Rogers lui disputait férocement le poste de numéro 10, tandis que Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White restaient à la maison, la pression était donc maximale sur les épaules de ce « Galactico » du Real Madrid, véritable meneur de jeu.

Dans la foulée de sa célébration « who else » à l’Euro 2024, le milieu de terrain a rappelé qu’il était un homme des grands rendez-vous, faisant taire les sceptiques. Il a ouvert son compteur buts en Coupe du monde 2026 en redonnant l’avantage à l’Angleterre lors d’une victoire 4-2 contre la Croatie, lui offrant le meilleur départ possible.

Il a ensuite débloqué la situation lors d’un match âprement disputé contre le Panama, avant de s’imposer avec autorité face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express, inscrit en altitude et sous les yeux d’un public fervent au stade Azteca, a permis aux Three Lions de signer l’une de leurs victoires les plus mémorables dans la compétition phare de la FIFA.