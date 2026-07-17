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« Il veut rentrer chez lui » – Le NYCFC confirme l’intérêt de Christian Pulisic, Antoine Griezmann relève le défi d’Orlando : cinq points à retenir de l’événement « Next Chapter » de la MLS

FEATURES
Major League Soccer
New York City FC
Orlando City
A. Griezmann
Milan AC
C. Pulisic
T. Ream
États-Unis
M. Freese

La MLS a repris jeudi. Le commissaire Don Garber, des dirigeants de la ligue et plusieurs joueurs ont discuté de l’élan généré par la Coupe du monde 2026, de l’avenir de Christian Pulisic et des étapes suivantes.

NEW YORK -- À moins de quatre jours de la clôture de la Coupe du monde 2026, le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, perçoit enfin un revers positif après une déception passée.

Il avait siégé aux côtés de l’ancien président Bill Clinton au sein du comité chargé de la candidature américaine à l’organisation de la Coupe du monde 2022, finalement attribuée au Qatar.

« L’ouverture de cette enveloppe a été l’un des pires moments de ma carrière », a-t-il confié lors de l’événement « The Next Chapter » organisé par la MLS.

Pourtant, après avoir vu la Coupe du monde 2026 dépasser pratiquement toutes les attentes, il estime désormais que ce report de quatre ans a profité au football américain, offrant à la MLS le temps nécessaire pour créer de nouveaux clubs, attirer de meilleurs joueurs et moderniser ses infrastructures.

« L’échec n’est pas fatal », a-t-il déclaré. « Cette énergie a permis de recentrer notre ligue, de redynamiser la Fédération [américaine de football], de réorganiser le football féminin… et regardez où nous en sommes aujourd’hui. »

Alors que la MLS reprend ses droits après sept semaines d’interruption liées à la Coupe du monde, Garber veut désormais mettre en lumière le travail accompli – des jeunes talents émergents à l’arrivée de stars internationales – et la trajectoire future du championnat.

Garber s’est entretenu avec les dirigeants de la ligue, des entraîneurs et des joueurs pour évoquer le prochain chapitre de la MLS. GOAL en résume les principaux points.

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Griezmann est bien présent

    À moins d’avoir vécu dans une grotte ces derniers temps, l’arrivée d’Antoine Griezmann en MLS ne surprend personne. Son nom circule autour de la ligue depuis près d’une décennie, et l’attaquant français n’a jamais caché son attirance pour la culture et les sports américains. Il y a bien eu quelques faux espoirs, notamment avec le LAFC, mais jeudi après-midi, il était au siège de la MLS pour finaliser son arrivée.

    « J’ai toujours rêvé de terminer ma carrière ici, aux États-Unis, et je tenais à arriver en pleine forme physique et mentale », a-t-il déclaré.

    Griezmann sort d’une saison au cours de laquelle il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en Liga, contribuant à mener l’Atlético de Madrid jusqu’en finale de la Copa del Rey, avant que le club ne soit éliminé de manière inattendue par la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. L’icône des Bleus et des Colchoneros a reconnu que les dirigeants et la direction d’Orlando avaient su le convaincre.

    « Après avoir rencontré Mark Wilf [propriétaire] et Ricardo Moreira [directeur sportif], je suis tombé sous le charme de la philosophie du club, et ma femme a eu un coup de cœur pour la ville », a-t-il expliqué. « Nous avons alors pensé que c’était le moment idéal pour franchir le pas et concrétiser ce projet. »

    Il s’est également exprimé avec enthousiasme au sujet de la MLS et de l’avenir du football aux États-Unis après la Coupe du monde 2026.

    « Le niveau de la compétition et la qualité des joueurs qui arrivent ici ne cessent de progresser, et le niveau des matchs s’élève depuis des années », a-t-il expliqué. « Beaucoup de jeunes talents partent pour l’Europe, tandis que des joueurs de classe mondiale viennent ici pour jouer.

    C’est formidable pour notre championnat. La Coupe du monde contribue également à donner envie aux enfants américains de s’amuser avec le football et de commencer à taper dans le ballon, et nous espérons pouvoir réaliser des actions spectaculaires dans le stade pour continuer à les inciter à jouer. »

    • Publicité
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    L'intérêt du NYCFC pour Pulisic est bien réel.

    En début de mois, le NYCFC aurait manifesté un vif intérêt pour Christian Pulisic, même si la réticence de l’AC Milan à se séparer de la star américaine demeure un obstacle majeur. Le joueur de 27 ans entrant dans la dernière année de son contrat, le NYCFC pourrait soit tenter de négocier une baisse du montant du transfert, soit attendre janvier, date à laquelle Pulisic serait libre de signer un pré-contrat avec un autre club.

    Le club new-yorkais a confirmé jeudi son intérêt et n’exclut pas de recruter l’une des plus grandes stars du football américain pour marquer le début de l’ère d’Etihad Park. Le stade doit ouvrir ses portes le 17 juillet 2027.

    « Nous visons les joueurs de la plus haute qualité possible », a affirmé Brad Sims, PDG du NYCFC. « Un joueur comme Christian Pulisic serait, à nos yeux, formidable aux États-Unis, en MLS et bien sûr à New York. »

    Le défenseur Kevin O’Toole, qui a récemment prolongé son contrat, abonde dans ce sens.

    « C’est un joueur d’une telle qualité, et chaque fois que votre club est associé à un joueur comme lui, vous l’accueillez à bras ouverts », a déclaré O’Toole à GOAL. « Je pense qu’il s’intégrerait particulièrement bien dans notre système de jeu. Nous aimons jouer avec des ailiers techniques, et il possède cette endurance et cette capacité de travail qui collent à notre système. Si le dossier aboutit, ce serait un coup majeur pour le club, d’autant plus à l’aune de l’inauguration du stade. »

    Sims a par ailleurs indiqué que le club élevait ses ambitions, souhaitant surfer sur l’élan de la Coupe du monde et l’inauguration de son futur stade de 780 millions de dollars.

    « Je ne vois aucune raison pour qu’un joueur déjà convaincu par la MLS ne soit pas attiré par New York, surtout avec tout ce qui se passe chez nous et la construction de ce qui, selon nous, deviendra le meilleur complexe sportif du pays », a-t-il ajouté. « Il nous manque sans doute ce joueur phare. »

    Sims a toutefois précisé que le club ne cherchait pas seulement une star capable de remplir les panneaux publicitaires. Il vise plutôt des joueurs en pleine force de l’âge ou sur le point d’y entrer. Il a cité la récente signature de Bénie Traoré comme exemple de joueur doté d’une marge de progression significative, tout en rappelant la volonté du NYCFC d’utiliser ses trois places de « Designated Player » et d’ajouter un joueur confirmé au sommet de sa carrière.

    « Au bout du compte, avec trois DP… un joueur en fin de carrière ne nous excite guère, à moins qu’il ne soit capable d’apporter sur le terrain et d’être exceptionnel en dehors », conclut Sims.

    Il reconnaît toutefois que plusieurs obstacles de taille doivent encore être franchis avant d’envisager un éventuel transfert de Pulisic.

    « Si vous demandiez à n’importe lequel de mes 29 homologues de la ligue s’ils seraient intéressés par l’arrivée de Christian Pulisic dans leur équipe, je suis presque sûr que vous obtiendriez 29 réponses positives », a déclaré Sims. « Nous adorerions l’avoir, oui. Est-ce que n’importe quelle autre équipe de la MLS aimerait l’avoir ? J’en suis sûr. Pour l’instant, l’AC Milan ne souhaite pas le céder, ce qui bloque toute avancée concrète.

    « En fin de compte, nous sommes convaincus que Christian voudra jouer ici, qu’il voudra jouer en MLS, qu’il voudra rentrer chez lui. Quel que soit le moment où cela se produira, nous pensons et espérons que le New York City FC figurera en très bonne place sur sa liste des équipes pour lesquelles il souhaiterait jouer. »


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    O'Toole a adressé un message de soutien à Freese.

    Avant le dernier match de l’équipe nationale américaine contre la Belgique, Matt Freese s’était révélé être une révélation inattendue, ayant impressionné tout au long des quatre premiers matchs de l’équipe. Tout s’est toutefois effondré pour le gardien de but en huitièmes de finale, lorsqu’une erreur coûteuse a offert à la Belgique un troisième but décisif.

    O’Toole, un proche ami de Freese dont il a retracé la relation pour GOAL en 2025, est convaincu que son coéquipier du NYCFC rebondira.

    « En réalité, il a réalisé un tournoi incroyable », a déclaré O’Toole. « Je pense qu’il est désormais le gardien le plus titré de l’histoire des États-Unis. C’est lui qui compte le plus grand nombre de blanchissages. Je ne pense pas qu’un seul moment puisse définir l’héritage d’un joueur, vraiment. Je pense qu’il a enchaîné de nombreuses minutes sans faute pendant la Coupe du monde. Et c’est le genre de personne qui va réfléchir à certains moments précis, puis qui reviendra plus fort.

    « Je peux vous l'assurer. »

    Ses trois victoires en Coupe du monde représentent le meilleur total pour un gardien américain, et ses deux blanchissages l’installent à égalité du record national.


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  • GarberMLS Soccer

    Des mises à jour pourraient être annoncées en fin de saison.

    Jeudi, Garber a surtout salué les progrès de la MLS plutôt que d’entrer dans les détails de son avenir. Il a toutefois suggéré que d’autres annonces pourraient intervenir d’ici la fin de la saison. Si la ligue a déjà officialisé, en novembre, son passage à un calendrier estival à printanier, elle a aussi indiqué rester ouverte à une refonte plus large de sa structure compétitive.

    « Nous avons ce programme, MLS 3.0, qui porte sur un nouveau calendrier, l’arrivée de nouveaux stades, de nouvelles règles concernant les effectifs et un nouveau format de compétition », a déclaré Garber. « Tout cela sera annoncé d’ici la fin de la saison. […] Je pense que cela en dit long sur la MLS. Quelle autre ligue se penche sur la question : “Comment changer notre structure ?” C’est la philosophie de la MLS.

    « Nous devons constamment nous inspirer de la Coupe du monde et en tirer parti. La Coupe du monde a montré que les gens aiment le football tel qu’il est. Peut-être devrions-nous nous en rapprocher un peu plus. »


  • Tim ReamMLS Soccer

    Ream n'est pas prêt à tourner la page de l'équipe nationale américaine.

    Tim Ream n'est pas près de raccrocher les crampons. Son contrat avec le Charlotte FC inclut une option pour 2027, et le défenseur de 39 ans se dit toujours partant pour revêtir le maillot de l'équipe nationale américaine tant qu'il évoluera encore en club.

    Il admet toutefois que la décision ne lui appartient pas entièrement, mais il n’envisage pas de quitter l’équipe nationale avant d’avoir raccroché ses crampons.

    « J’ai 39 ans, donc je ne pense pas qu’il me reste beaucoup de temps », a déclaré Ream. « Je vais continuer à jouer, mais encore une fois, ce n’est pas à moi de décider. Je répète depuis longtemps que je ne prendrai pas ma retraite de l’équipe nationale avant de prendre ma retraite sportive.

    Ce n’est pas par sentiment d’obligation ou par pression extérieure, mais par refus de renoncer tant qu’il reste encore quelque chose à donner. »