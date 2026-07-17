En début de mois, le NYCFC aurait manifesté un vif intérêt pour Christian Pulisic, même si la réticence de l’AC Milan à se séparer de la star américaine demeure un obstacle majeur. Le joueur de 27 ans entrant dans la dernière année de son contrat, le NYCFC pourrait soit tenter de négocier une baisse du montant du transfert, soit attendre janvier, date à laquelle Pulisic serait libre de signer un pré-contrat avec un autre club.

Le club new-yorkais a confirmé jeudi son intérêt et n’exclut pas de recruter l’une des plus grandes stars du football américain pour marquer le début de l’ère d’Etihad Park. Le stade doit ouvrir ses portes le 17 juillet 2027.

« Nous visons les joueurs de la plus haute qualité possible », a affirmé Brad Sims, PDG du NYCFC. « Un joueur comme Christian Pulisic serait, à nos yeux, formidable aux États-Unis, en MLS et bien sûr à New York. »

Le défenseur Kevin O’Toole, qui a récemment prolongé son contrat, abonde dans ce sens.

« C’est un joueur d’une telle qualité, et chaque fois que votre club est associé à un joueur comme lui, vous l’accueillez à bras ouverts », a déclaré O’Toole à GOAL. « Je pense qu’il s’intégrerait particulièrement bien dans notre système de jeu. Nous aimons jouer avec des ailiers techniques, et il possède cette endurance et cette capacité de travail qui collent à notre système. Si le dossier aboutit, ce serait un coup majeur pour le club, d’autant plus à l’aune de l’inauguration du stade. »

Sims a par ailleurs indiqué que le club élevait ses ambitions, souhaitant surfer sur l’élan de la Coupe du monde et l’inauguration de son futur stade de 780 millions de dollars.

« Je ne vois aucune raison pour qu’un joueur déjà convaincu par la MLS ne soit pas attiré par New York, surtout avec tout ce qui se passe chez nous et la construction de ce qui, selon nous, deviendra le meilleur complexe sportif du pays », a-t-il ajouté. « Il nous manque sans doute ce joueur phare. »

Sims a toutefois précisé que le club ne cherchait pas seulement une star capable de remplir les panneaux publicitaires. Il vise plutôt des joueurs en pleine force de l’âge ou sur le point d’y entrer. Il a cité la récente signature de Bénie Traoré comme exemple de joueur doté d’une marge de progression significative, tout en rappelant la volonté du NYCFC d’utiliser ses trois places de « Designated Player » et d’ajouter un joueur confirmé au sommet de sa carrière.

« Au bout du compte, avec trois DP… un joueur en fin de carrière ne nous excite guère, à moins qu’il ne soit capable d’apporter sur le terrain et d’être exceptionnel en dehors », conclut Sims.

Il reconnaît toutefois que plusieurs obstacles de taille doivent encore être franchis avant d’envisager un éventuel transfert de Pulisic.

« Si vous demandiez à n’importe lequel de mes 29 homologues de la ligue s’ils seraient intéressés par l’arrivée de Christian Pulisic dans leur équipe, je suis presque sûr que vous obtiendriez 29 réponses positives », a déclaré Sims. « Nous adorerions l’avoir, oui. Est-ce que n’importe quelle autre équipe de la MLS aimerait l’avoir ? J’en suis sûr. Pour l’instant, l’AC Milan ne souhaite pas le céder, ce qui bloque toute avancée concrète.

« En fin de compte, nous sommes convaincus que Christian voudra jouer ici, qu’il voudra jouer en MLS, qu’il voudra rentrer chez lui. Quel que soit le moment où cela se produira, nous pensons et espérons que le New York City FC figurera en très bonne place sur sa liste des équipes pour lesquelles il souhaiterait jouer. »



