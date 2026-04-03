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« Il veut être la star ! » - Neymar lance une attaque cinglante contre l'arbitre alors que la star de Santos révèle ce qu'il a dit pour se voir infliger une suspension avant le choc contre Flamengo
Neymar s'énerve après avoir reçu un carton jaune
Le joueur de 34 ans a été le moteur de la victoire 2-0 de Santos face à Remo, mettant fin à une série d’un mois sans victoire pour le club grâce à une prestation de grande classe. Neymar a délivré une passe décisive magistrale et a dicté le jeu tout au long de la rencontre, mais la soirée s’est terminée sur une note amère lorsqu’il a reçu un carton jaune à la 85e minute. Cet avertissement faisait suite à un tacle violent de Diego Hernandez, la réaction de Neymar ayant incité l'arbitre à brandir un carton jaune. Ce carton entraîne une suspension automatique d'un match, ce qui signifie que l'ancien joueur du FC Barcelone sera spectateur lors du prochain déplacement très attendu au Maracana.
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Attaque cinglante contre Sampaio
Neymar n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitre, laissant entendre que l'attitude de ce dernier rendait toute communication impossible. L'attaquant a affirmé avoir été injustement pris pour cible alors qu'il avait été victime de fautes répétées tout au long du match.
« C'est toujours la même chose », a déclaré Neymar à SporTV. « C'est injuste. J'ai subi une faute par derrière, sans raison, à la fin du match. Ce n'était pas la première fois. C'était la troisième ou la quatrième. Je suis juste allé me plaindre auprès de lui. Je lui ai dit : "Tu es fou ?" J'avais déjà reçu un carton jaune. De toute façon, Savio est comme ça. Je pense qu’il s’est réveillé un peu, comme on dit, de mauvaise humeur, et qu’il est arrivé au match comme ça. On ne pouvait même pas lui parler sans qu’il vous ignore, en vous tournant le dos.
« C’est le genre d’arbitre qui veut être la star du match, qui manque cruellement de respect envers tous les joueurs. Ça ne concernait pas que moi. Ça concernait aussi les joueurs de Remo. Il ne veut pas parler, il ne veut pas dialoguer. Ça doit s’améliorer. C’est lui qui est en charge du match, qui doit tout diriger. Et parfois, on se plaint, c’est le football, on demande pourquoi, on pose des questions. Il doit savoir gérer ça. S’il gère ça de cette façon, ça devient très désagréable, très irrespectueux. »
Cuca face à un casse-tête croissant pour composer son équipe
La suspension de son joueur phare est un coup dur pour l'entraîneur Cuca, qui doit composer avec un effectif décimé. Santos devra également se passer de l'attaquant Rony, qui a reçu un carton jaune lors du même match, ce qui affaiblit encore davantage l'attaque pour le déplacement à Rio. La liste des blessés complique encore la situation, Vinicius Lira, Mayke et Gabriel Menino étant tous indisponibles. Cuca espère désespérément que Gabriel Barbosa pourra se remettre à temps d'un problème au mollet afin d'apporter une puissance offensive indispensable face à une redoutable équipe de Flamengo.
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Une victoire décisive met fin à des mois de souffrance
Si les sanctions disciplinaires ont fait la une des journaux, ce résultat de 2-0 a apporté un soulagement bienvenu à un club qui était en pleine dégringolade. Avant ce triomphe de jeudi à la Vila Belmiro, Santos n’avait plus gagné depuis plus d’un mois, sa dernière victoire remontant au 26 février contre Vasco da Gama. Une série de trois nuls et d’une défaite l’avait fait dégringoler au classement, rendant les points pris face à Remo essentiels pour son maintien en championnat. Cette victoire permet au Peixe de remonter à la 13e place du classement avec 10 points après neuf matches. L'équipe se prépare désormais à affronter Flamengo dimanche.