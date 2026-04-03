« Il veut être la star ! » - Neymar lance une attaque cinglante contre l'arbitre alors que la star de Santos révèle ce qu'il a dit pour se voir infliger une suspension avant le choc contre Flamengo

Neymar n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitre, laissant entendre que l'attitude de ce dernier rendait toute communication impossible. L'attaquant a affirmé avoir été injustement pris pour cible alors qu'il avait été victime de fautes répétées tout au long du match.

« C'est toujours la même chose », a déclaré Neymar à SporTV. « C'est injuste. J'ai subi une faute par derrière, sans raison, à la fin du match. Ce n'était pas la première fois. C'était la troisième ou la quatrième. Je suis juste allé me plaindre auprès de lui. Je lui ai dit : "Tu es fou ?" J'avais déjà reçu un carton jaune. De toute façon, Savio est comme ça. Je pense qu’il s’est réveillé un peu, comme on dit, de mauvaise humeur, et qu’il est arrivé au match comme ça. On ne pouvait même pas lui parler sans qu’il vous ignore, en vous tournant le dos.

« C’est le genre d’arbitre qui veut être la star du match, qui manque cruellement de respect envers tous les joueurs. Ça ne concernait pas que moi. Ça concernait aussi les joueurs de Remo. Il ne veut pas parler, il ne veut pas dialoguer. Ça doit s’améliorer. C’est lui qui est en charge du match, qui doit tout diriger. Et parfois, on se plaint, c’est le football, on demande pourquoi, on pose des questions. Il doit savoir gérer ça. S’il gère ça de cette façon, ça devient très désagréable, très irrespectueux. »