IRVINE, Californie -- « Je devine déjà la première question. »

L’attaquant américain, visiblement détendu malgré les épreuves des deux dernières semaines, anticipe alors la première question.

« Comment te sens-tu ? »

Physiquement ? « Bien », répond-il. Mentalement ? « Encore mieux ». Malgré la blessure qui l’a contraint à la prudence lors du premier match de la Coupe du monde puis à déclarer forfait pour le deuxième, la star de l’équipe nationale masculine américaine affiche un large sourire. Les douze derniers jours auraient pu, auraient dû être frustrants ; pourtant, Pulisic semble serein.

Comment pourrait-il en être autrement ? L’équipe nationale américaine est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, après avoir battu le Paraguay et l’Australie, bien que Pulisic n’ait joué que 45 minutes. Pendant ce demi-match, il a été éblouissant, mais une rechute au mollet a écourté son temps de jeu.

Après la victoire contre l’Australie, l’image restait celle de Pulisic : drapé dans son maillot d’échauffement, il se joignait à la foule de Seattle pour entonner « Country Roads », un sourire jusqu’aux oreilles. Aucune trace de déception, seulement la joie.

« Les Coupes du monde sont si spéciales, a-t-il expliqué. Enchaîner deux victoires d’entrée, se qualifier pour le tour suivant… c’est un pur moment de bonheur partagé avec le groupe. Ils ont lancé une chanson que tout le monde connaît, et là… je ne sais pas l’expliquer. Ça donne des frissons. C’est tellement fort d’être ici, de faire partie de cette équipe, que je joue ou non.

« Franchement, c’est la meilleure expérience qui soit, j’en profite à fond. »

Il en profiterait encore davantage sur le terrain. Il existe une chance qu’il soit aligné jeudi contre la Turquie. Le risque en vaut-il la chandelle ? Seul le sélectionneur américain, Mauricio Pochettino, détient la réponse, mais Pulisic l’assure : s’il est appelé, il est prêt à répondre présent.

« Je suis évidemment impatient », a-t-il déclaré. « Disputer une Coupe du monde, après avoir manqué le dernier match… Bien sûr, je veux faire partie du groupe. Je veux entrer sur le terrain et aider l’équipe de toutes les manières possibles. »

Il éprouvait déjà cette détermination avant la rencontre face à l’Australie, mais son retour n’avait pas pu se concrétiser à temps.