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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

« Il vaut mieux y croire » : malgré sa blessure, Christian Pulisic se tient prêt à jouer son rôle, et ce contretemps n’a pas entravé le départ parfait de l’équipe nationale américaine dans cette Coupe du monde

Analysis
C. Pulisic
États-Unis
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde

L'ailier américain a repris l'entraînement avec ses coéquipiers cette semaine, après avoir assisté au dernier match et demi depuis le banc en raison d'une blessure au mollet.

IRVINE, Californie -- « Je devine déjà la première question. »

L’attaquant américain, visiblement détendu malgré les épreuves des deux dernières semaines, anticipe alors la première question.

« Comment te sens-tu ? »

Physiquement ? « Bien », répond-il. Mentalement ? « Encore mieux ». Malgré la blessure qui l’a contraint à la prudence lors du premier match de la Coupe du monde puis à déclarer forfait pour le deuxième, la star de l’équipe nationale masculine américaine affiche un large sourire. Les douze derniers jours auraient pu, auraient dû être frustrants ; pourtant, Pulisic semble serein.

Comment pourrait-il en être autrement ? L’équipe nationale américaine est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, après avoir battu le Paraguay et l’Australie, bien que Pulisic n’ait joué que 45 minutes. Pendant ce demi-match, il a été éblouissant, mais une rechute au mollet a écourté son temps de jeu.

Après la victoire contre l’Australie, l’image restait celle de Pulisic : drapé dans son maillot d’échauffement, il se joignait à la foule de Seattle pour entonner « Country Roads », un sourire jusqu’aux oreilles. Aucune trace de déception, seulement la joie.

« Les Coupes du monde sont si spéciales, a-t-il expliqué. Enchaîner deux victoires d’entrée, se qualifier pour le tour suivant… c’est un pur moment de bonheur partagé avec le groupe. Ils ont lancé une chanson que tout le monde connaît, et là… je ne sais pas l’expliquer. Ça donne des frissons. C’est tellement fort d’être ici, de faire partie de cette équipe, que je joue ou non.

« Franchement, c’est la meilleure expérience qui soit, j’en profite à fond. »

Il en profiterait encore davantage sur le terrain. Il existe une chance qu’il soit aligné jeudi contre la Turquie. Le risque en vaut-il la chandelle ? Seul le sélectionneur américain, Mauricio Pochettino, détient la réponse, mais Pulisic l’assure : s’il est appelé, il est prêt à répondre présent.

« Je suis évidemment impatient », a-t-il déclaré. « Disputer une Coupe du monde, après avoir manqué le dernier match… Bien sûr, je veux faire partie du groupe. Je veux entrer sur le terrain et aider l’équipe de toutes les manières possibles. »

Il éprouvait déjà cette détermination avant la rencontre face à l’Australie, mais son retour n’avait pas pu se concrétiser à temps.

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La blessure initiale

    Depuis le remplacement de Pulisic lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, on sait que l’ailier souffrait déjà d’une légère blessure avant même le coup d’envoi. Il avait reçu un coup au mollet à l’entraînement, ce qui le gênait à l’approche de la rencontre. La question suivante ne s’est pas fait attendre : « Qui lui a fait ça ? »

    « Je ne le dirai pas », a-t-il répondu en riant.

    Globalement, il se sentait prêt avant d’affronter le Paraguay. Cependant, lorsqu’un défenseur paraguayen est venu frapper le même endroit, la douleur est revenue. Il a tout de même tenu son rang durant toute la première période, ouvrant le score puis servant la passe décisive sur le deuxième but, avant d’être remplacé à la mi-temps.

    « Pendant toute la première mi-temps, je me sentais bien », a-t-il expliqué, « puis j’ai commencé à le ressentir un peu. L’adrénaline m’a aidé à tenir. C’était une belle contusion, une élongation, appelez ça comme vous voulez. »

    Il a ensuite suivi un « entraînement adapté » toute la semaine, pendant que tout le staff et les observateurs se livraient au traditionnel jeu des pronostics : « Jouera, jouera pas ? » à l’approche de l’affiche contre l’Australie. Il a finalement été préservé, mais de justesse, et a dû se contenter du rôle de spectateur lors de la victoire 2-0 qui a qualifié les États-Unis.

    « J’ai traversé des moments émotionnellement difficiles avant ce match », a-t-il admis, « mais j’ai tout simplement pu soutenir l’équipe, et mes coéquipiers m’ont grandement facilité la tâche en remportant une nouvelle victoire incroyable. Ils ont joué de manière exceptionnelle en deuxième mi-temps, et oui, tout est beaucoup plus facile quand l’équipe gagne. Ça a été un vrai plaisir de les soutenir. »

    Ce succès à Seattle a éliminé toute pression sur le troisième et dernier match de la phase de groupes, mais il n’a pas suffi à dissuader Pulisic de vouloir retrouver le terrain.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je travaille tous les jours sans exception » Telle est la devise de l’entraîneur, qui incarne ainsi une exigence de rigueur et de constance dans le travail quotidien.

    Pulisic a clairement indiqué que son absence récente n’avait pas été un véritable répit, précisant qu’il avait passé les deux dernières semaines à se remettre en forme pour revenir dans la course.

    « Deux semaines de repos, ça paraît fou », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas chômé ; j’ai travaillé tous les jours. »

    « Je me sens bien », a-t-il ajouté. « J’ai évidemment rejoint le groupe ces derniers jours, donc je me sens bien, je suis optimiste avant le match et j’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice demain. »

    D’ordinaire, on pourrait penser que Pochettino n’alignera pas son meilleur attaquant dans un match sans enjeu. Les États-Unis n’ont plus rien à gagner, et la Turquie non plus ; les risques l’emportent donc sur les avantages.

    La seule raison d’un éventuel titularisation serait de lui permettre de retrouver un peu de rythme en vue des phases à élimination directe. La décision finale revient à Pochettino, mais Pulisic assure qu’il sera prêt, quel que soit le scénario.

    « Cette pause n’a pas été assez longue pour perdre ma précision », assure-t-il. « J’ai touché le ballon tous les jours, j’ai enchaîné plusieurs séances d’entraînement, et je me sens prêt. »

    Ces dernières semaines, plusieurs de ses coéquipiers ont été interrogés sur son état. Sans pouvoir se prononcer sur son aptitude physique, ils ont tous confirmé qu’il se sentait bien. Le joueur lui-même abonde dans ce sens.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    « C’est un lien unique »

    L'ambiance est au beau fixe au sein du camp de l'équipe nationale américaine, comme il se doit. C'est pourquoi Pulisic était tout sourire juste après le match contre l'Australie. C'était un vrai bonheur, a-t-il déclaré, de voir ses coéquipiers s'imposer. Et c'était encore mieux de faire la fête avec eux après coup.

    « J’ai apprécié d’être simplement sur le banc, aux côtés de l’équipe », a-t-il déclaré. « Je voulais être là, pour continuer à vivre ce match de Coupe du monde. Évidemment, je ne pourrais pas être plus heureux ni plus fier de la façon dont les gars ont géré toute cette situation. J’avais confiance en eux, je savais qu’ils y arriveraient. C’est une équipe vraiment géniale dont je suis fier de faire partie, et j’ai tout simplement apprécié cette expérience. »

    Cette Coupe du monde est singulière : l’élargissement du format la rend très différente de l’édition 2022. Les espaces entre les matchs sont plus longs, offrant davantage de moments de calme avec les coéquipiers, la famille et, bien sûr, Pochettino.

    « Il apprend beaucoup », assure Pulisic au sujet des nouveaux tics d’argot américain de son entraîneur. « La culture US est unique. Parfois, un joueur lance une expression lors d’une réunion et Pochettino répond : “Quoi ?” en plissant les sourcils. Ça me fait rire.

    On voit qu’il s’adapte bien. Hier, j’étais dans son bureau et il écoutait de la musique country. C’est amusant à voir, mais il apporte aussi sa culture argentine. Le staff nous fait découvrir des choses de là-bas. C’est sans aucun doute un lien unique au sein du groupe. »

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    « On peut le faire »

    Les victoires ont le don de maintenir le moral au beau fixe.

    Pour l’équipe nationale américaine, la Coupe du monde a démarré de manière quasi parfaite, même si le tournoi n’a pas été tout à fait aussi sans faute pour sa plus grande star. Christian Pulisic assure que cela ne l’inquiète pas, d’autant plus que des défis plus importants l’attendent, à commencer par le dernier match de la phase de poules contre la Turquie, jeudi. Dans l’ensemble, cette rencontre ne changera peut-être pas grand-chose. Dans le camp américain, toutefois, la rencontre revêt son importance : les États-Unis veulent préserver leur dynamique et leur confiance.

    « Quand on gagne son dernier match, on aborde le suivant avec un petit quelque chose en plus, une bonne sensation », a-t-il expliqué. « Cette mentalité de gagnant reste en vous. On veut la conserver avant d’entamer les huitièmes de finale. Une victoire nous donnerait davantage de confiance, c’est pourquoi on va tout faire pour l’obtenir.

    « C’est une opportunité incroyable. Nous n’avons pas absolument besoin de gagner, mais c’est un match de Coupe du monde, et nous voulons tous donner le meilleur de nous-mêmes et bien jouer. »

    Si le scénario se répète, la confiance continuera de grandir. Pochettino et les siens ont déjà poussé la planète football à se demander « Pourquoi pas ? », et une nouvelle victoire ne ferait que renforcer cette interrogation. Peu importe qui sera aligné jeudi, l’objectif reste le même : maintenir cette dynamique.

    « Je crois simplement que tout est possible, a-t-il déclaré. Nous n’avons pas besoin d’un miracle pour aller loin dans cette Coupe du monde. Nous avons une très bonne équipe et nous pouvons y arriver. Il faut que les choses tournent en notre faveur, comme pour tout le monde. Mais j’ai toujours pensé qu’il valait mieux y croire. »

    D’autres interrogations émergeront inévitablement, mais Pulisic se dit prêt, tant physiquement que mentalement, à endosser de nouveau son rôle et à y répondre sur le terrain.

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