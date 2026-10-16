Le Real Madrid a ouvert un nouveau chapitre cet été avec le retour de Jose Mourinho au poste d’entraîneur. Vinicius a finalement signé un contrat de longue durée après de longues négociations et un feuilleton de transferts prolongé impliquant Arsenal. Malgré la garantie de son avenir au Bernabéu, l’ailier brésilien a connu une chute spectaculaire de son niveau de jeu.

Depuis la signature de son contrat, il peine à retrouver son meilleur niveau. Le manque d’entente sur le terrain avec Mbappe, l’autre star de l’attaque, explique en grande partie ses difficultés et lui vaut une pression extérieure croissante.



