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« Il vaudrait mieux qu’il parte ! » : Le Real Madrid exhorté à vendre Vinicius Jr alors que son association avec Kylian Mbappe ne fonctionne pas
La nouvelle ère de Mourinho marque le pas pour Vinicius
Le Real Madrid a ouvert un nouveau chapitre cet été avec le retour de Jose Mourinho au poste d’entraîneur. Vinicius a finalement signé un contrat de longue durée après de longues négociations et un feuilleton de transferts prolongé impliquant Arsenal. Malgré la garantie de son avenir au Bernabéu, l’ailier brésilien a connu une chute spectaculaire de son niveau de jeu.
Depuis la signature de son contrat, il peine à retrouver son meilleur niveau. Le manque d’entente sur le terrain avec Mbappe, l’autre star de l’attaque, explique en grande partie ses difficultés et lui vaut une pression extérieure croissante.
- AFP
« Ce partenariat n’a pas porté ses fruits »
S’exprimant sur beIN Sports(via RM4Arab), l’ancien international français Desailly s’est demandé si conserver les deux attaquants était le bon choix. Selon lui, le Real Madrid aurait dû se séparer de la superstar sud-américaine pour mieux équilibrer son effectif.
« Je pense que le Real Madrid aurait dû laisser partir Vinicius. Le club doit chercher d’autres joueurs », a déclaré Desailly. « Une fois encore, nous parlons de l’association entre Kylian Mbappe et Vinicius. Cette association n’a pas fait ses preuves. »
« Donc, à titre personnel, en tant qu’analyste, je pense qu’il vaudrait mieux qu’il parte. Nous verrons alors s’il parvient à faire disparaître toutes les pensées et opinions négatives à son égard. »
La frustration éclate à Rome
La période difficile traversée par l’attaquant s’est illustrée lors d’un récent match de Ligue des champions contre l’AS Rome au Stadio Olimpico. Alors que Madrid était mené 3-1, Mourinho a remplacé Vinicius sans ménagement juste avant l’heure de jeu, après une perte de balle du joueur à l’origine du deuxième but des locaux. Entrés en jeu, Endrick et Arda Guler ont immédiatement inversé la tendance, puis Endrick, Carlos Espi et Antonio Rudiger ont parachevé une remontée spectaculaire.
Vinicius n’a pas caché son mécontentement après cette sortie prématurée. Il a reconnu par la suite qu’il était « tout naturel » pour lui d’être en colère lorsqu’il était remplacé, car il voulait toujours jouer.
Sa frustration s’est accentuée lorsqu’il a appris sa suspension soudaine de quatre matches de Liga, consécutive à un carton rouge reçu contre Villarreal. L’ailier a reconnu avoir été déconcerté par cette annonce tardive, révélant n’avoir reçu le message l’informant de sa suspension que « juste au moment où j’arrive au stade ».
- IPA Sport
Sur la touche pour le Clasico
Mourinho doit désormais aborder les quatre prochains matches de championnat du Real Madrid, dont le premier Clasico de la saison, sans son ailier vedette. Pendant la suspension de Vinicius, le technicien portugais devrait se tourner vers Endrick et Guler pour pallier son absence, après leurs entrées en jeu décisives en Italie.
Cette pause forcée pourrait permettre à Vinicius de prendre le recul dont il a besoin, loin des projecteurs. Elle donnera aussi à Madrid largement l’occasion de tester la fluidité de son attaque sans lui.
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