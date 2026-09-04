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« Il va venir ? » - Enzo Maresca révèle que des stars de Manchester City ont supplié pour le transfert d'Enzo Fernandez avant un accord à 125 M£
L’excitation dans le vestiaire pour la star argentine
L’arrivée de Fernandez en provenance de Chelsea a provoqué une onde de choc en Premier League, mais il semble que l’effectif de Manchester City savait déjà très bien quel impact le vainqueur de la Coupe du monde 2022 aurait. Maresca, qui avait auparavant travaillé avec l’international argentin de 25 ans à Stamford Bridge avant son transfert le jour de la date limite vers City pour un montant record britannique partagé de 125 M£, a admis que la volonté de recruter le milieu de terrain venait autant du vestiaire que de la direction.
S’exprimant avant des débuts potentiels contre Coventry City samedi, Maresca a mis en avant l’enthousiasme des cadres du club. « J’ai simplement dit que c’est un gagnant et que, quand on appartient à un effectif et qu’un autre joueur habitué à gagner arrive, ils sont toujours contents. Je peux vous promettre que lors des quatre ou cinq derniers jours, quatre ou cinq joueurs de l’effectif demandaient s’il venait ou non parce qu’ils veulent qu’il soit avec nous. C’est très important qu’il soit avec nous et nous en sommes 100 % heureux. »
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Fernandez prêt pour ses débuts à l’Etihad
Maresca ne se fait aucune illusion sur ce que le joueur de 25 ans apporte à son milieu de terrain fraîchement remanié. Après avoir travaillé étroitement avec lui à Londres, où Fernandez a inscrit 31 buts et délivré 30 passes décisives en 170 apparitions pour Chelsea, tout en remportant la Coupe du monde des clubs et la Ligue Europa Conférence, l’entraîneur de City estime que le milieu possède l’avantage psychologique nécessaire pour réussir dans une équipe qui vise plusieurs trophées.
« Je connais très bien Enzo et je sais ce qu’il peut apporter à l’équipe », a noté Maresca en évoquant la capacité du joueur à faire face aux exigences de l’Etihad. « C’est un gagnant, il a une mentalité de gagnant et il sait comment gagner [après] la Coupe du monde, la Coupe du monde des clubs. »
Changements à la direction et départ de Chelsea
Si Fernandez portait le brassard de capitaine sous les ordres de Maresca à Chelsea, la hiérarchie à City sera légèrement différente. L’entraîneur a confirmé que Ruben Dias a officiellement été nommé nouveau capitaine du club, succédant à Bernardo Silva, parti entre-temps. Le groupe de leaders comprendra également Erling Haaland, Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma. Malgré ce changement de statut, la volonté de Fernandez de rejoindre Manchester était claire, même si cela signifiait laisser derrière lui le projet de Xabi Alonso.
Alonso, en revenant sur ce départ, a conservé une posture professionnelle concernant cette vente record. L’Espagnol a déclaré : « Dans le football, beaucoup de choses arrivent. Avec Enzo, nous avons eu des conversations, toujours dans le respect. Ce qu’il a fait pour le club a été formidable, mais il est désormais temps d’aller de l’avant. Nous avons des joueurs de qualité à chaque poste et maintenant nous sommes prêts à y aller. »
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Terminer le puzzle de Manchester City
City a dépensé un montant record de 458 M£ pour de nouvelles recrues durant le mercato, avec en tête une refonte de son milieu de terrain à hauteur de 327 M£ grâce aux arrivées de Fernandez, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi. Le géant anglais a également recruté les ailiers Iliman Ndiaye et Allan, ainsi que le gardien remplaçant Geronimo Rulli, tout en récupérant avec succès plus de 300 M£ grâce aux départs de joueurs.
« Je suis très heureux des efforts de la part des propriétaires, de [président] Khaldoon [Al Mubarak] et de [directeur du football] Hugo [Viana]. Très heureux. Ces derniers jours, Iliman et Enzo sont arrivés, et maintenant l'effectif est au complet, c'est terminé. Maintenant, il est temps de travailler », a conclu Maresca.
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