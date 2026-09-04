L’arrivée de Fernandez en provenance de Chelsea a provoqué une onde de choc en Premier League, mais il semble que l’effectif de Manchester City savait déjà très bien quel impact le vainqueur de la Coupe du monde 2022 aurait. Maresca, qui avait auparavant travaillé avec l’international argentin de 25 ans à Stamford Bridge avant son transfert le jour de la date limite vers City pour un montant record britannique partagé de 125 M£, a admis que la volonté de recruter le milieu de terrain venait autant du vestiaire que de la direction.

S’exprimant avant des débuts potentiels contre Coventry City samedi, Maresca a mis en avant l’enthousiasme des cadres du club. « J’ai simplement dit que c’est un gagnant et que, quand on appartient à un effectif et qu’un autre joueur habitué à gagner arrive, ils sont toujours contents. Je peux vous promettre que lors des quatre ou cinq derniers jours, quatre ou cinq joueurs de l’effectif demandaient s’il venait ou non parce qu’ils veulent qu’il soit avec nous. C’est très important qu’il soit avec nous et nous en sommes 100 % heureux. »