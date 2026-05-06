L’exclusion de Davies surprend donc quelque peu, car Josip Stanisic avait parfois été dominé par son vis-à-vis Khvicha Kvaratskhelia lors du match contre le PSG et n’avait pas convaincu défensivement. Malgré cela, Stanisic a de nouveau été aligné d’entrée. Davies, lui, avait provoqué un penalty pour une main malheureuse lors de la manche aller, mais avait sinon livré une performance solide.

Remplacé à la mi-temps après un carton jaune précoce, il a laissé sa place à Laimer, dont la solidité toute la saison justifie la titularisation selon Kompany.

« Phonzy (Davies) aura probablement encore un rôle à jouer aujourd’hui », a expliqué Kompany. Toutefois, Laimer et Stanisic ont été « stables tout au long de la saison » et ils connaissent bien l’adversaire parisien : « Ils ont déjà souvent joué contre Paris et s’en sont toujours bien sortis. C’est pourquoi j’ai pleinement confiance en eux. »