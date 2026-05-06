Un seul changement pour le match retour : l’entraîneur Vincent Kompany aligne Konrad Laimer au poste d’arrière gauche pour la demi-finale de la Ligue des champions entre le FC Bayern et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Après la défaite 4-5 à l’aller, l’Autrichien est le seul nouveau visage dans le onze de départ et remplace Alphonso Davies.
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« Il va sans doute encore jouer un rôle ! » Kompany explique le changement surprenant dans le onze de départ du Bayern Munich face au PSG
L’exclusion de Davies surprend donc quelque peu, car Josip Stanisic avait parfois été dominé par son vis-à-vis Khvicha Kvaratskhelia lors du match contre le PSG et n’avait pas convaincu défensivement. Malgré cela, Stanisic a de nouveau été aligné d’entrée. Davies, lui, avait provoqué un penalty pour une main malheureuse lors de la manche aller, mais avait sinon livré une performance solide.
Remplacé à la mi-temps après un carton jaune précoce, il a laissé sa place à Laimer, dont la solidité toute la saison justifie la titularisation selon Kompany.
« Phonzy (Davies) aura probablement encore un rôle à jouer aujourd’hui », a expliqué Kompany. Toutefois, Laimer et Stanisic ont été « stables tout au long de la saison » et ils connaissent bien l’adversaire parisien : « Ils ont déjà souvent joué contre Paris et s’en sont toujours bien sortis. C’est pourquoi j’ai pleinement confiance en eux. »
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Le FC Bayern mise sur son trio d’attaque auteur de 101 buts.
Après le match nul 3-3 face au 1. FC Heidenheim le week-end dernier, Kompany effectue six changements dans son onze. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic et Jamal Musiala conservent leur place.
Devant le capitaine Manuel Neuer, la défense alignera Stanisic, le leader défensif Dayot Upamecano, Tah et Laimer. Au milieu, le duo Kimmich-Pavlovic sera à nouveau associé, avec Musiala en soutien. En attaque, le trio Olise-Kane-Díaz, auteur de 101 buts à eux trois, aura pour mission d’offrir au club le billet pour la finale du 30 mai à Budapest.
Sur le banc, Kompany dispose à nouveau d’alternatives de haut niveau : Tom Bischof avait déjà fait son retour contre Heidenheim, et Lennart Karl ainsi que Raphael Guerreiro sont désormais réintégrés après leurs blessures. Seul Serge Gnabry manque à l’appel, toujours à l’infirmerie.