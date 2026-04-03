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« Il va s’imposer dans le onze de départ d’une équipe de Premier League » : c’est la prédiction audacieuse de Freddy Adu concernant Cavan Sullivan, avant le transfert du jeune prodige à Manchester City
Sullivan, qui a battu tous les records, rejoindra Manchester City à l'âge de 18 ans
Le City s'est empressé de recruter Sullivan après l'avoir vu entrer dans l'histoire de la MLS à l'âge de 14 ans : il a battu le record détenu jusqu'alors par l'ancienne star de l'équipe nationale américaine Adu, établi lors de ses débuts chez les seniors avec le Philadelphia Union. Ce jeune joueur très prometteur est depuis longtemps considéré comme l'un des espoirs les plus en vue.
On cherche désormais à lui assurer un temps de jeu régulier aux États-Unis, tout en veillant à ce que Sullivan ne soit pas poussé à bout. Son développement doit être géré avec soin, afin qu'il soit dans la meilleure forme possible pour rejoindre Manchester lorsqu'il aura 18 ans, en septembre 2027.
On s'attend à ce que City autorise un prêt immédiat pour Sullivan, potentiellement vers une autre division en Europe. Adu fait toutefois partie de ceux qui s'attendent à ce que ce talent précoce conquière la Premier League une fois qu'il se sera pleinement adapté à la vie dans la division la plus exigeante.
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Adu soutient Sullivan pour qu'il s'impose en Premier League
Dans une interview exclusive accordée à GOAL via parhaat pikakasinot, Adu a déclaré : « Tôt ou tard, il finira par s’imposer dans le onze de départ d’une équipe de Premier League. Je sais que ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Tout simplement parce que la Premier League est le championnat le plus difficile à percer au monde. C’est comme ça.
« J’ai vu tellement de joueurs qui étaient parmi les meilleurs de leur championnat arriver en Premier League et se retrouver tout à coup dans la moyenne. C’est donc un championnat difficile à percer. C’est probablement, non, c’est sans aucun doute le championnat le plus difficile au monde – le meilleur championnat au monde à l’heure actuelle.
« Mais, en fin de compte, je pense qu’il a le talent pour y arriver. Tout va dépendre de ses décisions, de la façon dont il aborde son arrivée là-bas et de la façon dont il gère son séjour en Europe à ce moment-là. Et ces choses-là sont difficiles.
J’espère qu’il sera entouré des bonnes personnes pour lui donner les bons conseils qui l’aideront à traverser tout ça, afin qu’il prenne les bonnes décisions quand il voudra partir. »
Paroles de sagesse : Adu est toujours là pour donner des conseils
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà été sollicité pour donner des conseils avisés à Sullivan, lui qui avait lui-même fait l'objet d'une attention particulière lorsqu'il était devenu l'enfant chéri du football américain en 2004, Adu a ajouté : « Non, je ne lui ai pas parlé personnellement. S’il avait besoin de mes conseils ou s’il avait des questions à me poser, je serais plus qu’heureux de les lui donner. Mais je n’aime pas m’immiscer dans la vie et la carrière des autres. Cela dit, s’ils ont besoin de quoi que ce soit de ma part, de mon aide ou autre, je serais très heureux de leur venir en aide. »
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Sullivan souhaite suivre les traces des stars de l'équipe nationale américaine en Angleterre
Adu est sorti de sa zone de confort en partant pour l'Europe, où il a rejoint le grand club portugais du Benfica, et il sait à quel point ce parcours peut être semé d'embûches. Sullivan est prêt à relever ses propres défis de front.
Il n'arrivera pas à l'Etihad Stadium en tant que joueur accompli, et City en est pleinement conscient, mais ce meneur de jeu prometteur bénéficiera d'un soutien sans faille alors qu'il cherche à suivre les traces de John Harkes, Brad Friedel, Clint Dempsey, Tim Howard, Claudio Reyna, Tim Ream et Christian Pulisic en laissant une empreinte positive sur le football anglais.