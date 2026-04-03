« Il va s’imposer dans le onze de départ d’une équipe de Premier League » : c’est la prédiction audacieuse de Freddy Adu concernant Cavan Sullivan, avant le transfert du jeune prodige à Manchester City

Le City s'est empressé de recruter Sullivan après l'avoir vu entrer dans l'histoire de la MLS à l'âge de 14 ans : il a battu le record détenu jusqu'alors par l'ancienne star de l'équipe nationale américaine Adu, établi lors de ses débuts chez les seniors avec le Philadelphia Union. Ce jeune joueur très prometteur est depuis longtemps considéré comme l'un des espoirs les plus en vue.

On cherche désormais à lui assurer un temps de jeu régulier aux États-Unis, tout en veillant à ce que Sullivan ne soit pas poussé à bout. Son développement doit être géré avec soin, afin qu'il soit dans la meilleure forme possible pour rejoindre Manchester lorsqu'il aura 18 ans, en septembre 2027.

On s'attend à ce que City autorise un prêt immédiat pour Sullivan, potentiellement vers une autre division en Europe. Adu fait toutefois partie de ceux qui s'attendent à ce que ce talent précoce conquière la Premier League une fois qu'il se sera pleinement adapté à la vie dans la division la plus exigeante.