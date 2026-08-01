Flick a évoqué le départ de Rashford lors de sa conférence de presse d'après-match, après le match amical de pré-saison de Barcelone contre Birmingham City vendredi soir. L'entraîneur n'a pas caché son admiration pour l'international anglais.

« Ce que je peux dire à propos de Marcus, c'est que j'apprécie énormément de travailler avec lui », a reconnu Flick, cité par ManchesterEveningNews. « Parfois, on ne sait pas toujours ce qui arrive avec les joueurs prêtés.

« Je pense que notre situation n'est pas facile pour ça. Mais j'apprécie énormément de travailler avec lui ; c'est un joueur fantastique et une personne formidable. Je pense aussi que l'équipe ressentira son absence, il va me manquer, mais c'est la vie, c'est ce que nous devons accepter. »