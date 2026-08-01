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« Il va me manquer » : Hansi Flick sort du silence après que Barcelone a repoussé une offre de 26 millions de livres pour Marcus Rashford
Le Barça renonce à recruter Rashford définitivement
Flick a reconnu que le club regrettera l’absence de Rashford après avoir renoncé à un transfert définitif pour le joueur prêté par United. Le géant espagnol disposait d’une option pour recruter l’ailier de 28 ans pour 26 millions de livres sterling cet été. Cependant, le Barça a finalement choisi de ne pas lever cette clause. Il a plutôt décidé de renforcer son attaque en recrutant Gordon en provenance de Newcastle dans le cadre d’un accord d’environ 70 millions de livres sterling.
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Flick rend hommage à l’attaquant partant
Flick a évoqué le départ de Rashford lors de sa conférence de presse d'après-match, après le match amical de pré-saison de Barcelone contre Birmingham City vendredi soir. L'entraîneur n'a pas caché son admiration pour l'international anglais.
« Ce que je peux dire à propos de Marcus, c'est que j'apprécie énormément de travailler avec lui », a reconnu Flick, cité par ManchesterEveningNews. « Parfois, on ne sait pas toujours ce qui arrive avec les joueurs prêtés.
« Je pense que notre situation n'est pas facile pour ça. Mais j'apprécie énormément de travailler avec lui ; c'est un joueur fantastique et une personne formidable. Je pense aussi que l'équipe ressentira son absence, il va me manquer, mais c'est la vie, c'est ce que nous devons accepter. »
Rashford exprime sa gratitude après une période productive
Rashford a réalisé un prêt impressionnant au Camp Nou la saison dernière, s’imposant comme un élément clé de l’attaque. L’attaquant a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues avec le club catalan. Après la décision de ne pas le conserver, Rashford a publié un message sur Instagram jeudi pour remercier officiellement le club et ses supporters.
« Je suis très reconnaissant envers tous ceux du club d’avoir fait de mon passage ici une expérience aussi positive et mémorable », a déclaré Rashford. « J’ai savouré chaque instant et j’emporterai avec moi de nombreux souvenirs particuliers. Je souhaite au club et à tous ses supporters la meilleure des chances et beaucoup de succès pour la saison à venir. Visca el Barca. »
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De retour à United pour la pré-saison
Son passage en Espagne étant désormais terminé, Rashford doit faire son retour à Manchester United pour la préparation d'avant-saison. Le joueur formé au club reviendra une fois sa pause prolongée, accordée après sa participation à la Coupe du monde, arrivée à son terme. Pendant ce temps, Barcelone a bien avancé dans sa propre préparation estivale. L'équipe de Flick a fait match nul 2-2 contre Birmingham à St Andrew's vendredi soir avant de s'incliner aux tirs au but.
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