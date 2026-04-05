« Il va marquer à nouveau » : Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, estime que sa disette de buts est « normale », tandis qu'un coéquipier de l'AC Milan soutient l'attaquant américain pour qu'il mette fin à une série de 14 matchs sans marquer, tant en club qu'en sélection

Ruben Loftus-Cheek a pris la défense de son coéquipier de longue date, Pulisic, alors que l'international américain traverse une période difficile sur le plan sportif. Les deux joueurs, qui partageaient déjà le vestiaire à Chelsea avant de se retrouver à San Siro, ont été des piliers essentiels de l'attaque des Rossoneri au cours de l'année écoulée.

S'adressant à Sportmediaset, Loftus-Cheek a insisté sur le fait que la baisse de régime actuelle de Pulisic n'était qu'une phase temporaire que tous les grands joueurs traversent. « C'est normal de traverser des moments difficiles de temps à autre, je suis sûr qu'il marquera à nouveau. Et de toute façon, il travaille dur pour l'équipe, il revient défendre, même sans marquer, il nous apporte beaucoup », a expliqué le milieu de terrain anglais.







