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« Il va marquer à nouveau » : Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, estime que sa disette de buts est « normale », tandis qu'un coéquipier de l'AC Milan soutient l'attaquant américain pour qu'il mette fin à une série de 14 matchs sans marquer, tant en club qu'en sélection
Loftus-Cheek prend la défense de la star américaine
Ruben Loftus-Cheek a pris la défense de son coéquipier de longue date, Pulisic, alors que l'international américain traverse une période difficile sur le plan sportif. Les deux joueurs, qui partageaient déjà le vestiaire à Chelsea avant de se retrouver à San Siro, ont été des piliers essentiels de l'attaque des Rossoneri au cours de l'année écoulée.
S'adressant à Sportmediaset, Loftus-Cheek a insisté sur le fait que la baisse de régime actuelle de Pulisic n'était qu'une phase temporaire que tous les grands joueurs traversent. « C'est normal de traverser des moments difficiles de temps à autre, je suis sûr qu'il marquera à nouveau. Et de toute façon, il travaille dur pour l'équipe, il revient défendre, même sans marquer, il nous apporte beaucoup », a expliqué le milieu de terrain anglais.
Rétablissement après une blessure inhabituelle
Alors que Pulisic lutte pour retrouver sa forme sur le terrain, Loftus-Cheek doit composer avec ses propres frustrations depuis les tribunes. L'ancien international anglais a récemment été contraint de suivre les matchs depuis les gradins après s'être fracturé la mâchoire, une blessure inattendue qui a perturbé son rythme au sein du milieu de terrain milanais.
Cependant, la nature de cette blessure a permis au puissant milieu de terrain de maintenir son niveau de forme physique. Contrairement aux problèmes musculaires qui ont marqué sa carrière par le passé, la fracture de la mâchoire n’a pas nécessité de processus de rééducation contraignant, ce qui signifie que Loftus-Cheek a pu poursuivre son travail athlétique et qu’il compte bien terminer la saison en beauté.
Projets d'avenir à San Siro
Au-delà des préoccupations immédiates sur le terrain, Loftus-Cheek se projette déjà vers son avenir à long terme au sein du grand club italien. Ayant retrouvé un nouveau souffle en Serie A après avoir quitté la Premier League, le joueur de 30 ans est impatient de régler sa situation contractuelle dans les mois à venir.
Le milieu de terrain a confirmé son attachement à son environnement actuel et a laissé entendre que des discussions sur un éventuel renouvellement pourraient avoir lieu. « J'ai un contrat jusqu'à la fin de 2027, je pense que nous en discuterons avec le club cet été. J'adore l'AC Milan et Milan, mais pour l'instant, je me concentre sur la fin de la saison », a clairement déclaré Loftus-Cheek.
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La dernière ligne droite de Milan
Alors que la course au Scudetto et la qualification européenne atteignent leur paroxysme, Milan a besoin que Loftus-Cheek et Pulisic soient au meilleur de leur forme. Le travail défensif de l’Américain lui a valu les faveurs du staff technique, mais les Rossoneri auront désespérément besoin qu’il trouve le chemin des filets à l’approche de la dernière ligne droite.
Le retour de Loftus-Cheek dans l'effectif de match donnera un coup de fouet au milieu de terrain, qui a souffert de l'absence de sa verticalité et de sa présence physique. Alors que le club se prépare à un été chargé de négociations, les performances de son duo d'anciens joueurs de Chelsea très en vue dicteront probablement l'ambiance à l'approche du mercato.