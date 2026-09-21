Le Real Madrid s'est incliné 2-1 contre son rival de la ville, l'Atlético, au terme d'un derby tendu qui a suscité l'indignation de la chaîne de télévision officielle du club. Le match a basculé sur un moment décisif lorsque Dean Huijsen a reçu un carton rouge après avoir concédé un penalty pour une faute sur Giuliano Simeone.

Cependant, la colère qui émane du club provient en grande partie des événements de la première période. La chaîne affirme que l'Atlético aurait dû voir Cristian Romero et Lee Kang-in expulsés bien avant l'intervention coûteuse de Huijsen.

Ces injustices présumées sont devenues le point central de la couverture d'après-match de Real Madrid TV. La chaîne a utilisé cette plateforme pour remettre ouvertement en question le niveau global de l'arbitrage visant le club cette saison.



