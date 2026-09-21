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« Il traînait avec des joueurs de Barcelone ! » : Real Madrid TV lance une attaque extraordinaire contre l'arbitre après une prestation « écœurante » lors de la défaite dans le derby contre l'Atletico
La controverse autour d’un carton rouge gâche le derby de Madrid
Le Real Madrid s'est incliné 2-1 contre son rival de la ville, l'Atlético, au terme d'un derby tendu qui a suscité l'indignation de la chaîne de télévision officielle du club. Le match a basculé sur un moment décisif lorsque Dean Huijsen a reçu un carton rouge après avoir concédé un penalty pour une faute sur Giuliano Simeone.
Cependant, la colère qui émane du club provient en grande partie des événements de la première période. La chaîne affirme que l'Atlético aurait dû voir Cristian Romero et Lee Kang-in expulsés bien avant l'intervention coûteuse de Huijsen.
Ces injustices présumées sont devenues le point central de la couverture d'après-match de Real Madrid TV. La chaîne a utilisé cette plateforme pour remettre ouvertement en question le niveau global de l'arbitrage visant le club cette saison.
- Alterphotos
Le diffuseur dénonce un parti pris et un comportement « thuggish »
En se concentrant sur les interventions non sanctionnées de Romero et Lee, Real Madrid TV a laissé entendre que l’issue avait été largement manipulée. « Nous ne savons pas ce qui se serait passé si l’Atletico avait été réduit à neuf joueurs. Je suis sûr que beaucoup de supporters madrilènes ont envie de se lever et de quitter cette compétition », a déclaré la chaîne, comme le cite Mundo Deportivo. « Cela donne envie de se lever et de partir. Maintenant, ils ont encore un peu plus serré la vis. Avant, ils essayaient de le dissimuler ; maintenant, ils ne le font plus. »
La chaîne a ensuite lancé une attaque personnelle contre l’arbitre, en faisant référence à une rencontre récente. « [Miguel Angel] Ortiz Arias traînait avec des joueurs de Barcelone il y a quelques semaines, et maintenant ça », a-t-elle ajouté. « Tout cela est écœurant. Peu leur importe si cette merde déborde sur la Liga de [Javier] Tebas. Ce qui s’est passé cette saison a déjà fait déborder tout le monde. »
Affirmant qu’il existe un parti pris flagrant contre le club, le média a poursuivi : « Il ne manque plus qu’une directive autorisant les adversaires de Madrid à entrer sur le terrain armés de revolvers. Quand Lee Kang-in a taclé Fede et qu’il s’est relevé pour protester, l’arbitre s’est adressé à Valverde avec une attitude arrogante et de voyou. »
Un agenda systémique perçu contre le club
Real Madrid TV est fermement convaincue qu’un agenda systémique empêche l’équipe de rivaliser équitablement en Espagne. La chaîne a martelé à plusieurs reprises l’idée que les arbitres les traitent différemment de leurs rivaux nationaux.
« Il existe un traitement différent quand il s’agit de Madrid. On ne les laisse pas rivaliser. Mais ce sont les plans de la Liga et de la RFEF », a affirmé le diffuseur.
La chaîne a conclu en remettant en question la cohérence de la décision sur penalty qui a ruiné ses espoirs dans le derby : « Vu la manière dont l’arbitrage s’est déroulé, je doute qu’ils auraient expulsé un joueur de l’Atlético dans l’autre surface de réparation, comme ils l’ont fait avec Huijsen. Le débat footballistique n’a pas de sens. »
- AFP
Passer à autre chose après la polémique arbitrale
Les vives retombées de cette diffusion explosive signifient que le débat sur l’arbitrage continuera de dominer les gros titres d’après-match. L’examen minutieux des arbitres en Espagne ne montre aucun signe d’accalmie après une rencontre aussi brûlante.
Sur le terrain, le Real Madrid doit rapidement se remobiliser et détourner son attention du parti pris perçu. Il devra reconstruire sa ligne défensive sans Huijsen, suspendu, en cherchant à rebondir après cette défaite préjudiciable.
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