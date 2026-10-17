Le milieu de terrain du Real Betis, Giovani Lo Celso, a exprimé sa profonde contrariété à l'égard des décisions arbitrales qui ont marqué le match de son équipe face au Barça, ce samedi.
Le Barça s'est imposé 5-2 face au Real Betis, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, lors d'une rencontre marquée par de nombreux rebondissements et des décisions arbitrales controversées.
Lo Celso a implicitement mis en doute la constance des critères d'application des règles après l'annulation de son but et le carton rouge direct brandi à l'encontre de son coéquipier Facundo Buonanotte.