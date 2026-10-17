Les déclarations du joueur argentin sont intervenues après l'annulation de son but marqué d'une retournée acrobatique dans le temps additionnel de la première période, en raison d'une main de son coéquipier Cucho Hernández.

Interrogé pour savoir s'il existait des critères différents dans l'application des règles lorsqu'il s'agit du Barça, Lo Celso n'a pas répondu directement, mais il a glissé une remarque acerbe : « Je peux parler des situations précises que j'ai vécues sur le terrain. Au final, la main de Cucho est peut-être une faute, peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette action. Il y a un rebond, le ballon s'élève, il y a un duel aérien... Je ne sais vraiment pas. »

Et d'ajouter : « Mais si c'était le Barça qui avait marqué ce but, aurait-il été annulé lui aussi pour cette faute ? Je ne connais pas la vérité, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un duel de la tête et beaucoup de choses qui se produisent dans le match. »