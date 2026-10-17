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Il tourne en dérision le carton de Yamal : une star du Betis s'interroge, « les mêmes décisions seraient-elles prises si elles profitaient au Barça ? »

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
G. Lo Celso
L. Yamal
Espagne
Argentine

Une nouvelle polémique enflamme la lutte pour le titre en Liga

Le milieu de terrain du Real Betis, Giovani Lo Celso, a exprimé sa profonde contrariété à l'égard des décisions arbitrales qui ont marqué le match de son équipe face au Barça, ce samedi.

Le Barça s'est imposé 5-2 face au Real Betis, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, lors d'une rencontre marquée par de nombreux rebondissements et des décisions arbitrales controversées.

Lo Celso a implicitement mis en doute la constance des critères d'application des règles après l'annulation de son but et le carton rouge direct brandi à l'encontre de son coéquipier Facundo Buonanotte.

  • Deux poids, deux mesures dans l'arbitrage ?

    Les déclarations du joueur argentin sont intervenues après l'annulation de son but marqué d'une retournée acrobatique dans le temps additionnel de la première période, en raison d'une main de son coéquipier Cucho Hernández.

    Interrogé pour savoir s'il existait des critères différents dans l'application des règles lorsqu'il s'agit du Barça, Lo Celso n'a pas répondu directement, mais il a glissé une remarque acerbe : « Je peux parler des situations précises que j'ai vécues sur le terrain. Au final, la main de Cucho est peut-être une faute, peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette action. Il y a un rebond, le ballon s'élève, il y a un duel aérien... Je ne sais vraiment pas. »

    Et d'ajouter : « Mais si c'était le Barça qui avait marqué ce but, aurait-il été annulé lui aussi pour cette faute ? Je ne connais pas la vérité, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un duel de la tête et beaucoup de choses qui se produisent dans le match. »

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  • « Une décision contestable » : l'équation a totalement changé

    Lo Celso a qualifié la décision d'annuler le but de « douteuse », assurant qu'il aurait pu être validé, avant d'évoquer l'impact psychologique et moral de cette décision sur son équipe, déclarant, selon des propos rapportés par le site Estadio Deportivo : « C'est un moment charnière. Passer du match nul en première période à un retard de 2-1 change complètement la donne... Et après avoir réduit l'écart à 3-2, je pense que l'expulsion est ce qui a réellement mis fin au match. »

  • Polémique autour du carton rouge

    Lo Celso n'a pas manqué de commenter l'incident de l'expulsion qui a réduit le Betis à dix joueurs, soulignant la différence de sanction entre les joueurs impliqués dans la même altercation, puisque Bernal a été expulsé alors que l'arbitre s'est contenté d'adresser un carton jaune à Lamine Yamal, selon lui.

    Il a déclaré à ce sujet : « Ce n'est qu'un choc entre deux joueurs. L'un des joueurs reçoit un carton rouge direct, tandis que l'autre écope d'un carton jaune. Mais au final, ce sont des détails. Ce que je retiens, c'est l'effort de l'équipe, qui a rivalisé jusqu'au bout, malgré le fait d'affronter la meilleure équipe d'Europe actuellement. »

    Ces déclarations interviennent dans une atmosphère tendue dans les tribunes du stade de La Cartuja, où les supporters du Betis ont exprimé leur colère face à la série de décisions qui, selon eux, ont penché en faveur du Barça.

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