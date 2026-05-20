Selon Sport1, Matthias Jaissle envisagerait un retour dans l’un des cinq meilleurs championnats européens et se verrait « très bien » quitter le club saoudien Al-Ahli pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand, serait lui aussi un « grand fan » de l’entraîneur autrichien et entretenait des contacts réguliers avec le technicien de 38 ans.
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Il touche actuellement un salaire mirobolant ! Une bombe concernant l'entraîneur de l'Eintracht Francfort serait sur le point d'éclater
Krösche et Jaissle se connaissent depuis leur passage dans l’orbite Red Bull : le premier a longtemps œuvré à Leipzig, tandis que le second dirigeait Salzbourg. Selon les informations de Kicker, le directeur sportif a tenté à deux reprises de le recruter à l’Eintracht. Une première fois à l’été 2023, après le départ d’Oliver Glasner, puis cet hiver, en fin de saison.
Faute d’accord avec Al-Ahli, le club allemand avait alors recruté Albert Riera pour succéder à Dino Toppmöller, récemment limogé. Mais l’expérience avec l’Espagnol, dont le caractère s’est révélé complexe, s’est soldée par un échec : des frictions avec une partie du groupe et des médias, puis une démission après seulement quatre victoires en quatorze matchs.
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L'Eintracht Francfort traverse un véritable désastre avec Albert Riera - Krösche assume l'entière responsabilité
« Je l'ai placé dans une situation où il n'avait pratiquement aucune chance de réussir », a reconnu Krösche lors de la conférence de presse de fin de saison il y a quelques jours. L'embauche de l'Espagnol a été « une mauvaise décision de ma part, une erreur de jugement », a-t-il ajouté, endossant ainsi la responsabilité de l'échec dans la course à la qualification pour les coupes d'Europe.
En recrutant Riera, le dirigeant expérimenté a pourtant agi à l’encontre de ses propres principes : « La règle d’or que j’ai ignorée est claire : si tu dois changer d’entraîneur en cours de saison, ne prends pas un technicien qui ignore le championnat et manque d’expérience. » Pourquoi ce choix ? « J’avais un sentiment et une conviction. J'agis toujours par conviction. Elle était si forte que j'ai ignoré le principe de prudence. »
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Eintracht Francfort : Jaissle accepterait un important sacrifice financier
La donne a changé depuis la fin de la saison. Jaissle connaît déjà la Bundesliga, même si ce n’est qu’en tant que joueur du TSG Hoffenheim. Selon Sport1, il répond toutefois à un critère décisif de l’Eintracht : la SGE cherche un entraîneur germanophone capable de proposer à nouveau un football offensif et d’enflammer le public. Un profil auquel Jaissle correspond parfaitement.
Selon les informations de Sport1, l’Eintracht aurait déjà pris contact avec l’entraîneur, qui vient de remporter pour la deuxième fois la Ligue des champions asiatique avec Al-Ahli et est sous contrat jusqu’en 2027. Jaissle se tiendrait par ailleurs prêt à accepter une baisse significative de son salaire actuel, estimé à 15 millions d’euros, pour rejoindre un club ambitieux de Bundesliga ou de Premier League.
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L’Eintracht Francfort envisagerait sérieusement le retour d’Adi Hütter.
Outre Jaissle, l’ancien entraîneur Adi Hütter est actuellement considéré comme l’un des principaux candidats au poste vacant d’entraîneur du club hessois. Hütter correspond lui aussi en grande partie au profil recherché. Krösche souhaite que le nouvel entraîneur ait une « idée claire » de « la manière dont il veut faire jouer le football ». L’Eintracht doit retrouver une « certaine intensité » dans son jeu, « un mélange entre le football de transition et le football de possession. Nous devons maîtriser ces deux aspects pour pouvoir nous battre régulièrement pour les places européennes. »
Contrairement à Jaissle, son retour n’entraînerait aucune indemnité de transfert, l’Autrichien étant sans club depuis son départ de l’AS Monaco en octobre dernier.
« Nous sommes en pourparlers et nous voulons trouver une solution rapidement », a récemment déclaré Krösche au sujet du calendrier de la recherche d’un entraîneur. Selon Bild, l’objectif clair du club est de conclure ce processus dès la semaine prochaine.