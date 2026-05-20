Il touche actuellement un salaire mirobolant ! Une bombe concernant l'entraîneur de l'Eintracht Francfort serait sur le point d'éclater

Krösche et Jaissle se connaissent depuis leur passage dans l’orbite Red Bull : le premier a longtemps œuvré à Leipzig, tandis que le second dirigeait Salzbourg. Selon les informations de Kicker, le directeur sportif a tenté à deux reprises de le recruter à l’Eintracht. Une première fois à l’été 2023, après le départ d’Oliver Glasner, puis cet hiver, en fin de saison.

Faute d’accord avec Al-Ahli, le club allemand avait alors recruté Albert Riera pour succéder à Dino Toppmöller, récemment limogé. Mais l’expérience avec l’Espagnol, dont le caractère s’est révélé complexe, s’est soldée par un échec : des frictions avec une partie du groupe et des médias, puis une démission après seulement quatre victoires en quatorze matchs.