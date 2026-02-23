« Il te manque encore beaucoup de choses » - Arne Slot fait preuve d'une honnêteté brutale au sujet du rôle de Rio Ngumoha à Liverpool après que le jeune prodige de 17 ans ait brillé en sortant du banc lors de la victoire contre Nottingham Forest

Slot a ensuite été interrogé sur l'avenir immédiat de Ngumoha, le jeune joueur ayant été informé qu'il devait travailler sur les aspects mentaux et physiques de son jeu. L'entraîneur principal de Liverpool a déclaré : « Il a un potentiel incroyable, sinon, à 17 ans, on ne joue pas autant de minutes que lui en Premier League, et encore moins à Liverpool. Je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur de 17 ans qui ait joué autant de minutes que lui en Premier League.

Je ne pense pas qu'il y ait un joueur de 18 ou 19 ans qui ait joué autant de minutes que Rio, mais je ne suis pas sûr de ce dernier point. Cela vous montre à quel point il est talentueux et nous pensons qu'il l'est. Il progresse de plus en plus et c'est pourquoi vous le voyez jouer de plus en plus.

Il devient de plus en plus fort. Outre son face-à-face, il y a eu un ou deux autres moments où il a su tenir bon. C'est ce qu'il faut, car vous affrontez principalement des athlètes de 25, 26, 27 ou 28 ans, car nous sommes un peu une exception en termes de tranche d'âge de nos joueurs. La plupart des équipes ont des joueurs d'âges et de physiques différents.

« Le fait qu'il montre déjà cela à 17 ans en dit long sur son talent. Mais comme nous le savons tous, le talent n'est que le début de sa carrière, il faut beaucoup d'autres choses, comme nous l'avons montré aujourd'hui ; Macca est un excellent exemple de mentalité, et c'est quelque chose dont vous avez besoin pour faire carrière à ce niveau. »