Getty
Traduit par
« Il te manque encore beaucoup de choses » - Arne Slot fait preuve d'une honnêteté brutale au sujet du rôle de Rio Ngumoha à Liverpool après que le jeune prodige de 17 ans ait brillé en sortant du banc lors de la victoire contre Nottingham Forest
Ngumoha s'est illustré en sortant du banc lors d'une victoire spectaculaire à Forest.
Ce fut encore une fois le cas alors que Liverpool a peiné pendant de longues périodes lors d'une performance apathique contre Nottingham Forest. Les Reds se sont sortis d'une situation difficile en fin de match grâce à Alexis Mac Allister, qui a inscrit le but de la victoire à la deuxième tentative au City Ground.
Le champion du monde argentin pensait avoir débloqué la situation à la 89e minute, lorsque Ngumoha, entré en jeu à 13 minutes de la fin, a effectué un centre dans le cadre d'une apparition remarquée depuis le banc, qui a été repris par Hugo Ekitike avant d'être finalement poussé au fond des filets par Mac Allister. Ce but a été refusé pour une faute de main après vérification par la VAR.
Il restait encore du temps pour un but à la 97e minute, après un autre examen pour hors-jeu, mais c'est Ngumoha qui a fait la plus forte impression sur les spectateurs dans le camp adverse et sur les écrans de télévision du monde entier.
- Getty
Slot explique comment Ngumoha peut obtenir un rôle plus régulier
Slot a ensuite été interrogé sur l'avenir immédiat de Ngumoha, le jeune joueur ayant été informé qu'il devait travailler sur les aspects mentaux et physiques de son jeu. L'entraîneur principal de Liverpool a déclaré : « Il a un potentiel incroyable, sinon, à 17 ans, on ne joue pas autant de minutes que lui en Premier League, et encore moins à Liverpool. Je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur de 17 ans qui ait joué autant de minutes que lui en Premier League.
Je ne pense pas qu'il y ait un joueur de 18 ou 19 ans qui ait joué autant de minutes que Rio, mais je ne suis pas sûr de ce dernier point. Cela vous montre à quel point il est talentueux et nous pensons qu'il l'est. Il progresse de plus en plus et c'est pourquoi vous le voyez jouer de plus en plus.
Il devient de plus en plus fort. Outre son face-à-face, il y a eu un ou deux autres moments où il a su tenir bon. C'est ce qu'il faut, car vous affrontez principalement des athlètes de 25, 26, 27 ou 28 ans, car nous sommes un peu une exception en termes de tranche d'âge de nos joueurs. La plupart des équipes ont des joueurs d'âges et de physiques différents.
« Le fait qu'il montre déjà cela à 17 ans en dit long sur son talent. Mais comme nous le savons tous, le talent n'est que le début de sa carrière, il faut beaucoup d'autres choses, comme nous l'avons montré aujourd'hui ; Macca est un excellent exemple de mentalité, et c'est quelque chose dont vous avez besoin pour faire carrière à ce niveau. »
Carragher souhaite voir un adolescent débuter à la place de Salah ou Gakpo
Ngumoha a été recruté par Liverpool en provenance de Chelsea en août 2024. Le montant du transfert pourrait s'élever à 6,8 millions de livres sterling. Les Reds seront ravis de payer cette somme après avoir donné 16 occasions de jouer à l'adolescent cette saison.
La légende du club Jamie Carragher estime qu'il devrait y en avoir beaucoup d'autres à venir, y compris des titularisations, l'ancien défenseur de Liverpool déclarant à Sky Sports: « Ngumoha a fait plus en 15 minutes que Salah et Gakpo avant lui. Il a changé le cours du match et doit être titularisé.
Je pense qu'à un moment donné, Rio Ngumoha devra intégrer l'équipe, sinon il faudra peut-être se séparer d'un autre milieu de terrain ou perdre un Gakpo ou un Salah. Je pense que Liverpool manque vraiment de pénétration et de rythme sur les ailes. »
- Getty Images Sport
Calendrier des matchs de Liverpool 2025-26 : West Ham est le prochain adversaire au programme
Avec ce conseil qui résonne dans ses oreilles, et alors que Liverpool se remet en lice pour terminer parmi les quatre premiers et se qualifier pour la Ligue des champions, Slot préparera ses troupes pour le match à domicile de samedi contre West Ham, menacé de relégation.
Publicité