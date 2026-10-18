Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a dû remplacer Kompany face aux médias après une soirée remarquable à l’Allianz Arena. Alors que le club le plus titré écrasait Leipzig dans un match à sens unique, l’homme à sa tête était visiblement en difficulté. L’ancien capitaine de Manchester City n’affichait pas son énergie habituelle : il est resté sur le banc pendant toute la rencontre au lieu d’arpenter sa zone technique.

L’entraîneur de 40 ans avait lutté contre la maladie tout au long de la préparation de ce rendez-vous crucial. Eberl a révélé l’ampleur de ses difficultés physiques, confirmant qu’une combinaison de facteurs l’avait empêché de remplir ses obligations habituelles devant les caméras. Le directeur sportif a détaillé les problèmes médicaux dont l’entraîneur avait souffert avant le match. « Il a eu une infection toute la semaine, puis une blessure sportive à la hanche », a déclaré Eberl pour expliquer son absence en salle de presse, selon Sky Germany.