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« Il souffre d’une infection et d’une blessure à la hanche » : Un dirigeant du Bayern Munich explique pourquoi Vincent Kompany ne s’est pas présenté devant les médias après la victoire écrasante 6-1 contre Leipzig
Kompany sur la touche en raison de problèmes de santé
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a dû remplacer Kompany face aux médias après une soirée remarquable à l’Allianz Arena. Alors que le club le plus titré écrasait Leipzig dans un match à sens unique, l’homme à sa tête était visiblement en difficulté. L’ancien capitaine de Manchester City n’affichait pas son énergie habituelle : il est resté sur le banc pendant toute la rencontre au lieu d’arpenter sa zone technique.
L’entraîneur de 40 ans avait lutté contre la maladie tout au long de la préparation de ce rendez-vous crucial. Eberl a révélé l’ampleur de ses difficultés physiques, confirmant qu’une combinaison de facteurs l’avait empêché de remplir ses obligations habituelles devant les caméras. Le directeur sportif a détaillé les problèmes médicaux dont l’entraîneur avait souffert avant le match. « Il a eu une infection toute la semaine, puis une blessure sportive à la hanche », a déclaré Eberl pour expliquer son absence en salle de presse, selon Sky Germany.
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Le staff technique se mobilise davantage
Kompany ne pouvant diriger son équipe au bord du terrain, ses adjoints ont pris le relais pour veiller à ce que le plan tactique soit parfaitement exécuté. Aaron Danks et Rene Maric ont été chargés de donner les consignes depuis la ligne de touche, une transition qui semblait s’être faite sans accroc au vu du score final. Cette collaboration a été une source de fierté pour les dirigeants du club, illustrant la richesse de l’encadrement technique actuellement en place à Munich.
Eberl a salué la manière dont le staff a géré la situation, soulignant que les limites physiques de l’entraîneur n’avaient pas perturbé le rythme de l’équipe sur le terrain. « Quand le corps ne suit pas, il faut aussi l’accepter », a déclaré Eberl lors de la conférence de presse d’après-match. « Les entraîneurs adjoints savaient exactement quoi faire, les joueurs aussi. C’est pour cela qu’il a pu rester sereinement assis sur le banc. »
Une domination malgré les remous sur le banc de touche
Sur le terrain, les inquiétudes concernant la santé de l’entraîneur n’ont pas empêché le Bayern de livrer l’une de ses meilleures prestations de la saison. Un triplé de Luis Diaz a aidé l’équipe à reprendre la tête du classement de Bundesliga. Cette victoire a apporté une réponse parfaite aux récentes critiques, prouvant que l’effectif évolue à un haut niveau, que l’entraîneur principal soit debout ou assis pendant le match.
Christoph Freund, le directeur sportif du club, avait déjà donné de brèves nouvelles à la mi-temps pour apaiser les inquiétudes grandissantes des supporters. À la fin de la soirée, c’est l’efficacité de l’équipe qui retenait l’attention.
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Rétablissement attendu pour le choc face à Arsenal
Le moment où survient cette blessure est particulièrement délicat compte tenu des prochaines échéances européennes du Bayern. Le géant allemand doit affronter Arsenal mercredi en Ligue des champions, un match important pour ses ambitions européennes. Malgré les limitations actuelles, le club reste optimiste et espère que son entraîneur principal sera complètement rétabli à temps pour se rendre à Londres et diriger l’équipe depuis le bord du terrain.
Eberl s’est montré rassurant au sujet du match de mercredi, estimant que la période de repos après la rencontre contre Leipzig devrait suffire. « Nous sommes fermement convaincus que cela ne posera pas de problème pour mercredi », a indiqué le dirigeant.
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