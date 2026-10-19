Shearer, ancien attaquant légendaire de Newcastle United et de l’Angleterre, estime que Hurzeler serait le successeur idéal de Michael Carrick à Manchester United. L’entraîneur de Brighton s’est fait remarquer en ce début de saison en menant le club à la troisième place du classement de Premier League.

Évoquant la pression croissante qui pèse sur l’encadrement actuel de Manchester United, Shearer a également avancé les noms de deux autres entraîneurs de renom actuellement sans club. Selon lui, les dirigeants d’Old Trafford pourraient aussi envisager Eddie Howe, qui a quitté Newcastle en juillet, ou Antonio Conte, ancien entraîneur de l’Inter et de Tottenham.

« Si Carrick est démis de ses fonctions, Hurzeler serait un bon remplaçant, mais le modèle est très différent à Brighton », a déclaré Shearer à Betfair. « Je suppose que l’autre entraîneur auquel on penserait, c’est Howe. On penserait aussi à Conte. Que cela plaise ou non, c’est ce qui arrive quand on ne gagne pas de matches et qu’on est dans l’un des plus grands clubs du monde. Il faut donc l’accepter, et je suis presque sûr que Carrick le fait. C’est pourquoi Michael a absolument besoin de résultats, sinon d’autres noms continueront d’être évoqués pour son poste. »