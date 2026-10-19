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« Il serait un bon remplaçant » : Alan Shearer soutient la candidature de l’entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler pour succéder à Michael Carrick à Manchester United
Shearer voit en Hurzeler un candidat pour Old Trafford
Shearer, ancien attaquant légendaire de Newcastle United et de l’Angleterre, estime que Hurzeler serait le successeur idéal de Michael Carrick à Manchester United. L’entraîneur de Brighton s’est fait remarquer en ce début de saison en menant le club à la troisième place du classement de Premier League.
Évoquant la pression croissante qui pèse sur l’encadrement actuel de Manchester United, Shearer a également avancé les noms de deux autres entraîneurs de renom actuellement sans club. Selon lui, les dirigeants d’Old Trafford pourraient aussi envisager Eddie Howe, qui a quitté Newcastle en juillet, ou Antonio Conte, ancien entraîneur de l’Inter et de Tottenham.
« Si Carrick est démis de ses fonctions, Hurzeler serait un bon remplaçant, mais le modèle est très différent à Brighton », a déclaré Shearer à Betfair. « Je suppose que l’autre entraîneur auquel on penserait, c’est Howe. On penserait aussi à Conte. Que cela plaise ou non, c’est ce qui arrive quand on ne gagne pas de matches et qu’on est dans l’un des plus grands clubs du monde. Il faut donc l’accepter, et je suis presque sûr que Carrick le fait. C’est pourquoi Michael a absolument besoin de résultats, sinon d’autres noms continueront d’être évoqués pour son poste. »
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Carrick scruté après le match nul face à Leeds
La pression sur Carrick s’est accentuée après le frustrant match nul 1-1 concédé dimanche face à Leeds United à Elland Road. Ce résultat laisse Manchester United dans la seconde moitié du classement, avec une seule victoire lors de ses sept premiers matches de championnat. Il s’agit de son pire début de saison depuis 1986, une statistique qui inquiète les supporters.
Le passage de Carrick à la tête de l’équipe avait bien commencé la saison dernière : il avait ramené le club en Ligue des champions grâce à une troisième place. Mais le crédit dont il bénéficiait s’érode rapidement. L’entraîneur a reconnu avoir des sentiments partagés après la rencontre dans le Yorkshire, admettant que la prestation était loin d’être parfaite.
Problèmes liés à la masse salariale et contraintes financières
Au-delà des résultats sur le terrain, Manchester United se heurte à d’importants obstacles structurels qui compliquent tout éventuel changement d’entraîneur. L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher souligne que le club est pris dans un cercle vicieux en raison de sa masse salariale considérable. Selon lui, les salaires élevés versés à des joueurs qui ne donnent pas satisfaction rendent la réduction de l’effectif presque impossible, les joueurs peu utilisés étant souvent réticents à partir ailleurs pour gagner moins.
La pression financière s’est accentuée avec les dépenses importantes du club cet été, qui a consacré plus de 150 millions de livres sterling à de nouvelles recrues. Pourtant, plusieurs joueurs de l’équipe première, dont Lisandro Martinez, ont exprimé leur frustration quant à la stratégie de recrutement, estimant que des investissements encore plus importants étaient nécessaires pour rivaliser avec Manchester City et Liverpool.
- AFP
L’entraîneur reste combatif avant un déplacement en Europe
Manchester United se tourne désormais vers la Ligue des champions, avec un déplacement en Italie pour affronter le Como de Cesc Fabregas mercredi soir. Après une récente défaite face à l’Atletico Madrid en compétition européenne, un résultat positif en Italie apparaît indispensable pour que Carrick fasse taire ses détracteurs. Si la direction fait preuve de patience pour l’instant, les résultats ne s’améliorent pas. Les matches à venir avant la prochaine trêve internationale pourraient donc être décisifs pour déterminer si l’ancien international anglais reste sur le banc ou si le club cherche un remplaçant comme Hurzeler.
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