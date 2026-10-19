Shearer, ancien attaquant légendaire de Newcastle United et de l’Angleterre, estime que Hurzeler serait le successeur idéal de Michael Carrick à Manchester United. L’entraîneur de Brighton s’est fait remarquer en ce début de saison en menant le club à la troisième place du classement de Premier League.

Évoquant la pression croissante qui pèse sur l’encadrement actuel de Manchester United, Shearer a également cité deux autres entraîneurs de renom actuellement sans club. Selon lui, les dirigeants d’Old Trafford pourraient aussi envisager Eddie Howe, qui a quitté Newcastle en juillet, ou Antonio Conte, ancien entraîneur de l’Inter et de Tottenham.

« Si Carrick est démis de ses fonctions, Hurzeler serait un bon remplaçant, mais le fonctionnement est très différent à Brighton, a déclaré Shearer à Metro. Je pense qu’on regarderait aussi du côté de Howe. On envisagerait également Conte. Qu’on le veuille ou non, c’est ce qui arrive quand on ne gagne pas de matches et qu’on est dans l’un des plus grands clubs du monde. Il faut l’accepter, et je suis presque certain que Carrick l’accepte. C’est pourquoi Michael a absolument besoin de résultats, sinon des noms continueront d’être évoqués pour prendre sa place. »