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« Il serait un bon remplaçant » : Alan Shearer soutient la candidature de Fabian Hurzeler, entraîneur de Brighton, pour remplacer Michael Carrick à Manchester United
Shearer voit Hurzeler comme un candidat pour Old Trafford
Shearer, ancien attaquant légendaire de Newcastle United et de l’Angleterre, estime que Hurzeler serait le successeur idéal de Michael Carrick à Manchester United. L’entraîneur de Brighton s’est fait remarquer en ce début de saison en menant le club à la troisième place du classement de Premier League.
Évoquant la pression croissante qui pèse sur l’encadrement actuel de Manchester United, Shearer a également cité deux autres entraîneurs de renom actuellement sans club. Selon lui, les dirigeants d’Old Trafford pourraient aussi envisager Eddie Howe, qui a quitté Newcastle en juillet, ou Antonio Conte, ancien entraîneur de l’Inter et de Tottenham.
« Si Carrick est démis de ses fonctions, Hurzeler serait un bon remplaçant, mais le fonctionnement est très différent à Brighton, a déclaré Shearer à Metro. Je pense qu’on regarderait aussi du côté de Howe. On envisagerait également Conte. Qu’on le veuille ou non, c’est ce qui arrive quand on ne gagne pas de matches et qu’on est dans l’un des plus grands clubs du monde. Il faut l’accepter, et je suis presque certain que Carrick l’accepte. C’est pourquoi Michael a absolument besoin de résultats, sinon des noms continueront d’être évoqués pour prendre sa place. »
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Carrick sous pression après le match nul face à Leeds
L’attention portée à Carrick s’est intensifiée après le match nul frustrant (1-1) contre Leeds United, dimanche à Elland Road. Ce résultat laisse Manchester United dans la seconde moitié du classement, avec une seule victoire lors de ses sept premières rencontres de championnat. Cette série marque pour le club son pire début de saison depuis 1986, une statistique qui inquiète les supporters.
Carrick avait bien entamé son mandat la saison dernière en ramenant le club en Ligue des champions grâce à une troisième place, mais le crédit qu’il avait acquis s’érode rapidement. L’entraîneur a reconnu éprouver des sentiments mitigés après la rencontre dans le Yorkshire, admettant que la prestation était loin d’être parfaite.
Problèmes liés à la masse salariale et contraintes financières
Au-delà des résultats sur le terrain, Manchester United se heurte à d’importants obstacles structurels qui compliquent toute éventuelle transition au poste d’entraîneur. L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a souligné que le club était pris dans un cercle vicieux en raison de sa masse salariale considérable. Selon lui, les salaires élevés versés à des joueurs qui ne donnent pas satisfaction rendent la réduction de l’effectif presque impossible, les joueurs peu utilisés étant souvent réticents à partir ailleurs pour gagner moins.
La pression financière s’est accentuée avec les dépenses importantes du club cet été, plus de 150 millions de livres sterling ayant été consacrés à de nouvelles recrues. Pourtant, plusieurs cadres de l’équipe première, dont Lisandro Martinez, ont exprimé leur frustration quant à la stratégie de recrutement, estimant qu’il aurait fallu investir encore davantage pour rivaliser avec des clubs comme Manchester City et Liverpool.
- AFP
L’entraîneur ne désarme pas avant un déplacement européen
Manchester United se tourne désormais vers la Ligue des champions, avec un déplacement en Italie mercredi soir pour affronter le Como de Cesc Fabregas. Après une récente défaite face à l’Atletico Madrid en compétition européenne, un résultat positif en Italie apparaît indispensable pour que Carrick fasse taire ses détracteurs. Si la direction fait preuve de patience pour l’instant, les résultats ne s’améliorent pas. Les rencontres à venir avant la prochaine trêve internationale pourraient donc être décisives pour déterminer si l’ancien international anglais restera sur le banc ou si le club cherchera à le remplacer par quelqu’un comme Hurzeler.
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