Il serait « particulièrement séduit » : le FC Bayern aurait toutes les chances de réaliser un nouveau coup de maître sur le marché des transferts

Toutefois, ce projet s’annonce d’abord complexe à Munich. En charnière centrale, Dayot Upamecano et Jonathan Tah forment un duo très solide, contre lequel Min-Jae Kim s’était déjà cassé les dents et avait dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Le Sud-Coréen détient même la clé d’un éventuel transfert de Bisseck à Munich : son départ cet été, source de liquidités et de place dans l’effectif, serait la condition sine qua non pour que le Bayern s’engage sérieusement sur le dossier du défenseur de l’Inter. Selon plusieurs médias, le Sud-Coréen, tout comme Hiroki Ito, serait autorisé à partir en cas d’offre satisfaisante. Le club réclamerait au moins 30 millions d’euros pour Kim, contre 20 millions pour Ito. Le défenseur central aurait déjà donné son accord à la Juventus Turin pour un transfert.

La concurrence est toutefois vive, surtout sur le flanc droit de la défense, où Bisseck peut aussi intervenir. Konrad Laimer et Josip Stanisic sont les gagnants discrets de la saison : ils ont tour à tour occupé les deux côtés de la défense à quatre, mais c’est surtout Laimer qui a pris le couloir droit et réalisé sa meilleure saison sous le maillot munichois. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Autrichien aurait enterré la hache de guerre avec le club et verrait désormais ses discussions contractuelles progresser favorablement.