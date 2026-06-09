Selon la Gazzetta dello Sport, la voie serait ouverte pour un transfert de Yann Bisseck, défenseur central de l’Inter Milan, vers le champion d’Allemagne. Selon le quotidien sportif, le défenseur central de 25 ans se sentirait flatté par l’intérêt du FC Bayern et serait « particulièrement séduit par l’idée de jouer pour la première fois en tant que titulaire en Bundesliga, qui plus est dans une équipe qui vise également la Ligue des champions », précise l’article.
Traduit par
Il serait « particulièrement séduit » : le FC Bayern aurait toutes les chances de réaliser un nouveau coup de maître sur le marché des transferts
Toutefois, ce projet s’annonce d’abord complexe à Munich. En charnière centrale, Dayot Upamecano et Jonathan Tah forment un duo très solide, contre lequel Min-Jae Kim s’était déjà cassé les dents et avait dû se contenter d’un rôle de remplaçant.
Le Sud-Coréen détient même la clé d’un éventuel transfert de Bisseck à Munich : son départ cet été, source de liquidités et de place dans l’effectif, serait la condition sine qua non pour que le Bayern s’engage sérieusement sur le dossier du défenseur de l’Inter. Selon plusieurs médias, le Sud-Coréen, tout comme Hiroki Ito, serait autorisé à partir en cas d’offre satisfaisante. Le club réclamerait au moins 30 millions d’euros pour Kim, contre 20 millions pour Ito. Le défenseur central aurait déjà donné son accord à la Juventus Turin pour un transfert.
La concurrence est toutefois vive, surtout sur le flanc droit de la défense, où Bisseck peut aussi intervenir. Konrad Laimer et Josip Stanisic sont les gagnants discrets de la saison : ils ont tour à tour occupé les deux côtés de la défense à quatre, mais c’est surtout Laimer qui a pris le couloir droit et réalisé sa meilleure saison sous le maillot munichois. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Autrichien aurait enterré la hache de guerre avec le club et verrait désormais ses discussions contractuelles progresser favorablement.
- Getty
Après son arrivée au FC Bayern, Bisseck parviendra-t-il enfin à s’imposer en équipe nationale ?
En d'autres termes, l'ambition de Bisseck de s'imposer comme titulaire à Munich est louable. Il a déjà su gérer une situation similaire avec brio à Milan. Chez les Nerazzurri, Bisseck a connu un début délicat en Serie A après la transition sur le banc de Simone Inzaghi vers Cristian Chivu. L’international allemand est resté 90 minutes sur le banc lors de sept des huit premières journées, tout en jouant plus régulièrement en Ligue des champions.
Fin octobre, la donne a changé : l’international allemand s’est imposé aux côtés de Manuel Akanji et Alessandro Bastoni comme un maillon essentiel de la défense à trois de l’Inter, qui a ensuite réalisé le doublé Scudetto-Coppa Italia. Cette belle fin de saison n’a toutefois pas convaincu le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde. La dernière place de défenseur central est revenue, de manière assez surprenante, à Malick Thiaw, alors sous les couleurs de Newcastle United.
La Coupe du monde manquée oblige, un retour en Allemagne pourrait donc s’avérer judicieux pour Bisseck, afin de se montrer sous son meilleur jour au sélectionneur national et de s’imposer durablement en équipe d’Allemagne (une seule sélection à ce jour).
- Getty Images Sport
Le FC Bayern et Bisseck : un proche de longue date pourrait-il être l’atout décisif dans ce coup de maître sur le marché des transferts ?
D’après la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur Chivu ne veut pas se séparer de Bisseck, d’autant que le défenseur allemand, déjà essentiel, devrait voir son rôle s’accroître avec les départs imminents de Stefan De Vrij, Francesco Acerbi et Matteo Darmian. Si Chivu porte Bisseck en haute estime, l’Inter doit tout de même vendre pour financer le renforcement de sa défense.
Selon la Gazzetta, deux noms sont déjà sur la short-list : Tarik Muharemovic de Sassuolo, formé à la Juventus et promis à un bel avenir, ainsi que Oumar Solet, déjà évoqué depuis plusieurs mois du côté de l’Udinese.
Le club milanais devrait débourser environ 50 millions d’euros pour attirer ce duo, raison pour laquelle il se montrerait ouvert à la discussion pour Bisseck dès 40 millions, si le joueur exprimait son souhait de partir. Ce scénario est d’autant plus probable que l’Allemand a récemment changé d’agent pour rejoindre Giovanni Branchini.
Branchini n’est pas un inconnu à Munich : il a déjà piloté plusieurs dossiers du club bavarois, notamment l’arrivée de Pep Guardiola en 2013, et est considéré comme un intermédiaire de confiance par l’état-major du Bayern. Il a également joué un rôle clé dans l’arrivée de Leroy Sané en provenance de Manchester City en 2020. À Munich, on le considère comme un proche du puissant conseil de surveillance présidé par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge.
Toutefois, les discussions devraient rester au stade exploratoire, comme ce fut le cas pour Ismael Saibari (PSV Eindhoven) ou Nathaniel Brown (Eintracht Francfort). Récemment, Bisseck a d’ailleurs déclaré vouloir « simplement déconnecter » après la saison, avant d’ajouter : « ensuite, on verra ».