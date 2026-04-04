« Il serait parfait pour le BVB ! » Selon Kevin Großkreutz, le successeur de Serhou Guirassy doit devenir une étoile montante de la Bundesliga

« Ce serait vraiment cool. Je pense que c’est un type bien et qu’il sait d’où il vient. Il serait parfait au BVB », s’est enthousiasmé Großkreutz dans le podcast Viertelstunde Fußball de son ami Fisnik Asllani, qui est actuellement sous contrat avec le TSG Hoffenheim jusqu’en 2029, mais qui, selon Großkreutz, « ne correspond pas vraiment au club où il se trouve actuellement ».

Au lieu de cela, le joueur de 37 ans, qui a disputé plus de 230 matchs pour les Noir et Jaune, aimerait voir Asllani à Dortmund. « Ce serait génial. Il pourrait être un joueur de Dortmund », a poursuivi Großkreutz, qui aurait également recommandé personnellement ce transfert au joueur international kosovar.

« Il y a eu un titre annonçant qu’Asllani pourrait rejoindre le BVB », se souvient Großkreutz. « Je lui ai alors écrit : “Viens enfin. Écoute, tu ne trouveras pas mieux qu’ici !” » Car l’ancien milieu de terrain du BVB « échange souvent avec lui. On s’est rencontrés quelque part et on est restés en contact depuis. »