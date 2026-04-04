Le Borussia Dortmund devrait connaître un bouleversement majeur au sein de son attaque l'été prochain : Julian Brandt va quitter le club et l'attaquant Serhou Guirassy souhaiterait lui aussi partir. La légende du BVB, Kevin Großkreutz, évoque désormais un remplaçant potentiel.
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« Il serait parfait pour le BVB ! » Selon Kevin Großkreutz, le successeur de Serhou Guirassy doit devenir une étoile montante de la Bundesliga
« Ce serait vraiment cool. Je pense que c’est un type bien et qu’il sait d’où il vient. Il serait parfait au BVB », s’est enthousiasmé Großkreutz dans le podcast Viertelstunde Fußball de son ami Fisnik Asllani, qui est actuellement sous contrat avec le TSG Hoffenheim jusqu’en 2029, mais qui, selon Großkreutz, « ne correspond pas vraiment au club où il se trouve actuellement ».
Au lieu de cela, le joueur de 37 ans, qui a disputé plus de 230 matchs pour les Noir et Jaune, aimerait voir Asllani à Dortmund. « Ce serait génial. Il pourrait être un joueur de Dortmund », a poursuivi Großkreutz, qui aurait également recommandé personnellement ce transfert au joueur international kosovar.
« Il y a eu un titre annonçant qu’Asllani pourrait rejoindre le BVB », se souvient Großkreutz. « Je lui ai alors écrit : “Viens enfin. Écoute, tu ne trouveras pas mieux qu’ici !” » Car l’ancien milieu de terrain du BVB « échange souvent avec lui. On s’est rencontrés quelque part et on est restés en contact depuis. »
Fisnik Asllani : le Barça plutôt que le Bayern et le BVB ?
On ignore en revanche s'il y a déjà eu des contacts avec le club de l'entraîneur Niko Kovac, mais on sait en revanche que la jeune star de 23 ans, qui a inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives en 28 matchs cette saison pour le club de Hoffenheim, a déjà discuté avec le FC Barcelone – comme l'a récemment confirmé son agent.
« Barcelone manifeste actuellement un intérêt sérieux. Il y a eu des contacts avec les Catalans », a déclaré Ayman Dahmani à Erem News. Le conseiller a toutefois précisé qu’Asllani ne pourrait quitter Hoffenheim que si sa clause libératoire était activée. Selon le journal sportif espagnol Mundo Deportivo, celle-ci se situerait entre 25 et 29 millions d’euros.
En revanche, le BVB n'aurait pas à craindre la concurrence du FC Bayern de Munich, avec lequel Asllani a également été associé. Le club le plus titré d'Allemagne aurait renoncé à le recruter malgré des discussions, car il serait jugé trop lent par les responsables.
Si le transfert à Dortmund ne se concrétisait pas, le BVB aurait déjà un autre attaquant dans le viseur : Nicolo Tresoldi. Le joueur de l'équipe nationale allemande U21 souhaiterait quitter le FC Bruges cet été après une excellente saison et aspire à rejoindre la Bundesliga.
Fisnik Asllani : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
26
8
7
Coupe d'Allemagne
2
1
1