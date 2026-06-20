« Il serait parfait » : le sélectionneur espagnol estime que la star argentine s’intégrerait mieux à la « Roja » que Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Lionel Messi

Le sélectionneur espagnol n’a jamais caché ses préférences tactiques, mais sa dernière déclaration concernant l’attaquant de l’Atlético de Madrid a fait grand bruit dans le monde du football international. Interrogé récemment par COPE sur la superstar mondiale qu’il aimerait naturaliser ou recruter pour l’équipe nationale espagnole, il n’a pas hésité : Alvarez.

Le sélectionneur de la Roja a expliqué que le profil de ce joueur de 26 ans correspondait exactement à ce qu’il recherchait chez un attaquant moderne, laissant entendre qu’il s’épanouirait dans le système actuellement mené par des joueurs tels que Mikel Oyarzabal. « Je pense que c’est un joueur fantastique », a déclaré l’entraîneur. « Je ne m’étais pas trop trompé en votant pour lui à l’époque. À mon sens, Julian s’intégrerait parfaitement ; ce serait un footballeur très important. »