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« Il serait parfait » : le sélectionneur espagnol estime que la star argentine s’intégrerait mieux à la « Roja » que Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Lionel Messi
Le renfort de rêve pour la Roja
Le sélectionneur espagnol n’a jamais caché ses préférences tactiques, mais sa dernière déclaration concernant l’attaquant de l’Atlético de Madrid a fait grand bruit dans le monde du football international. Interrogé récemment par COPE sur la superstar mondiale qu’il aimerait naturaliser ou recruter pour l’équipe nationale espagnole, il n’a pas hésité : Alvarez.
Le sélectionneur de la Roja a expliqué que le profil de ce joueur de 26 ans correspondait exactement à ce qu’il recherchait chez un attaquant moderne, laissant entendre qu’il s’épanouirait dans le système actuellement mené par des joueurs tels que Mikel Oyarzabal. « Je pense que c’est un joueur fantastique », a déclaré l’entraîneur. « Je ne m’étais pas trop trompé en votant pour lui à l’époque. À mon sens, Julian s’intégrerait parfaitement ; ce serait un footballeur très important. »
- AFP
Une admiration de longue date
Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur espagnol va à contre-courant pour soutenir l’ancien joueur de Manchester City. Après le triomphe de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, son vote officiel pour la plus haute distinction individuelle de la FIFA, écartant son légendaire compatriote, avait fait grand bruit à l’échelle mondiale. Le tacticien réaffirme aujourd’hui que sa conviction quant aux qualités exceptionnelles de l’attaquant n’a pas faibli depuis ce tournoi.
Interrogé sur la hiérarchie entre l’attaquant de l’Atlético et des stars comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior, le sélectionneur a maintenu son analyse tactique avec fermeté. Reconnaissant le talent des autres, il a souligné que l’intensité de travail et la polyvalence du joueur colchonero en faisaient le candidat idéal pour son système. « Il y a aussi Mbappé, Vinicius et bien d’autres, mais selon moi, Julian correspond parfaitement », a-t-il conclu.
Défendre cette décision controversée
L’insistance de l’entraîneur à louer les mérites de l’Argentin l’a parfois placé en porte-à-faux avec certains détracteurs, qui estimaient qu’il minimisait le statut emblématique de Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or. Il avait déjà dû clarifier son raisonnement en conférence de presse, expliquant que son vote constituait une préférence professionnelle plutôt qu’un manque de considération envers un autre joueur. Il avait alors fermement écarté toute idée de choix subjectif, assurant avoir mûrement réfléchi à son vote sur le plan sportif.
« J’ai choisi Julián Álvarez parce que je l’estime », a-t-il expliqué à propos de ce vote précis. « Que puis-je dire ? Je ne bois pas, j’étais parfaitement sobre. Je l’apprécie, et est-il champion du monde ? Oui. Les autres joueurs cités sont-ils champions du monde ? Oui, je le sais. Comme je l’ai dit, j’en avais simplement envie. Messi a remporté la Coupe du monde, c’est le plus grand, bien sûr. Mais, à ce moment-là, je n’avais pas envie de voter pour lui ; j’avais envie de voter pour Julian. »
- AFP
En phase avec la philosophie espagnole
Ces observations soulignent l’appréciation tactique portée sur la capacité de l’attaquant à presser haut et à relancer rapidement le jeu, deux qualités qui sont devenues la marque de fabrique de l’équipe espagnole actuelle. Depuis son arrivée au Metropolitano sous les ordres de Diego Simeone, le joueur de 26 ans n’a cessé de démontrer la flexibilité tactique qui en avait fait l’un des chouchous de Pep Guardiola, justifiant ainsi pleinement l’estime de l’entraîneur.
Alvarez, cible prioritaire du FC Barcelone cet été et récemment courtisé par le Real Madrid (offre de 150 millions d’euros rejetée), affiche des statistiques personnelles remarquables malgré le manque de titres de l’Atlético : 49 buts et 17 passes décisives en 106 matchs toutes compétitions confondues sur deux exercices.