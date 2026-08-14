« Il serait mon président, pour toujours »

Cette recommandation intervient dans un contexte de critiques plus larges visant l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a gravi les échelons administratifs à l’UEFA plutôt que d’avoir joué au niveau professionnel. Alderweireld estime que les dirigeants manquent souvent du recul nécessaire pour préserver la culture du football.

« C’est très important que le président de la FIFA soit quelqu’un qui a joué au football et qui connaît le football », a-t-il ajouté. « Nous avons tous été supporters. Puis nous sommes devenus footballeurs. Nous connaissons les deux côtés. Quand j’étais enfant, j’allais à tous les matches à l’extérieur en bus. Nous ne sommes pas simplement des gens qui ont bien gagné leur vie en jouant en Premier League et en Ligue des champions.

« Nous sommes aussi des supporters de football. Nous avons joué. Nous savons ce que c’est. Ce que c’est d’être joueur et supporter. La seule chose qui est très importante, c’est que la personne qui prend la parole soit un homme de football, parce qu’il suffit de regarder la Coupe du monde. Un show de 20 minutes à la mi-temps ? C’est là qu’il faut quelqu’un qui connaît le football pour dire non.

« La plus belle chose dans ce sport, ce sont ses traditions. Les nouveautés ont aussi leur place, mais nous devons également protéger les traditions et c’est pour cela qu’il faut des footballeurs, des gens du football qui ont vécu dans ce milieu, pour garder les hommes d’affaires sous contrôle. »