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« Il serait mon président, toujours » : Toby Alderweireld soutient son ancien coéquipier pour un rôle surprise à la FIFA
Alderweireld soutient Kompany pour la présidence de la FIFA
L'ancien défenseur belge Alderweireld a désigné l'entraîneur du Bayern, Kompany, comme son candidat idéal pour diriger la FIFA à l'avenir. L'ancien défenseur central de Tottenham estime que l'instance dirigeante mondiale a besoin d'un leader disposant d'un véritable vécu dans le football.
Kompany entraîne actuellement le Bayern Munich, où il a déjà remporté deux titres consécutifs de Bundesliga. Le joueur de 40 ans a auparavant connu une brillante carrière de joueur, accumulant les trophées lors de ses passages en Angleterre et en Belgique. Après avoir partagé la pelouse à 47 reprises ensemble au sein de la défense belge, Alderweireld insiste sur le fait que son ancien coéquipier possède la vision parfaite pour gouverner ce sport.
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« Il serait mon président, pour toujours »
Alderweireld a révélé que Kompany a toujours nourri l’ambition d’influencer ce sport au-delà du terrain, même si la voie d’entraîneur n’était pas évidente au départ pendant sa carrière de joueur.
« Qui serait mon choix pour devenir le prochain président de la FIFA ? Vincent Kompany », a déclaré Alderweireld à Hajper. « Je n’ai jamais pensé auparavant qu’il voulait devenir entraîneur. Il parlait toujours de partir en mission pour changer le football, mais peut-être que sa mission est de protéger le football. Ce serait mon président, toujours. »
Protéger la tradition contre les intérêts commerciaux
Cette recommandation intervient dans un contexte de critiques plus larges visant l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a gravi les échelons administratifs à l’UEFA plutôt que d’avoir joué au niveau professionnel. Alderweireld estime que les dirigeants manquent souvent du recul nécessaire pour préserver la culture du football.
« C’est très important que le président de la FIFA soit quelqu’un qui a joué au football et qui connaît le football », a-t-il ajouté. « Nous avons tous été supporters. Puis nous sommes devenus footballeurs. Nous connaissons les deux côtés. Quand j’étais enfant, j’allais à tous les matches à l’extérieur en bus. Nous ne sommes pas simplement des gens qui ont bien gagné leur vie en jouant en Premier League et en Ligue des champions.
« Nous sommes aussi des supporters de football. Nous avons joué. Nous savons ce que c’est. Ce que c’est d’être joueur et supporter. La seule chose qui est très importante, c’est que la personne qui prend la parole soit un homme de football, parce qu’il suffit de regarder la Coupe du monde. Un show de 20 minutes à la mi-temps ? C’est là qu’il faut quelqu’un qui connaît le football pour dire non.
« La plus belle chose dans ce sport, ce sont ses traditions. Les nouveautés ont aussi leur place, mais nous devons également protéger les traditions et c’est pour cela qu’il faut des footballeurs, des gens du football qui ont vécu dans ce milieu, pour garder les hommes d’affaires sous contrôle. »
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Garder les hommes d’affaires sous contrôle à l’avenir
Alderweireld a souligné que la préservation du patrimoine historique du football exige la présence d’anciens joueurs à la plus haute table de gouvernance afin d’équilibrer l’ambition commerciale avec les valeurs traditionnelles.
Alors que Kompany reste concentré sur ses fonctions d’entraîneur au Bayern, Alderweireld est fermement convaincu que son ancien capitaine est destiné à franchir un cap et à protéger le football mondial le moment venu.
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