« Il serait mon président, pour toujours »

Cette recommandation intervient dans un contexte de critiques plus larges visant l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a gravi les échelons administratifs à l'UEFA plutôt qu'en jouant au niveau professionnel. Alderweireld estime que les dirigeants manquent souvent du recul nécessaire pour préserver la culture du football.

« Il est très important que le président de la FIFA soit quelqu'un qui a joué au football et qui connaît le football, a-t-il ajouté. Nous avons tous été supporters. Ensuite, nous sommes devenus footballeurs. Nous connaissons les deux côtés. Quand j'étais enfant, j'allais à tous les matches à l'extérieur en bus. Nous ne sommes pas seulement des gens qui ont bien gagné leur vie en jouant en Premier League et en Ligue des champions.

« Nous sommes aussi des supporters de football. Nous avons joué à ce jeu. Nous savons ce que c'est. Ce que c'est que d'être joueur et supporter. La chose la plus importante, c'est que la personne qui prend la parole soit quelqu'un du football parce que regardez la Coupe du monde. Un show de 20 minutes à la mi-temps ? C'est là qu'il faut quelqu'un qui connaît le football pour dire non.

« La plus belle chose dans ce sport, ce sont ses traditions. Les nouveautés ont aussi leur place, mais nous devons protéger les traditions également et c'est pour cela qu'il faut des joueurs de football, des gens du football qui ont vécu dans ce milieu, pour tenir les hommes d'affaires en respect. »