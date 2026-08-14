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« Il serait mon président, pour toujours » : Toby Alderweireld soutient son ancien coéquipier pour un rôle surprise à la FIFA
Alderweireld soutient Kompany pour la présidence de la FIFA
L’ancien défenseur belge Alderweireld a désigné l’entraîneur du Bayern, Kompany, comme son candidat idéal pour diriger la FIFA à l’avenir. L’ancien défenseur central de Tottenham estime que l’instance dirigeante mondiale a besoin d’un leader avec un véritable vécu dans le football.
Kompany entraîne actuellement le Bayern Munich, où il a déjà remporté deux titres de Bundesliga consécutifs. Le joueur de 40 ans a auparavant connu une brillante carrière de footballeur, remportant de nombreux trophées lors de ses passages en Angleterre et en Belgique. Après avoir partagé la pelouse à 47 reprises ensemble au sein de la défense de la Belgique, Alderweireld insiste sur le fait que son ancien coéquipier possède la vision parfaite pour gouverner ce sport.
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« Il serait mon président, pour toujours »
Alderweireld a révélé que Kompany a toujours eu l’ambition d’influencer ce sport au-delà du terrain, même si une carrière d’entraîneur n’était pas évidente au départ pendant ses années de joueur.
« Qui serait mon choix pour être le prochain président de la FIFA ? Vincent Kompany », a déclaré Alderweireld à Hajper. « Je n’ai jamais pensé auparavant qu’il voulait devenir entraîneur. Il parlait toujours de partir en mission pour changer le football, mais peut-être que sa mission est de protéger le football. Ce serait mon président, toujours. »
Protéger la tradition contre les intérêts commerciaux
Cette recommandation intervient dans un contexte de critiques plus larges visant l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a gravi les échelons administratifs à l'UEFA plutôt qu'en jouant au niveau professionnel. Alderweireld estime que les dirigeants manquent souvent du recul nécessaire pour préserver la culture du football.
« Il est très important que le président de la FIFA soit quelqu'un qui a joué au football et qui connaît le football, a-t-il ajouté. Nous avons tous été supporters. Ensuite, nous sommes devenus footballeurs. Nous connaissons les deux côtés. Quand j'étais enfant, j'allais à tous les matches à l'extérieur en bus. Nous ne sommes pas seulement des gens qui ont bien gagné leur vie en jouant en Premier League et en Ligue des champions.
« Nous sommes aussi des supporters de football. Nous avons joué à ce jeu. Nous savons ce que c'est. Ce que c'est que d'être joueur et supporter. La chose la plus importante, c'est que la personne qui prend la parole soit quelqu'un du football parce que regardez la Coupe du monde. Un show de 20 minutes à la mi-temps ? C'est là qu'il faut quelqu'un qui connaît le football pour dire non.
« La plus belle chose dans ce sport, ce sont ses traditions. Les nouveautés ont aussi leur place, mais nous devons protéger les traditions également et c'est pour cela qu'il faut des joueurs de football, des gens du football qui ont vécu dans ce milieu, pour tenir les hommes d'affaires en respect. »
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Garder les hommes d’affaires sous contrôle à l’avenir
Alderweireld a souligné que préserver l’héritage historique du football exige que d’anciens joueurs siègent aux plus hautes instances dirigeantes afin d’équilibrer les ambitions commerciales avec les valeurs traditionnelles.
Si Kompany reste concentré sur ses fonctions d’entraîneur au Bayern, Alderweireld est fermement convaincu que son ancien capitaine est destiné à passer à l’étape supérieure et à protéger le football mondial le moment venu.
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