Il serait la recrue préférée de José Mourinho ! Le Real Madrid va-t-il recruter une star de la Bundesliga pour remplacer Vinicius Junior ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes évoquent un départ du Brésilien de 25 ans. Des clubs arabes aux moyens financiers importants tentent notamment de séduire ce dribbleur des lignes arrière. Après les récentes turbulences, une séparation cet été n’est plus exclue.

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré : « Je ne suis pas pressé de prolonger mon contrat. Mon contrat court encore jusqu’en 2027. D’ici là, nous avons donc encore beaucoup à discuter avec Madrid, et Madrid a aussi beaucoup à discuter avec nous. Madrid est sereine, je suis serein. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance. »

À Leipzig, Diomande a fait une entrée fracassante lors de sa première saison et s’est mis en évidence auprès de l’élite européenne grâce à des performances spectaculaires. Récemment, le jeune joueur a toutefois indiqué qu’il souhaitait rester une saison de plus chez les Red Bulls. Ses propos les plus récents relancent néanmoins les spéculations.

« Le RB Leipzig a beaucoup aidé ma famille. Le club a fait beaucoup pour moi. Je lui en suis reconnaissant et je peux lui rendre la pareille en contribuant sur le terrain. Je ne suis pas pressé de partir », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Ce qui se passera ensuite sera décidé plus tard cet été. La Coupe du monde est la prochaine étape, et après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »