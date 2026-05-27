Selon le magazine Sport Bild, l’ailier de 19 ans occuperait une place centrale dans les plans du futur entraîneur du Real Madrid, en tant que remplaçant direct de Vinicius Junior.
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Il serait la recrue préférée de José Mourinho ! Le Real Madrid va-t-il recruter une star de la Bundesliga pour remplacer Vinicius Junior ?
Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes évoquent un départ du Brésilien de 25 ans. Des clubs arabes aux moyens financiers importants tentent notamment de séduire ce dribbleur des lignes arrière. Après les récentes turbulences, une séparation cet été n’est plus exclue.
Lors d’une conférence de presse, il a déclaré : « Je ne suis pas pressé de prolonger mon contrat. Mon contrat court encore jusqu’en 2027. D’ici là, nous avons donc encore beaucoup à discuter avec Madrid, et Madrid a aussi beaucoup à discuter avec nous. Madrid est sereine, je suis serein. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance. »
À Leipzig, Diomande a fait une entrée fracassante lors de sa première saison et s’est mis en évidence auprès de l’élite européenne grâce à des performances spectaculaires. Récemment, le jeune joueur a toutefois indiqué qu’il souhaitait rester une saison de plus chez les Red Bulls. Ses propos les plus récents relancent néanmoins les spéculations.
« Le RB Leipzig a beaucoup aidé ma famille. Le club a fait beaucoup pour moi. Je lui en suis reconnaissant et je peux lui rendre la pareille en contribuant sur le terrain. Je ne suis pas pressé de partir », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Ce qui se passera ensuite sera décidé plus tard cet été. La Coupe du monde est la prochaine étape, et après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »
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150 millions d'euros pour Diomande ?
L’adolescent ne serait pas insensible à un transfert vers Madrid. Toutefois, l’opération aurait un coût élevé pour le Real. Les dirigeants de Leipzig souhaitent prolonger le contrat de leur jeune prodige et ne le laisser partir qu’en 2027 au plus tôt, mais un départ dès l’été prochain n’est pas totalement exclu.
Toutefois, au-delà d’un certain seuil, le club allemand serait contraint de le céder ; selon Sport Bild, ce seuil se situerait « plus proche de 150 que de 100 millions d’euros ». Une performance remarquée lors de la prochaine Coupe du monde pourrait rendre ce scénario encore plus probable. Or, un tel effort financier serait à la portée de Madrid, surtout en cas de vente de Vinicius.
Selon toute vraisemblance, Mourinho tire déjà les ficelles.
Après une saison sans titre à oublier, émaillée de nombreux scandales, le Real se trouve à un tournant. Mourinho doit ramener cette équipe de stars sur la voie du succès et s’apprête à faire son retour sur le banc du Santiago Bernabéu.
Bien que l’annonce officielle attende encore la finalisation des discussions entre le Real Madrid et Benfica, le technicien portugais de 63 ans tire déjà les ficelles en coulisses pour façonner l’effectif.