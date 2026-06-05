Il serait la cible numéro un du mercato ! Galatasaray ferait apparemment tout son possible pour recruter un grand talent de la Bundesliga

Francfort s’attend à une vive surenchère pour son jeune joyau offensif, dont le potentiel attire les grands clubs européens. Outre Galatasaray, plusieurs cadors européens sont sur les rangs. Après l’intérêt manifesté par l’AC Milan, le SSC Naples s’est récemment invité dans la course, tandis que plusieurs clubs fortunés de Premier League ont également jeté leur dévolu sur ce joyau offensif.

Uzun, âgé de 20 ans, qui a fêté son premier but sous le maillot national lors de la récente victoire 4-0 de la Turquie en match amical contre la Macédoine du Nord, a connu deux pépins musculaires : le premier en novembre, après un départ canon marqué par cinq buts et trois passes décisives en autant de journées de Bundesliga, puis une lésion à la cuisse en janvier qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

De retour sur les terrains fin mars contre le 1. FSV Mayence 05, il a finalement pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de dix buts et six passes décisives.