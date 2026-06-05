D’autres clubs prestigieux d’Italie et d’Angleterre seraient aussi dans la course. En tête de liste, le club stambouliote, recordman de titres en Turquie, aurait considérablement renforcé ses efforts.
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Il serait la cible numéro un du mercato ! Galatasaray ferait apparemment tout son possible pour recruter un grand talent de la Bundesliga
Les dirigeants du club rouge et jaune avaient déjà repéré l’ancien joueur de Nuremberg avant son départ pour Mayence ; ils sont restés en contact avec lui depuis, et le voient désormais comme une cible de transfert prioritaire.
Outre ses progrès sportifs en Bundesliga et en équipe nationale, Galatasaray mise sur un atout stratégique : la règle sur les joueurs étrangers de la Süper Lig, renforcée depuis la saison dernière et limitant à quatorze le nombre de professionnels étrangers dans un effectif, rend les joueurs nationaux de haut niveau extrêmement précieux.
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À ce stade, aucun club n’a encore soumis d’offre officielle pour Uzun.
Malgré l’intérêt manifesté par Istanbul, aucun transfert n’est actuellement envisagé. Ni Galatasaray ni aucun autre club n’a encore soumis d’offre concrète à l’Eintracht.
Le joueur, lui-même, campe sur ses positions et n’a pas encore tranché quant à la suite de sa carrière. Pour Uzun, seule la Coupe du monde compte pour le moment, selon les observateurs. On ne devrait donc connaître son départ éventuel de Hesse et sa destination qu’après le tournoi.
Uzun a récemment inscrit son premier but sous les couleurs de la Turquie.
Francfort s’attend à une vive surenchère pour son jeune joyau offensif, dont le potentiel attire les grands clubs européens. Outre Galatasaray, plusieurs cadors européens sont sur les rangs. Après l’intérêt manifesté par l’AC Milan, le SSC Naples s’est récemment invité dans la course, tandis que plusieurs clubs fortunés de Premier League ont également jeté leur dévolu sur ce joyau offensif.
Uzun, âgé de 20 ans, qui a fêté son premier but sous le maillot national lors de la récente victoire 4-0 de la Turquie en match amical contre la Macédoine du Nord, a connu deux pépins musculaires : le premier en novembre, après un départ canon marqué par cinq buts et trois passes décisives en autant de journées de Bundesliga, puis une lésion à la cuisse en janvier qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.
De retour sur les terrains fin mars contre le 1. FSV Mayence 05, il a finalement pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de dix buts et six passes décisives.
- getty
Can Uzun : statistiques de la saison 2025/26
Concours Matchs Buts Passes décisives Bundesliga 21 8 5 Ligue des champions 5 2 0 Coupe d’Allemagne 2 0 1