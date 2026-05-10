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« Il sera en pleine forme » : une bonne nouvelle pour les fans de Lamine Yamal à l'approche de la Coupe du monde, alors que son coéquipier au FC Barcelone, Fermin Lopez, se montre optimiste quant à son rétablissement
Le chemin de Yamal vers la reprise après la Coupe du monde
Les supporters du FC Barcelone et de l’Espagne ont tremblé pour la santé de Yamal, écarté des terrains pour le reste de la saison nationale. Cependant, Lopez a peint un tableau encourageant de l’état d’esprit du jeune joueur de 18 ans. « Il va bien, a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. Quand on se blesse, c’est difficile au début, car c’est un garçon ambitieux qui aime apporter sa contribution sur le terrain et jouer. Avec cette blessure, il ne pourra pas jouer avant la Coupe du monde. Maintenant, il va bien et doit se concentrer sur sa récupération, et je pense qu’il sera en bonne forme. » Cette confiance affichée par López rejoint l’optimisme du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui a récemment révélé que la jeune pépite de 18 ans s’entraînait trois heures par jour pour être prêt pour la scène internationale.
- AFP
En quête d'un titre historique au Clásico
Barcelone se rapproche de son 29^e titre de champion d’Espagne. Une victoire dans le prochain Clásico lui offrirait un sacre historique, puisque les Blaugrana n’ont jamais encore gagné le championnat en battant directement le Real Madrid. López savoure l’instant et déclare : « Au fond, c’est un match que nous, les joueurs, adorons disputer, un Clásico, surtout dans notre situation actuelle. Nous avons hâte de jouer ce match, de donner le meilleur de nous-mêmes et d’offrir une victoire aux Cules. »
Même si un simple match nul suffirait mathématiquement à leur offrir le trophée, le milieu de terrain rappelle que l’aspect symbolique de l’adversaire compte moins que l’efficacité. « Peu importe, le plus tôt sera le mieux », a-t-il ajouté. « Au final, c’est ce qui compte : nous avons été très réguliers tout au long de l’année et nous devons remporter le titre dès que possible. »
La magie de Hansi Flick opère.
Lopez s’est révélé un maillon essentiel du dispositif tactique de Hansi Flick cette saison, répondant présent lors des rencontres les plus cruciales. Interrogé sur l’entraîneur allemand, il a salué l’influence positive de ce dernier au sein du club : « Hansi Flick est quelqu’un de très accessible, très ambitieux et très exigeant. Ce que tout le monde voit, c’est ce qu’il insuffle à l’équipe. Nous sommes très satisfaits de son travail ; grâce à lui, nous avons beaucoup progressé, tant collectivement qu’individuellement. L’ensemble du groupe est unanime : il répond pleinement à nos attentes. »
Le joueur de 22 ans estime également que le succès de l’équipe repose sur un noyau solide de talents issus de La Masia. Interrogé sur la perspective de remporter deux titres de champion consécutifs avec des stars issues du centre de formation, il a déclaré : « Je pense que le Real Madrid est notre plus grand rival... avec des joueurs de très haut niveau. C'est une réussite remarquable que, grâce aux joueurs issus de notre centre de formation et en tant qu'équipe, nous ayons réussi à remporter deux titres de champion consécutifs. »
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Les ambitions de l'Espagne pour la Coupe du monde
À l’approche de l’été, Lopez est convaincu qu’il pourra jouer un rôle clé au sein de l’équipe nationale, après une saison exceptionnelle sous les ordres de Flick. « Je me vois jouer un rôle important. Luis [de la Fuente] me donne beaucoup de confiance, et j’ai davantage joué lors de ces dernières sélections. Je pense avoir franchi une nouvelle étape avec l’équipe nationale, et j’en suis très heureux. C’est au sélectionneur de décider qui joue, mais être simplement présent à la Coupe du monde me comble déjà. Je suis convaincu que nous avons un excellent groupe, capable de rééditer notre performance du Championnat d’Europe. C’est notre rêve et notre objectif. »