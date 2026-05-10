Barcelone se rapproche de son 29^e titre de champion d’Espagne. Une victoire dans le prochain Clásico lui offrirait un sacre historique, puisque les Blaugrana n’ont jamais encore gagné le championnat en battant directement le Real Madrid. López savoure l’instant et déclare : « Au fond, c’est un match que nous, les joueurs, adorons disputer, un Clásico, surtout dans notre situation actuelle. Nous avons hâte de jouer ce match, de donner le meilleur de nous-mêmes et d’offrir une victoire aux Cules. »

Même si un simple match nul suffirait mathématiquement à leur offrir le trophée, le milieu de terrain rappelle que l’aspect symbolique de l’adversaire compte moins que l’efficacité. « Peu importe, le plus tôt sera le mieux », a-t-il ajouté. « Au final, c’est ce qui compte : nous avons été très réguliers tout au long de l’année et nous devons remporter le titre dès que possible. »