Ancelotti a toutefois indiqué s’attendre à ce que Neymar soit pleinement opérationnel pour les dernières rencontres de la phase de groupes du groupe C.

« Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a-t-il déclaré après la victoire 3-0 de la Seleção face à Haïti.