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« Il sera disponible » : Neymar devrait bien être aligné avec le Brésil contre l’Écosse, d’après le dernier point médical de Carlo Ancelotti
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Passer de l’entraînement à la compétition
Neymar était sur le banc lors du premier match de groupe du Brésil contre le Maroc, mais il n'est pas entré en jeu. À la veille de la rencontre de vendredi, la Seleção a indiqué que le joueur de 34 ans resterait à New York pour poursuivre sa rééducation suite à une élongation du mollet de grade 2, blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines.
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Disponible en Écosse
Ancelotti a toutefois indiqué s’attendre à ce que Neymar soit pleinement opérationnel pour les dernières rencontres de la phase de groupes du groupe C.
« Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a-t-il déclaré après la victoire 3-0 de la Seleção face à Haïti.
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Un retour opportun ?
Le retour de Neymar pourrait intervenir à un moment crucial pour la Seleção. L’attaquant vedette Raphinha s’est apparemment blessé aux ischio-jambiers en première mi-temps de la victoire 3-0 contre Haïti. Ancelotti a admis ne pas connaître la gravité de la blessure et a annoncé que l’ailier devrait subir « des examens complémentaires » afin de déterminer s’il sera apte à jouer. Le Brésilien avait déjà souffert d’une élongation aux ischio-jambiers qui l’avait tenu éloigné des terrains en fin de saison 2025-2026.
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Le Brésil commence à se développer.
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle intervient après un résultat positif pour la Seleção. Elle avait débuté la phase de groupes du Groupe C par un match nul 1-1 face au Maroc et avait besoin d’une victoire pour rester en lice dans la course à une place en seizièmes de finale. Vendredi soir, le Brésil a impressionné en marquant trois buts en première mi-temps avant de s’imposer sans difficulté. L’équipe bénéficiera sans doute de l’apport de Neymar pour poursuivre son parcours nord-américain cet été.