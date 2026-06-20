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Thomas Hindle

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« Il sera disponible » : Neymar devrait bien être aligné avec le Brésil contre l’Écosse, d’après le dernier point médical de Carlo Ancelotti

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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a confirmé que Neymar sera opérationnel pour le dernier match de groupe de la Seleção face à l’Écosse. Le milieu offensif de Santos a manqué les deux premières rencontres du tournoi en raison d’une blessure au mollet, mais il devrait reprendre l’entraînement collectif dès le début de la semaine prochaine et jouer un rôle clé pour conclure la phase de groupes du groupe C.

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    Passer de l’entraînement à la compétition

    Neymar était sur le banc lors du premier match de groupe du Brésil contre le Maroc, mais il n'est pas entré en jeu. À la veille de la rencontre de vendredi, la Seleção a indiqué que le joueur de 34 ans resterait à New York pour poursuivre sa rééducation suite à une élongation du mollet de grade 2, blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines.

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    Disponible en Écosse

    Ancelotti a toutefois indiqué s’attendre à ce que Neymar soit pleinement opérationnel pour les dernières rencontres de la phase de groupes du groupe C.

    « Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a-t-il déclaré après la victoire 3-0 de la Seleção face à Haïti.

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    Un retour opportun ?

    Le retour de Neymar pourrait intervenir à un moment crucial pour la Seleção. L’attaquant vedette Raphinha s’est apparemment blessé aux ischio-jambiers en première mi-temps de la victoire 3-0 contre Haïti. Ancelotti a admis ne pas connaître la gravité de la blessure et a annoncé que l’ailier devrait subir « des examens complémentaires » afin de déterminer s’il sera apte à jouer. Le Brésilien avait déjà souffert d’une élongation aux ischio-jambiers qui l’avait tenu éloigné des terrains en fin de saison 2025-2026.

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    Le Brésil commence à se développer.

    Quoi qu’il en soit, cette nouvelle intervient après un résultat positif pour la Seleção. Elle avait débuté la phase de groupes du Groupe C par un match nul 1-1 face au Maroc et avait besoin d’une victoire pour rester en lice dans la course à une place en seizièmes de finale. Vendredi soir, le Brésil a impressionné en marquant trois buts en première mi-temps avant de s’imposer sans difficulté. L’équipe bénéficiera sans doute de l’apport de Neymar pour poursuivre son parcours nord-américain cet été.

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