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« Il se moque des records » : Rodrigo De Paul salue l'altruisme de Lionel Messi après le triplé héroïque du capitaine argentin lors de la Coupe du monde
Une performance héroïque qui égale le record pour l'Argentine
Après un début de Coupe du monde tonitruant, l’Argentine a confirmé son statut de force redoutable. De Paul a rapidement rendu hommage à Messi, auteur d’un triplé lors de la victoire 3-0 de mardi face à l’Algérie.
En trouvant le chemin des filets à trois reprises, le joueur de 38 ans a égalé le total légendaire de Miroslav Klose, qui compte 16 buts en Coupe du monde. L’attaquant chevronné a offert une véritable leçon de football pendant ses 80 minutes sur la pelouse, avec 57 touches de balle et quatre tirs cadrés.
Il a également affiché un taux de réussite de 81 % dans ses passes et délivré deux passes décisives. Son coéquipier a toutefois souligné que le détenteur de huit Ballons d’Or gardait les pieds sur terre malgré ces statistiques individuelles époustouflantes.
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Donner la priorité à l’ensemble du groupe
S'exprimant devant la presse, le milieu de terrain a détaillé l'importance capitale de l'attaquant pour une sélection argentine qui vise un deuxième titre mondial consécutif. Quatre ans après avoir soulevé le trophée au Qatar, l'Albiceleste s'appuie sur son capitaine pour rééditer cet exploit.
De Paul a souligné l’altruisme du capitaine, rappelant que les succès collectifs priment toujours sur les exploits individuels pour cet attaquant emblématique. « Avoir Leo est un atout : la façon dont il gère le groupe, dont il le pousse vers l’avant, la personne qu’il est », a expliqué De Paul. « Il se moque des records personnels, il met le groupe en priorité et pour nous, c’est incroyable. »
Un véritable incontournable du groupe
Cette influence hors pair a également été soulignée par son partenaire au milieu de terrain, Alexis Mac Allister, qui a fermement écarté toute idée selon laquelle la sélection nationale pourrait se passer de son célèbre numéro 10.
La star de Liverpool a été on ne peut plus clair sur l’influence capitale de l’attaquant dans le vestiaire : « Il n’y a pas de mots pour décrire Messi ! Si certains pensaient que cette équipe était meilleure sans Leo… il est désormais évident qu’il est le plus important ».
Les champions en titre occupent actuellement la première place du groupe J grâce à leur différence de buts, après avoir récolté trois points précieux lors de leur entrée en matière, fixant ainsi le ton de la campagne.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Messi et l'Argentine ?
Prochain rendez-vous pour les hommes de Lionel Scaloni : l’Autriche le 22 juin à Dallas, un match décisif pour la première place du groupe, l’Europe ayant déjà dominé la Jordanie 3-1. L’Argentine conclura ensuite sa phase de groupes face à la Jordanie. Si sa star maintient ce niveau de jeu exceptionnel, la défense du titre mondial reste tout à fait envisageable.