« Il se moque des records » : Rodrigo De Paul salue l'altruisme de Lionel Messi après le triplé héroïque du capitaine argentin lors de la Coupe du monde

Après un début de Coupe du monde tonitruant, l’Argentine a confirmé son statut de force redoutable. De Paul a rapidement rendu hommage à Messi, auteur d’un triplé lors de la victoire 3-0 de mardi face à l’Algérie.

En trouvant le chemin des filets à trois reprises, le joueur de 38 ans a égalé le total légendaire de Miroslav Klose, qui compte 16 buts en Coupe du monde. L’attaquant chevronné a offert une véritable leçon de football pendant ses 80 minutes sur la pelouse, avec 57 touches de balle et quatre tirs cadrés.

Il a également affiché un taux de réussite de 81 % dans ses passes et délivré deux passes décisives. Son coéquipier a toutefois souligné que le détenteur de huit Ballons d’Or gardait les pieds sur terre malgré ces statistiques individuelles époustouflantes.