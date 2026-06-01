Selon Martinez, c’est la motivation intérieure de l’attaquant emblématique qui le distingue des autres joueurs mondiaux. Alors que beaucoup mettent l’accent sur sa condition physique, l’ancien sélectionneur de la Belgique affirme que la mentalité du joueur d’Al-Nassr lui permettra de continuer à défier le temps. Martinez soutient que la soif de progression de Ronaldo demeure intacte, quels que soient les trophées déjà conquises au cours de sa carrière légendaire.

S’adressant à El Larguero, Martinez a déclaré : « Nous sommes arrivés à une conclusion : je crois que Cristiano Ronaldo ne joue pas pour remporter un titre spécifique, que ce soit collectivement ou individuellement. Son secret ne réside pas dans ce qu’il mange, mais dans sa soif de victoire. Quoi qu’il gagne, le lendemain, il a toujours la même envie de s’améliorer. Cette quête permanente est, à mes yeux, la clé de sa longévité. J’ai côtoyé beaucoup de joueurs qui, le lendemain d’une victoire en Ligue des champions ou d’un Ballon d’Or, perdaient cette soif de victoire. »