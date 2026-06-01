Getty Images Sport
Traduit par
« Il se battra pour ça » : Roberto Martinez soutient Cristiano Ronaldo pour la Coupe du monde 2030, estimant que la « GOAT », malgré ses 41 ans, possède toujours l’« envie » de réussir
Le secret de la longévité de Ronaldo
Selon Martinez, c’est la motivation intérieure de l’attaquant emblématique qui le distingue des autres joueurs mondiaux. Alors que beaucoup mettent l’accent sur sa condition physique, l’ancien sélectionneur de la Belgique affirme que la mentalité du joueur d’Al-Nassr lui permettra de continuer à défier le temps. Martinez soutient que la soif de progression de Ronaldo demeure intacte, quels que soient les trophées déjà conquises au cours de sa carrière légendaire.
S’adressant à El Larguero, Martinez a déclaré : « Nous sommes arrivés à une conclusion : je crois que Cristiano Ronaldo ne joue pas pour remporter un titre spécifique, que ce soit collectivement ou individuellement. Son secret ne réside pas dans ce qu’il mange, mais dans sa soif de victoire. Quoi qu’il gagne, le lendemain, il a toujours la même envie de s’améliorer. Cette quête permanente est, à mes yeux, la clé de sa longévité. J’ai côtoyé beaucoup de joueurs qui, le lendemain d’une victoire en Ligue des champions ou d’un Ballon d’Or, perdaient cette soif de victoire. »
- Getty Images Sport
À la conquête du rêve de la Coupe du monde 2030
Alors que le Portugal s’apprête à coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Maroc, la perspective de voir Ronaldo mener l’attaque à 45 ans alimente les débats. Le président de la FPF, Pedro Proença, a évoqué des contraintes biologiques qui pourraient freiner cette participation, mais Martinez se montre bien plus optimiste quant à la capacité de son capitaine à entrer dans l’histoire.
Interrogé sur l’événement phare de 2030, le sélectionneur a indiqué que le quintuple Ballon d’Or ferait tout pour être de la partie. « Il se battra pour ça. Personne ne devrait en douter : il a mérité ce droit », a tranché l’entraîneur. « Ne pensez pas que nous n’en parlons pas au sein du staff technique ; nous aimerions vraiment pouvoir transmettre l’exemple de Cristiano Ronaldo à tous les jeunes footballeurs portugais. »
La question du Real Madrid
Ronaldo n’est pas le seul à faire la une au sujet de son avenir : Martinez a lui aussi dû répondre à des questions sur son futur. Son contrat à la tête de la sélection portugaise s’achevant après la prochaine Coupe du monde, l’entraîneur a été interrogé sur un éventuel intérêt pour le poste très convoité au Real Madrid. Les candidats à la présidence du club madrilène ont en effet laissé entendre qu’ils étaient en pourparlers avec un entraîneur espagnol en activité, ce qui place clairement Martinez parmi les prétendants.
Interrogé sur la nécessité de garder son téléphone allumé en attendant un éventuel appel du Bernabéu, le technicien a coupé court aux spéculations d’un trait d’humour : « Il n’y a pas de réseau au Portugal. »
- Getty Images Sport
Les précédentes allusions de Ronaldo à sa retraite
Le débat sur l’avenir de Ronaldo est encore compliqué par ses propres déclarations passées concernant la date de sa retraite. En novembre 2025, l’attaquant semblait certain que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière apparition sur la scène internationale. À l’époque, il avait admis : « Ma dernière Coupe du monde ? Oui, c’est sûr. J’aurai 41 ans et je pense que ce sera le moment, même si je ne sais pas… Comme je l’ai dit, je profite de l’instant présent. »
Néanmoins, la perspective de disputer une Coupe du monde à domicile en 2030 semble avoir modifié son calendrier. Fort du soutien public de Martinez et de sa capacité à toujours faire trembler les filets en Arabie saoudite, le « dernier acte » pourrait être repoussé de quelques années. Pour l’instant, l’attention reste focalisée sur le cycle en cours, mais l’ombre de 2030 plane déjà sur les projets du légendaire numéro sept.