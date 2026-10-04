Le défenseur du Barça Kounde a connu un début de saison compliqué, se retrouvant fréquemment parmi les remplaçants choisis par Hansi Flick. Alors que certains joueurs pourraient exprimer leur frustration face à une perte de statut, le joueur de 27 ans a adopté une approche remarquablement honnête de sa situation. S'exprimant avant le choc de la Ligue des nations entre la France et la Belgique, Kounde a refusé de se chercher des excuses pour son rôle périphérique en club, préférant pointer du doigt son propre manque de régularité la saison dernière.

« C'est une décision de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement. Je n'ai aucune blessure. Si j'ai moins de temps de jeu, c'est à cause de la saison dernière où j'étais bien en dessous de mes standards », a confié Kounde, comme le rapporte Mundo Deportivo. L'ancien joueur de Séville semble prêt à accepter la bataille pour retrouver sa place de titulaire, considérant la concurrence de Garcia comme un obstacle nécessaire. « C'est une conséquence et un défi que j'accepte avec plaisir. Je vais devoir travailler, ce qui est ce que je fais normalement. C'est à moi de retrouver mes meilleures sensations. Je sais que quand je suis dans ma meilleure condition, j'aurai du temps de jeu. »