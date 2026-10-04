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Il se bat pour sa place ! Jules Kounde jure de récupérer sa place au FC Barcelone face à Eric Garcia, tandis que l'arrière réagit à l'arrivée de Zidane en France
Kounde assume la responsabilité de sa mise sur le banc au Barça
Le défenseur du Barça Kounde a connu un début de saison compliqué, se retrouvant fréquemment parmi les remplaçants choisis par Hansi Flick. Alors que certains joueurs pourraient exprimer leur frustration face à une perte de statut, le joueur de 27 ans a adopté une approche remarquablement honnête de sa situation. S'exprimant avant le choc de la Ligue des nations entre la France et la Belgique, Kounde a refusé de se chercher des excuses pour son rôle périphérique en club, préférant pointer du doigt son propre manque de régularité la saison dernière.
« C'est une décision de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement. Je n'ai aucune blessure. Si j'ai moins de temps de jeu, c'est à cause de la saison dernière où j'étais bien en dessous de mes standards », a confié Kounde, comme le rapporte Mundo Deportivo. L'ancien joueur de Séville semble prêt à accepter la bataille pour retrouver sa place de titulaire, considérant la concurrence de Garcia comme un obstacle nécessaire. « C'est une conséquence et un défi que j'accepte avec plaisir. Je vais devoir travailler, ce qui est ce que je fais normalement. C'est à moi de retrouver mes meilleures sensations. Je sais que quand je suis dans ma meilleure condition, j'aurai du temps de jeu. »
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S’adapter à la vie sous les ordres de Zinedine Zidane
Les difficultés du club du défenseur ont coïncidé avec une période de transition importante sur la scène internationale. Après le départ du sélectionneur de longue date Didier Deschamps, la France est entrée dans une nouvelle ère sous la direction de la légende du Real Madrid Zinedine Zidane. Si Kounde était un élément incontournable du précédent mandat, son statut sous Zidane a été quelque peu fluctuant. Après avoir été titulaire et disputé l’intégralité des 90 minutes pour les débuts de Zidane contre la Turkiye en septembre, Kounde a notamment été absent du onze lors des matches suivants contre la Belgique et l’Italie.
Malgré l’incertitude autour de sa place de titulaire, Kounde a été impressionné par l’impact initial du vainqueur de la Coupe du monde 1998. Il a décrit Zidane comme un sélectionneur qui accorde la priorité à la communication et à l’agressivité tactique. « C’est un coach qui est très proche de ses joueurs, qui aime parler sur le terrain comme en dehors, tout comme son staff. Tout le monde est disposé à donner des conseils pour essayer de s’améliorer. Je n’aime pas comparer, mais le coach veut faire de nous une équipe agressive », a expliqué le défenseur lors de sa conférence de presse.
Évolutions tactiques du rôle d’arrière latéral
Au-delà de la sélection de l’équipe, Kounde s’adapte aussi aux exigences tactiques spécifiques que Zidane lui impose alors que la France poursuit sa campagne de Ligue des nations. Les Bleus occupent actuellement la tête de leur groupe avec sept points, après deux victoires consécutives 1-0 à l’extérieur contre la Turquie et la Belgique, avant d’être tenus en échec à domicile par l’Italie (1-1) lors de leur dernier match. La France devance la Belgique, deuxième avec six points, l’Italie, troisième avec quatre points, ainsi que la Turquie, lanterne rouge, qui n’a toujours pas pris le moindre point.
« Je ne sais pas s’il y a eu un changement radical, mais cela correspond à la volonté collective du sélectionneur d’avoir le contrôle, surtout avec le ballon », a souligné Kounde. « C’est l’un des domaines dans lesquels j’ai une grande marge de progression, pour être moins inefficace. Je peux aussi être plus direct. En plus, il me demande de participer à l’attaque quand je le peux, mais ce n’est pas nouveau. »
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Le chemin du retour dans le onze de départ
Alors qu’un rendez-vous crucial de Ligue des nations contre la Belgique se profile à Saint-Denis, Kounde est déterminé à prouver qu’il reste un atout essentiel pour les Bleus. Une grande performance sur la scène internationale pourrait être exactement le déclic dont il a besoin pour relancer sa situation en club sous les ordres de Flick.
En effet, ce possible coup de boost sur la scène internationale intervient à un moment critique, compte tenu de son temps de jeu extrêmement limité en Catalogne. Le défenseur français est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des trois derniers matches de Liga de Barcelone, après n’avoir disputé que 10 minutes lors de ses deux premières rencontres de championnat. Au total, Kounde ne compte que cinq apparitions toutes compétitions confondues avec le géant catalan cette saison.
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