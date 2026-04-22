« Il sait tout faire »

Pour Mikautadze, la grande polyvalence de Cherki lui donne un avantage sur le jeune Espagnol. Si Yamal est salué pour sa vitesse et ses dribbles, l’avant-centre de Villarreal juge que Cherki présente un profil plus complet dans le dernier tiers du terrain.

Pour étayer son propos, l’attaquant de Villarreal souligne que la capacité de Cherki à jouer sans pied dominant fait la différence : « Quand on est footballeur, on aime voir ce genre de joueur à l’œuvre. Cherki est meilleur que Yamal », assure Mikautadze.