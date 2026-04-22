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« Il sait tout faire ! » Selon une star de la Liga, Rayan Cherki, la nouvelle pépite de Manchester City, serait même « meilleur » que Lamine Yamal
Une déclaration audacieuse de la star de Villarreal
Alors que Yamal est sur toutes les lèvres depuis son exploit historique en Espagne, Mikautadze a désigné Cherki comme le joueur le plus talentueux. Mikautadze, qui a partagé le vestiaire avec Cherki lors de leur passage à Lyon, a pu observer les deux joueurs de près, tant en championnat qu'en compétitions internationales. Dans un documentaire diffusé sur Canal+, l'international géorgien n'a pas hésité à placer son ancien coéquipier sur un piédestal plus élevé que Yamal.
- AFP
La polyvalence de la révélation de Manchester City
Pour Mikautadze, la grande polyvalence de Cherki lui donne un avantage sur le jeune Espagnol. Si Yamal est salué pour sa vitesse et ses dribbles, l’avant-centre de Villarreal juge que Cherki présente un profil plus complet dans le dernier tiers du terrain.
Pour étayer son propos, l’attaquant de Villarreal souligne que la capacité de Cherki à jouer sans pied dominant fait la différence : « Quand on est footballeur, on aime voir ce genre de joueur à l’œuvre. Cherki est meilleur que Yamal », assure Mikautadze.
« Il sait tout faire »
Les éloges ne se sont pas contentés de simples comparaisons : Mikautadze a mis en lumière les atouts spécifiques qui font de Cherki un véritable cauchemar pour les défenseurs. Il a souligné que, tandis que Yamal continue de travailler son pied droit, Cherki est déjà naturellement ambidextre, ce qui lui permet de se faufiler avec aisance dans les petits espaces.
Mikautadze a conclu : « Cherki est ambidextre, il a la vision du jeu, il marque, il fait marquer, il tire les coups de pied arrêtés ; il sait tout faire. »
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La vie après Lyon
Mikautadze et Cherki ont quitté Lyon dans des contextes distincts ; l’attaquant géorgien a confessé que son départ après seulement une saison constituait un « souvenir douloureux ». Il a toutefois retrouvé son meilleur niveau en Espagne, où il a marqué 11 buts en 36 matchs, contribuant à la troisième place de Villarreal en Liga.
De son côté, Cherki a brillé en Premier League depuis son arrivée estivale, inscrivant quatre buts et délivrant dix passes décisives en 27 rencontres. Il joue un rôle clé dans la course au titre de City et devrait à nouveau être aligné lors du match contre Burnley en milieu de semaine.