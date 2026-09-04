« Il sait ce dont l’équipe a besoin » : Robert Lewandowski salue la signature de Rodri par Barcelone et se confie sur son départ émouvant du Camp Nou

S’exprimant auprès de Radio Marca, Lewandowski a expliqué précisément pourquoi Rodri correspond parfaitement à ce dont son ancien club a besoin. L’attaquant a salué l’intelligence tactique de l’ancien milieu de terrain de Manchester City, ainsi que sa régularité éprouvée sur les plus grandes scènes internationales.

« C’est un joueur qui sait ce dont l’équipe a besoin, comment jouer vers l’avant, mais aussi comment apporter un peu plus en défense », a expliqué Lewandowski. « C’est le genre de joueur d’expérience dont, à mon avis, cette équipe a besoin. C’est un joueur qui évolue au plus haut niveau non seulement en Coupe du monde, mais depuis déjà de nombreuses années. »

L’avant-centre prolifique en a également profité pour revenir sur son propre passage en Espagne. Après avoir rejoint Barcelone en 2022, il a connu un passage de quatre saisons très réussi, remportant trois titres de Liga et le prestigieux trophée Pichichi avant de se lancer dans un nouveau défi.

« C’étaient quatre années très spéciales pour moi à Barcelone », a-t-il ajouté. « Mais il arrive un moment où il faut essayer quelque chose de différent et franchir une nouvelle étape, et je suis très heureux aujourd’hui. »



