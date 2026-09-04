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« Il sait ce dont l’équipe a besoin » : Robert Lewandowski salue la signature de Rodri par Barcelone et se confie sur son départ émouvant du Camp Nou
L’attaquant du Chicago Fire salue les affaires du Barça
Lewandowski a exprimé avec force son approbation de la décision de Barcelone de faire venir Rodri, champion du monde espagnol, en Catalogne. L’attaquant vétéran a quitté le Camp Nou pour rejoindre le Chicago Fire, laissant un vide important en matière de leadership dans le vestiaire de Hansi Flick.
Pour combler ce manque, Flick a spécifiquement poussé pour recruter Rodri. L’entraîneur blaugrana a identifié le milieu de terrain expérimenté comme le candidat idéal pour endosser ce rôle de responsabilité après le départ de l’international polonais vers les États-Unis.
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« Il sait ce dont l’équipe a besoin »
S’exprimant auprès de Radio Marca, Lewandowski a expliqué précisément pourquoi Rodri correspond parfaitement à ce dont son ancien club a besoin. L’attaquant a salué l’intelligence tactique de l’ancien milieu de terrain de Manchester City, ainsi que sa régularité éprouvée sur les plus grandes scènes internationales.
« C’est un joueur qui sait ce dont l’équipe a besoin, comment jouer vers l’avant, mais aussi comment apporter un peu plus en défense », a expliqué Lewandowski. « C’est le genre de joueur d’expérience dont, à mon avis, cette équipe a besoin. C’est un joueur qui évolue au plus haut niveau non seulement en Coupe du monde, mais depuis déjà de nombreuses années. »
L’avant-centre prolifique en a également profité pour revenir sur son propre passage en Espagne. Après avoir rejoint Barcelone en 2022, il a connu un passage de quatre saisons très réussi, remportant trois titres de Liga et le prestigieux trophée Pichichi avant de se lancer dans un nouveau défi.
« C’étaient quatre années très spéciales pour moi à Barcelone », a-t-il ajouté. « Mais il arrive un moment où il faut essayer quelque chose de différent et franchir une nouvelle étape, et je suis très heureux aujourd’hui. »
Un ajustement émotionnel de l’autre côté de l’Atlantique
L’attaquant prolifique en a également profité pour revenir sur son propre passage en Espagne. Après avoir rejoint le FC Barcelone en 2022 en provenance du Bayern Munich, Lewandowski a connu un passage de quatre saisons très réussi, remportant trois titres de Liga et le prestigieux trophée Pichichi avant de chercher un nouveau défi.
« C’étaient quatre années très spéciales pour moi à Barcelone, a-t-il ajouté. Mais il arrive un moment où il faut essayer quelque chose de différent et franchir une nouvelle étape, et je suis très heureux maintenant. »
Lewandowski a reconnu que l’adaptation à une vie en dehors de l’Europe demande de la patience. Son déménagement aux États-Unis représente un énorme changement culturel et sportif pour l’attaquant, qui s’installe à Chicago.
« C’est normal [d’avoir besoin de temps], pas seulement parce que je quitte l’Europe, mais aussi parce que je pars m’installer aux États-Unis », a-t-il ajouté.
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La Catalogne sous haute surveillance
Alors que Lewandowski s’attache à prendre ses marques au Chicago Fire et à relever les défis particuliers de la MLS, il entend rester un observateur assidu du projet de Flick en Espagne. Avec Rodri désormais en sentinelle au milieu de terrain et apportant un leadership crucial, Barcelone cherchera à s’appuyer sur ses récents succès nationaux.
« Je ne suis pas quelqu’un de très émotif, je suis plutôt froid, mais c’est un moment où je serai toujours là pour soutenir et aider le FC Barcelone et mes anciens coéquipiers, a-t-il conclu. Je regarde ce qui se passe en ce moment et je suis sûr qu’ils vont gagner beaucoup de matches. »
Le Barça espère que sa prédiction se vérifiera alors que le club intègre pleinement sa recrue phare au milieu de terrain dans son onze de départ.
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