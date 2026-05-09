« Il s'est trompé » : Vincent Kompany prend avec humour les critiques tactiques d'un jeune joueur du Bayern Munich après une victoire serrée en Bundesliga

Vainqueur 1-0 samedi à la Volkswagen Arena, le Bayern Munich a malgré tout été en proie à un débat tactique inattendu en après-match. Au micro de Sky Sport, Bischof, 20 ans, n’a pas mâché ses mots pour expliquer pourquoi les champions en titre ont peiné à imposer leur domination.

La jeune pépite a estimé que le groupe s’était éloigné de ses principes fondamentaux. « Nous ne respectons tout simplement plus les petits détails de base », a-t-il déclaré à la chaîne. « Ce contre-pressing immédiat après la perte du ballon nous fait un peu défaut. Je l’ai remarqué depuis la ligne de touche. C’est pour ça que nous finissons par faire de longues courses – et que nous encaissons autant de buts. »