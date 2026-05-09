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« Il s'est trompé » : Vincent Kompany prend avec humour les critiques tactiques d'un jeune joueur du Bayern Munich après une victoire serrée en Bundesliga
Bischof pointe les lacunes dans le contre-pressing
Vainqueur 1-0 samedi à la Volkswagen Arena, le Bayern Munich a malgré tout été en proie à un débat tactique inattendu en après-match. Au micro de Sky Sport, Bischof, 20 ans, n’a pas mâché ses mots pour expliquer pourquoi les champions en titre ont peiné à imposer leur domination.
La jeune pépite a estimé que le groupe s’était éloigné de ses principes fondamentaux. « Nous ne respectons tout simplement plus les petits détails de base », a-t-il déclaré à la chaîne. « Ce contre-pressing immédiat après la perte du ballon nous fait un peu défaut. Je l’ai remarqué depuis la ligne de touche. C’est pour ça que nous finissons par faire de longues courses – et que nous encaissons autant de buts. »
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Kompany minimise l'erreur d'un jeune joueur
Peu après, lors de la conférence de presse, Kompany a été confronté aux propos de Bischof. Après un bref éclat de rire, l’entraîneur principal a fermement désapprouvé l’analyse publique du jeune joueur sur le plan tactique du match.
« Non, bien sûr que non », a-t-il coupé court lorsqu’on lui a demandé s’il partageait l’analyse du jeune joueur. « Le joueur s’est trompé dans cette interview. On ne peut pas réaliser cent contre-pressings si l’on perd le ballon ou si l’on le perd rapidement. Le problème ne réside pas dans l’intention de contre-presser ; si c’était le cas, je le verrais à l’entraînement et je dirais aussi : on ne peut pas gagner un match comme ça. »
Il s’agit avant tout de faire preuve de patience plutôt que de précipitation.
Kompany estime que les difficultés du Bayern à Wolfsburg sont davantage psychologiques que tactiques, pointant un manque de sang-froid dans le dernier tiers du terrain en début de match. Il explique que la frustration de l’équipe s’est accentuée après l’échec à ouvrir le score rapidement, entraînant une perte d’organisation.
Développant son analyse, il a ajouté : « Il ne faut pas toujours chercher à marquer trois ou quatre buts dès les 10 ou 15 premières minutes pour voir l’adversaire s’effondrer. Ça ne marche pas comme ça. On a bien entamé le match pendant une dizaine de minutes, puis on a perdu patience et tout est devenu plus compliqué. »
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Selon nos informations, un face-à-face privé devrait avoir lieu à bord du bus.
Alors que l’incident se déroulait en direct à la télévision, Kompany est resté calme et a clairement indiqué qu’il désapprouvait la manière dont les propos avaient été tenus, mais qu’il ne nourrissait aucune rancœur envers le joueur. Il a toutefois confirmé qu’il aborderait personnellement le sujet avec Bischof avant le retour de l’équipe à Munich.
Avec un sourire, l’ancien capitaine de Manchester City a précisé qu’il s’entretiendrait « sans aucun doute » avec Bischof, espérant que le joueur visionnerait l’interview dans le bus de l’équipe. « Je suis sûr que dans quelques années, il dira exactement la même chose », a conclu Kompany, laissant entendre que l’expérience finirait par modifier la perspective du jeune homme sur ce type de questions tactiques.