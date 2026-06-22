Il s’est mis toute une nation à dos ! Varela, nouveau héros populaire du Cap-Vert à la Coupe du monde, était encore, il y a trois ans, une persona non grata

« J’en ai toujours rêvé, mais je n’aurais jamais pensé que cela se passerait ainsi », a déclaré Varela, qui a marqué trois minutes seulement après son entrée en jeu, portant le score à 2-2 (1-2) face à l’Uruguay et plongeant dans l’extase ce petit archipel africain de l’Atlantique : « Marquer mon premier but pour l’équipe nationale lors de mes débuts en Coupe du monde, c’est tout simplement incroyable. Je suis sans voix. »

«Incroyable» est le terme qui résume le mieux l’état d’esprit de Varela et de ses coéquipiers. Classée 63e au classement mondial, cette équipe du groupe H a déjà tenu tête à l’Espagne puis à l’Uruguay, et demeure invaincue. Une situation inimaginable il y a encore quelques jours. Ce pays d’environ 525 000 habitants peut désormais espérer se qualifier pour les huitièmes de finale dès sa première participation à la Coupe du monde. Mieux, la première place du groupe reste à portée de main.

« Pour l’instant, nous ne pensons qu’à nous qualifier pour le tour suivant », a déclaré l’entraîneur Pedro Leitao Brito, que tout le monde surnomme « Bubista », en vue du dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite dans la nuit de vendredi à samedi : « Peu importe ta taille, si tu as la volonté de te battre pour ce que tu veux, tu y arrives la plupart du temps. »