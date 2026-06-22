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VarelaGetty Images

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Il s’est mis toute une nation à dos ! Varela, nouveau héros populaire du Cap-Vert à la Coupe du monde, était encore, il y a trois ans, une persona non grata

Coupe du monde
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Uruguay vs Cap-Vert
Uruguay
Cap-Vert
H. Varela

Les héros outsiders du Cap-Vert décrochent un nouveau point, grâce à Helio Varela, et peuvent désormais rêver des huitièmes de finale.

Après son tir victorieux, Helio Varela s’est rué vers la joie – et tout le monde s’est précipité à sa suite. Le nouvel héros cap-verdien a brièvement disparu au cœur d’une foule en liesse, avant que ses coéquipiers ne le portent en triomphe et ne le présentent à leurs propres supporters, puis au monde entier. Grâce à Varela, le conte de fées de cet outsider à la Coupe du monde se prolonge. Mieux encore : les « Requins bleus » sont désormais décidés à mordre à pleines dents.

  • « J’en ai toujours rêvé, mais je n’aurais jamais pensé que cela se passerait ainsi », a déclaré Varela, qui a marqué trois minutes seulement après son entrée en jeu, portant le score à 2-2 (1-2) face à l’Uruguay et plongeant dans l’extase ce petit archipel africain de l’Atlantique : « Marquer mon premier but pour l’équipe nationale lors de mes débuts en Coupe du monde, c’est tout simplement incroyable. Je suis sans voix. »

    «Incroyable» est le terme qui résume le mieux l’état d’esprit de Varela et de ses coéquipiers. Classée 63e au classement mondial, cette équipe du groupe H a déjà tenu tête à l’Espagne puis à l’Uruguay, et demeure invaincue. Une situation inimaginable il y a encore quelques jours. Ce pays d’environ 525 000 habitants peut désormais espérer se qualifier pour les huitièmes de finale dès sa première participation à la Coupe du monde. Mieux, la première place du groupe reste à portée de main.

    « Pour l’instant, nous ne pensons qu’à nous qualifier pour le tour suivant », a déclaré l’entraîneur Pedro Leitao Brito, que tout le monde surnomme « Bubista », en vue du dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite dans la nuit de vendredi à samedi : « Peu importe ta taille, si tu as la volonté de te battre pour ce que tu veux, tu y arrives la plupart du temps. »

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  • VarelaGetty Images

    Varela, héros de la Coupe du monde, a décliné sa participation à la Coupe d’Afrique des nations.

    Le Cap-Vert a déjà marqué l’histoire, mais la sélection en veut encore davantage, avec une détermination sans faille. Agressif, débordant d’énergie et malin, l’outsider a poussé l’Uruguay dans ses retranchements. Cette fois, ce n’est pas le gardien Vozinha – dont la mère avait fait le voyage pour soutenir son fils en tribune – qui a endossé le rôle de héros, mais Kevin Pina. Ce dernier a ouvert le score d’une frappe limpide sur coup franc, aux alentours de 30 mètres (21^e), inscrivant ainsi le tout premier but du Cap-Vert en Coupe du monde. Sans oublier le rusé Varela.

    Le joueur de 24 ans, qui évolue au Maccabi Tel-Aviv, a su attendre son heure pour égaliser (61^e) : il a intercepté une passe en retrait imprudente et a ainsi rééquilibré le score après les buts de Maxi Araujo (44^e) et d’Agustin Canobbio (45^e+6) pour l’Uruguay. Les supporters l’ont acclamé avec frénésie, y compris dans son pays natal.

    Pourtant, il y a un peu plus de trois ans, Varela était en quelque sorte l’ennemi public numéro un du football cap-verdien après avoir poliment décliné sa sélection pour la Coupe d’Afrique des nations. De nombreux supporters avaient alors exprimé une profonde déception. Aujourd’hui, tout est oublié : Varela est devenu l’un des visages rayonnants des « héros outsiders de la Coupe du monde » selon The Guardian.

    Et ce conte de fées ne fait que commencer. « Cela peut sembler une surprise pour le monde entier, mais pas pour nous », assure Pina, avant d’ajouter : « Notre objectif est de continuer à faire plaisir à notre peuple. » Pourquoi pas en terminant en tête du groupe ?

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