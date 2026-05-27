Slot a essuyé de vives critiques tant de la part des supporters que de ses propres joueurs après une saison qui a vu Liverpool terminer cinquième de la Premier League. Bien que le club ait réussi à décrocher une place en Ligue des champions, la manière dont il a défendu son titre a été décevante, ce qui a suscité des appels à un changement sur le banc.

Murphy estime que le temps presse pour l’ancien coach du Feyenoord. Interrogé sur l’émission Kick Off de talkSPORT, il a prédit : « Si Slot ne démarre pas bien la saison prochaine, la pression va aussitôt remonter. Je ne pense pas qu’il ait vraiment son mot à dire sur le recrutement des joueurs, d’ailleurs. Mais je pense qu’il aura quand même son mot à dire sur les joueurs qui arriveront. Et s’il démarre mal, qu’ils se retrouvent cinquièmes ou sixièmes après huit matchs, c’est fini. »