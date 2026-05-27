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« Il s’ennuie sans doute » : Liverpool doit « mettre le paquet » pour s’offrir un entraîneur de premier plan capable de faire renaître le « football heavy metal » chers à Jürgen Klopp
Le Slot sous le feu des critiques après une défense de titre décevante
Slot a essuyé de vives critiques tant de la part des supporters que de ses propres joueurs après une saison qui a vu Liverpool terminer cinquième de la Premier League. Bien que le club ait réussi à décrocher une place en Ligue des champions, la manière dont il a défendu son titre a été décevante, ce qui a suscité des appels à un changement sur le banc.
Murphy estime que le temps presse pour l’ancien coach du Feyenoord. Interrogé sur l’émission Kick Off de talkSPORT, il a prédit : « Si Slot ne démarre pas bien la saison prochaine, la pression va aussitôt remonter. Je ne pense pas qu’il ait vraiment son mot à dire sur le recrutement des joueurs, d’ailleurs. Mais je pense qu’il aura quand même son mot à dire sur les joueurs qui arriveront. Et s’il démarre mal, qu’ils se retrouvent cinquièmes ou sixièmes après huit matchs, c’est fini. »
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Luis Enrique, l’homme de la situation
En évoquant les successeurs potentiels de Slot, Murphy a écarté plusieurs candidats pour proposer un choix audacieux : l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. L’Espagnol s’est révélé être une véritable révélation en France, menant le PSG à deux finales consécutives de la Ligue des champions.
Selon lui, l’attrait de la Premier League pourrait inciter l’Espagnol à quitter la Ligue 1. « Je tenterais de casser ma tirelire et ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour recruter Luis Enrique », a déclaré Murphy. « Si Luis Enrique remporte à nouveau la Ligue des champions, que lui reste-t-il à accomplir ? Il doit s’ennuyer en jouant chaque semaine dans un championnat de seconde zone. Il ne vit que pour la C1. À mon avis, il est prêt pour un nouveau défi. »
Le retour de l'ère Klopp
Les supporters d’Anfield déplorent l’abandon du « football heavy metal » qui a caractérisé les années triomphantes de Jürgen Klopp. Pour Murphy, Luis Enrique est le profil parfait pour redonner à Liverpool son identité tonitruante, tant le style du PSG rappelle celui de l’ancien technicien allemand.
L’ancien milieu de terrain résume l’attrait tactique du mentor parisien en ces termes : « Quand on regarde le PSG en tant que supporter de Liverpool, on se dit : c’est comme ça que je veux qu’on joue. Le PSG, c’est un peu comme l’équipe de Jürgen Klopp, non ? Et quand on fait partie des plus grands clubs du monde, il faut aller chercher les meilleurs. »
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Un fossé qui se creuse à Anfield
Bien que Slot ait remporté la Premier League dès sa première saison en 2024-2025, le déclin qui a suivi a été spectaculaire. Liverpool est passé de seulement quatre défaites lors de l’exercice titre à douze revers cette saison, un chiffre qui attise les rumeurs sur le poste de l’entraîneur. Murphy estime d’ailleurs que la relation entre les supporters et le technicien est déjà irrémédiablement compromise.
« Je pense que la polémique n'a fait que s'amplifier », ajoute Murphy. « Si elle s'était dissipée parce que l'équipe avait commencé à gagner des matchs et à bien jouer en fin de saison, cela aurait été logique. Mais ce n'est pas le cas, c'est même l'inverse qui s'est produit. »