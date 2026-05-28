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« Il s’énerve très vite » : pourquoi Cristiano Ronaldo ne sera jamais entraîneur, alors qu’un ancien coéquipier de Manchester United plaide pour son retour à Old Trafford dans un autre rôle
Ronaldo en quête de son 1 000e but et de gloire en Coupe du monde
À 41 ans, rien n’indique que Cristiano Ronaldo soit prêt à raccrocher les crampons. Au Moyen-Orient, sous les couleurs d’Al-Nassr, il a maintenu un niveau de performance remarquable et guidé son club vers le titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne en 2025-2026.
L’attaquant indémodable devrait capter le Portugal lors de la Coupe du monde cet été, tout en poursuivant la barre des 1 000 buts en carrière. Peu de défis lui résistent encore, mais il se fixe de nouveaux objectifs pour nourrir sa flamme compétitive.
Un nouveau défi pourrait toutefois se présenter sur le terrain, des rumeurs évoquant un transfert aux côtés de son éternel rival Lionel Messi en MLS, à l’Inter Miami, tandis que des postes de propriétaire de club ou de conseiller sont envisagés pour le jour où il devra, à contrecœur, accepter la retraite.
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Entraîneur ou directeur ? Quel est le meilleur rôle pour Ronaldo à Manchester United ?
Un retour en Angleterre pourrait s’avérer pertinent à ce stade, compte tenu de ses liens étroits avec Manchester United, l’un des cadors de la Premier League. Interrogé par GOAL sur la possibilité que Ronaldo occupe un poste sur le banc ou au sein de la direction, son ancien coéquipier Djemba-Djemba – s’exprimant en exclusivité en partenariat avec ToonieBet – a déclaré : « Je pense qu’un rôle de directeur lui conviendrait bien mieux. Je ne l’imagine pas comme entraîneur, car c’est quelqu’un qui veut toujours aller de l’avant.
Je ne suis pas surpris de le voir jouer à 41 ans, car je le connaissais déjà à 17 ans. Nous marchions ensemble après l’entraînement, nous dînions ensemble, nous regardions la télévision, parfois chez moi, parfois chez lui ; sa mère était là, j’ai rencontré son père quand il venait du Portugal à Manchester pour lui rendre visite. Dès ses 17 ans, Cristiano voulait toujours plus, plus, plus.
« Je ne suis pas surpris de le voir jouer à 41 ans. Je ne suis pas surpris parce que je l’ai vu et qu’être entraîneur sera difficile pour lui – il s’énerve très, très vite ! Je le vois bien dans le rôle d’un bon meneur de jeu. »
Ronaldo devrait faire un retour retentissant à Old Trafford.
Djemba-Djemba n’est pas le premier ancien coéquipier de Ronaldo à suggérer qu’il pourrait endosser un rôle de décideur dans les bureaux d’Old Trafford. Avant lui, Danny Simpson avait confié à GOAL : « Sa mentalité montre à quel point il est attaché au club. Je suis convaincu qu’il voudrait revenir, mais autrement. Il n’a pas digéré son départ et souhaite revenir pour redonner ses lettres de noblesse à United en occupant un poste décisionnel.
Le volet commercial est certes différent, mais c’est aussi un homme d’affaires avisé. Son entourage professionnel est efficace, et je suis convaincu qu’il aurait encore beaucoup à apporter. Sa mentalité de gagnant est précisément ce dont United a besoin. »
Wes Brown abonde dans ce sens : « Il a tout à fait le profil pour intégrer la direction. Il peut facilement passer du banc de touche au bureau, à 100 %. Pourquoi pas ? Si ce rôle l’épanouit, ce sera parfait pour lui. »
Quinton Fortune a confié à GOAL : « Je le vois bien devenir copropriétaire à Manchester United. Il a réalisé des prouesses sur le terrain et possède une solide assise financière. Tout est possible : il aime le club, le club l’aime toujours pour les souvenirs incroyables qu’il a créés. Si l’occasion de travailler en coulisses se présente, il la saisira. »
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Cristiano Ronaldo n’envisage pas de hang up his boots de sitôt.
Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, Cristiano Ronaldo espère partager le terrain avec son fils aîné, Cristiano Jr, qui devrait bientôt sortir du centre de formation.
Certains observateurs estiment même que CR7 pourrait prolonger sa carrière jusqu’à la mi-quarantaine, voire au-delà. Toutefois, Manchester United garderait une porte ouverte pour ce joueur emblématique, toujours très attaché au mythique club des numéros 7.