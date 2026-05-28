À 41 ans, rien n’indique que Cristiano Ronaldo soit prêt à raccrocher les crampons. Au Moyen-Orient, sous les couleurs d’Al-Nassr, il a maintenu un niveau de performance remarquable et guidé son club vers le titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne en 2025-2026.

L’attaquant indémodable devrait capter le Portugal lors de la Coupe du monde cet été, tout en poursuivant la barre des 1 000 buts en carrière. Peu de défis lui résistent encore, mais il se fixe de nouveaux objectifs pour nourrir sa flamme compétitive.

Un nouveau défi pourrait toutefois se présenter sur le terrain, des rumeurs évoquant un transfert aux côtés de son éternel rival Lionel Messi en MLS, à l’Inter Miami, tandis que des postes de propriétaire de club ou de conseiller sont envisagés pour le jour où il devra, à contrecœur, accepter la retraite.