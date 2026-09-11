Après avoir fait ses débuts en équipe première à l’âge de 17 ans en novembre 2018, Saka a connu une ascension fulgurante vers le premier plan. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il s’impose comme un titulaire régulier, tant il était impossible de contenir son potentiel évident.

Le rendement offensif de cet ailier insaisissable a progressé régulièrement au cours de ses cinq premières saisons, avec 20 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2023-2024. À ce moment-là, il était déjà un élément installé de l’Angleterre, et compte désormais 56 sélections.

De malheureux pépins physiques ont parfois freiné Saka au cours des deux dernières campagnes, ce qui a affecté sa contribution sur le plan offensif. Il vient de passer deux saisons sans atteindre la barre des 10 buts dans ce domaine en Premier League.

Il a joué un rôle important dans des quêtes de trophées, avec un titre de champion d’Angleterre et une finale de Ligue des champions atteinte en 2026, mais les attentes sont élevées et d’autres, comme le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et l’énigmatique Michael Olise du Bayern Munich, placent la barre plus haut au poste d’ailier droit.