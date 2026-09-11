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« Il s’en tire avec tout » : Bukayo Saka averti que les statistiques ne justifient pas le battage autour du terme « de classe mondiale », tandis qu’un ancien ailier d’Arsenal fixe un objectif « non négociable » à l’international anglais
Le rendement de Saka en buts en Premier League a baissé
Après avoir fait ses débuts en équipe première à l’âge de 17 ans en novembre 2018, Saka a connu une ascension fulgurante vers le premier plan. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il s’impose comme un titulaire régulier, tant il était impossible de contenir son potentiel évident.
Le rendement offensif de cet ailier insaisissable a progressé régulièrement au cours de ses cinq premières saisons, avec 20 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2023-2024. À ce moment-là, il était déjà un élément installé de l’Angleterre, et compte désormais 56 sélections.
De malheureux pépins physiques ont parfois freiné Saka au cours des deux dernières campagnes, ce qui a affecté sa contribution sur le plan offensif. Il vient de passer deux saisons sans atteindre la barre des 10 buts dans ce domaine en Premier League.
Il a joué un rôle important dans des quêtes de trophées, avec un titre de champion d’Angleterre et une finale de Ligue des champions atteinte en 2026, mais les attentes sont élevées et d’autres, comme le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et l’énigmatique Michael Olise du Bayern Munich, placent la barre plus haut au poste d’ailier droit.
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La star d’Arsenal, Saka, mérite-t-elle l’étiquette de « mondialement classe » ?
Interrogé sur le fait de savoir si 10 buts devaient être l’exigence minimale absolue pour Saka et sur sa place dans le football mondial, l’ancien ailier d’Arsenal Pennant, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « Si vous commencez à présenter des joueurs comme de classe mondiale, comme l’un des meilleurs ailiers du monde ou le meilleur ailier de Premier League, alors vous devez afficher ces chiffres-là. Je dirais que ce n’est pas négociable.
« Si vous regardez Mohamed Salah, il l’a fait pendant neuf années d’affilée : dans la catégorie des contributions décisives, c’est plus de 20.
« Je pense qu’il [Saka] s’en tire parfois un peu trop bien, en ce qui concerne ses chiffres et ses statistiques. Il peut livrer des performances absolument remarquables, mais si vous regardez de près, si vous creusez vraiment et que vous examinez ses statistiques, comparées à celles des meilleurs ailiers de la planète et de ceux qui ont aussi joué en Premier League, elles sont nettement en dessous. »
Odegaard, capitaine d’Arsenal, a retrouvé son meilleur niveau
Saka n’est pas le seul à avoir été accusé de laisser filer les standards élevés. Le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard a lui aussi dû répondre à quelques questions gênantes, mais le meneur de jeu norvégien a retrouvé son meilleur niveau en ce début de saison 2026-2027.
Ce milieu élégant, sous les projecteurs depuis qu’il a signé au Real Madrid à l’âge de 16 ans, compte déjà quatre buts cette saison, après n’en avoir inscrit qu’un seul lors du précédent exercice.
Pennant a ajouté, au sujet du capitaine des Gunners, qu’il était l’un des meilleurs de Premier League lorsqu’il évolue à son meilleur niveau : « Dans ce poste, c’est sûr. Il a marqué plus de buts, il a plus de contributions maintenant que sur toute la saison dernière. Cela montre simplement où il en était la saison dernière, et où il peut être, et jusqu’où il peut aller.
« C’est la forme qu’on a vue l’année où le trio offensif d’Arsenal était magique : Saka, [Gabriel] Martinelli et Odegaard ont vraiment porté cette équipe. Il hausse vraiment le ton. Il a été un leader. C’est le capitaine. Il montre l’exemple. Si ça continue, oui, il est probablement l’un des meilleurs à ce poste. »
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Calendrier d'Arsenal 2026-27 : un départ sans faute est lancé
Arsenal est irréprochable depuis son retour à la compétition en tant que tenant du titre de Premier League. Le club a pris le maximum de points lors de ses trois matches de championnat, remporté son premier match de Ligue des champions et soulevé le Community Shield.
L’équipe de Mikel Arteta, qui a encore une marge de progression, sera de retour en action samedi soir avec un déplacement à Sunderland. Saka et Odegaard feront partie de ceux qui espèrent briller au Stadium of Light.
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