Meilleur buteur allemand de la dernière Bundesliga avec 19 réalisations, Undav a déjà inscrit six fois en huit sélections. « J’ai toujours confiance en moi », a-t-il affirmé. Il veut « savourer l’instant présent » et « simplement poursuivre sur cette lancée ». Le reste, « c’est au sélectionneur de décider ».

Nagelsmann sait désormais ce qu’il a en Undav. Alors que la première période s’annonçait laborieuse face à des Finlandais de deuxième division, l’attaquant a ouvert le score de la tête, à la manière d’un véritable avant-centre, sur un centre de Joshua Kimmich, offrant ainsi l’avantage décisif à son équipe. Sur le 3-0, il s’est montré impitoyable devant le but après une passe parfaite de Lennart Karl. « Nous avons besoin de joueurs capables de mettre le ballon au fond des filets, et il l’a très bien fait », a salué Nagelsmann.

La concurrence reste toutefois vive : face à Nick Woltemade, entré tardivement, Undav a marqué des points, mais Kai Havertz, attendu à Chicago après la finale de la Ligue des champions, conserve pour l’instant une légère avance aux yeux de Nagelsmann. « Nous avons besoin de Kai, son but en finale de la Ligue des champions était exceptionnel », a souligné le sélectionneur, avant d’ajouter : « On a vu son importance, son travail défensif, sa puissance de tête redoutable, même en défense sur les coups de pied arrêtés. »

Conscient de la concurrence, Undav assume : « Nous avons trois très bons attaquants. Peu importe qui joue, il le mérite. » Le buteur fêtera ses 30 ans le jour de la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.

Il n’a laissé planer aucun doute sur le lieu de la grande fête : « La fièvre de la Coupe du monde ne cesse de monter, mais le tournoi ne sera un succès que si on remporte le titre », a-t-il souligné avant d’esquisser de nouveau un sourire malicieux.