Deniz Undav a esquissé son sourire malicieux habituel en évoquant son « point faible ». Il ressent une petite douleur dans la « fesse inférieure », a expliqué l’imperturbable buteur, avant de dévoiler immédiatement, avec sa décontraction caractéristique, la solution : « Ne pas trop rester assis. »
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« Il s'en est très bien sorti ! » En brillant sous le maillot de la sélection, Deniz Undav place Julian Nagelsmann face à un luxueux casse-tête à la veille de la Coupe du monde
La mise en œuvre ne devrait pas être aussi simple. Undav embarquera en effet mardi midi avec l'équipe nationale allemande à bord de l'avion Lufthansa à destination des États-Unis. Pour affronter ce long vol, il avait déjà prévu sa stratégie : « Il suffit de s'allonger. »
Le moral de l’attaquant stuttgartois, encore critiqué en mars par le sélectionneur Julian Nagelsmann, est au beau fixe. Ses chances de figurer dans le onze mondial se sont renforcées après un doublé et une passe décisive lors de la victoire 4-0 (1-0) contre la Finlande. « Quand tu marques deux buts et que tu en prépares un, tu ne te mets jamais hors jeu », a rappelé Nagelsmann.
Serein, l’attaquant a estimé que sa prestation à Mayence méritait « un dix sur dix », car il avait accompli son « travail ». « Ça n’aurait pas pu mieux se passer », a-t-il conclu.
- AFP
Kai Havertz conserve vraisemblablement une légère avance aux yeux de Nagelsmann, tandis qu’Undav se profile comme premier remplaçant.
Meilleur buteur allemand de la dernière Bundesliga avec 19 réalisations, Undav a déjà inscrit six fois en huit sélections. « J’ai toujours confiance en moi », a-t-il affirmé. Il veut « savourer l’instant présent » et « simplement poursuivre sur cette lancée ». Le reste, « c’est au sélectionneur de décider ».
Nagelsmann sait désormais ce qu’il a en Undav. Alors que la première période s’annonçait laborieuse face à des Finlandais de deuxième division, l’attaquant a ouvert le score de la tête, à la manière d’un véritable avant-centre, sur un centre de Joshua Kimmich, offrant ainsi l’avantage décisif à son équipe. Sur le 3-0, il s’est montré impitoyable devant le but après une passe parfaite de Lennart Karl. « Nous avons besoin de joueurs capables de mettre le ballon au fond des filets, et il l’a très bien fait », a salué Nagelsmann.
La concurrence reste toutefois vive : face à Nick Woltemade, entré tardivement, Undav a marqué des points, mais Kai Havertz, attendu à Chicago après la finale de la Ligue des champions, conserve pour l’instant une légère avance aux yeux de Nagelsmann. « Nous avons besoin de Kai, son but en finale de la Ligue des champions était exceptionnel », a souligné le sélectionneur, avant d’ajouter : « On a vu son importance, son travail défensif, sa puissance de tête redoutable, même en défense sur les coups de pied arrêtés. »
Conscient de la concurrence, Undav assume : « Nous avons trois très bons attaquants. Peu importe qui joue, il le mérite. » Le buteur fêtera ses 30 ans le jour de la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.
Il n’a laissé planer aucun doute sur le lieu de la grande fête : « La fièvre de la Coupe du monde ne cesse de monter, mais le tournoi ne sera un succès que si on remporte le titre », a-t-il souligné avant d’esquisser de nouveau un sourire malicieux.